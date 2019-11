Cyriacks und Weidlich melden sich zurück

Fouley betreibt Eigenwerbung

+ © Krüger Pluspunkte gesammelt: Der Auftritt von Quentin Fouley (l.) im Test gegen Lohne gefiel Rehdens Trainer Heiner Backhaus. Vielleicht steht der zuletzt eingewechselte Mittelfeldmann diesmal wieder in der Startelf. © Krüger

Rehden – Immerhin: In der Nachbarschaft durften sich die Regionalliga-Fußballer des BSV Rehden am Mittwochabend doch noch bewegen. Weil die Plätze der heimischen Waldsportstätten wegen der widrigen Witterung gesperrt blieben, hatten die Schwarz-Weißen ein Testspiel beim TuS BW Lohne vereinbart. „Eine richtig gute Mannschaft“ habe der Spitzenreiter der Landesliga Weser-Ems da beisammen, lobte Trainer Heiner Backhaus. Den Auftritt seines BSV beim 4:3-Sieg bezeichnete er als „okay“. Ihn freute, dass Sechser Dominik Cyriacks, beim jüngsten 0:1 gegen den VfL Wolfsburg II immerhin schon im Kader, 90 Minuten durchhielt. Gut einen Monat nach seiner im Training zugezogenen Verletzung am Schienbeinköpfchen wäre der 20-Jährige wieder eine Alternative fürs Auswärtsspiel des Regionalliga-Fünften am Sonntag ab 14.00 Uhr beim Schlusslicht HSC Hannover.