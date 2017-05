Ein Club in der Schwebe: Erst liefern, dann hoffen

Rehden - Die eh oft deplatziert wirkende Blumenstrauß-Zeremonie zum Saisonabschluss bleibt dieses Jahr aus. Beim BSV Rehden wird niemand vor dem letzten Regionalliga-Spiel gegen den VfB Lübeck (Samstag/13.00 Uhr) offiziell verabschiedet. „Der Fokus liegt ganz klar darauf, den noch fehlenden Punkt zu holen, um sicher vor Lupo Martini zu bleiben“, stellt Sportvorstand Michael Weinberg klar. Nebenschauplätze wie Buketts für gestandene Männer sind da unerwünscht. Es gibt einen weiteren Grund. Durch die ungewisse Ligazugehörigkeit befindet sich der Club in der Schwebe. Bei Vertragsgesprächen seien den Verantwortlichen um Weinberg teilweise „die Hände gebunden“.

Oberliga oder Regionalliga, das ist die Frage beim BSV Rehden. Eine Antwort gibt es Samstagnachmittag – oder auch erst am 31. Mai.

Das Szenario: Rehden muss Rang 16 halten, das ist Grundvoraussetzung. Um drin zu bleiben, darf zudem Drittligist SV Werder Bremen II nicht absteigen. Das entscheidet sich ebenfalls am Samstagnachmittag (ab 13.30 Uhr). Trifft beides zu, muss sich zu guter Letzt der Regionalliga-Meister SV Meppen in der Aufstiegsrunde gegen den SV Waldhof Mannheim (28. und 31. Mai) durchsetzen.

Es muss also viel zusammenkommen für die Schwarz-Weißen, damit eine miese Saison doch noch einen versöhnlichen (und glücklichen) Ausgang nimmt.

Rehdens Trainer Wolfgang Schütte lässt sich am Samstag sowieso nicht auf die ganzen Hätte-, Wenn- und Aber-Gedanken ein: „Wir müssen erst einmal unsere eigenen Hausaufgaben erledigen, das ist das Entscheidende.“ Die Spielstände der 3. Liga seien während der 90 Minuten gegen Lübeck wumpe: „Wir müssen selbst punkten, das ist das klare Ziel.“

Und das wird schwer genug. Die Hansestädter kommen als Dritter nach Rehden, in der vergangenen Woche feierten sie einen 2:0-Erfolg gegen Vizemeister ETSV Weiche Flensburg. Die Ergebnisse der Lübecker sind aber durchaus schwankend. In den letzten sieben Partien gab es vier Siege und drei Niederlagen für das Team des österreichischen Trainers Rolf Landerl. Für Schütte ist der VfB Lübeck eine „durchweg gut besetzte Mannschaft“ mit einigem Potenzial in der Offensive. Dort ragt Gary Noel heraus. Der 27-jährige Nationalspieler aus Mauritius hat in seiner Premieren-Saison für Lübeck bereits 14 Treffer erzielt. Auch Marcello Meyer und Stefan Richter strahlen Torgefahr aus.

Es dürfte also einiges zu tun geben für Keeper Kai Fritz, der zuletzt beim FC St. Pauli mit einigen Paraden den Grundstein für Rehdens Aufholjagd zum 2:2 gelegt hatte. „Er hat sich in der kurzen Zeit, in der er hier ist, richtig gut verhalten“, sagt Schütte über den 27-Jährigen, der nach der Verletzung von Stammkeeper Milos Mandic vor zwei Wochen verpflichtet wurde: „Er hat schnell Anschluss gefunden. Er ist insgesamt ein positiver Typ.“

Zwei Spieler geben Mut

Das verkörperte zuletzt auch Corvin Behrens. Dem 30-Jährigen ist es zu verdanken, dass der BSV Rehden überhaupt noch diese Mini-Chance auf den Klassenerhalt besitzt. Ohne seine vier Tore in den vergangenen fünf Spielen wäre Lupo Martini wohl längst an Rehden vorbeigezogen. „Er ist immer präsent, er geht immer voran“, sagt der BSV-Trainer: „Diese Einstellung hat ihm zuletzt auch die Torerfolge ermöglicht.“ Seine Abschlussstärke und seine Kreativität benötigt Rehden auch gegen Lübeck; auch weil Kevin Artmann weiterhin mit einer Knöchelverletzung ausfällt. Das Sprunggelenk von Serdar Bingöl schmerzt ebenfalls. „Bei ihm müssen wir abwarten“, sagt Schütte. Verteidiger Michael Wessel fehlt am Samstag gelbgesperrt.

wie