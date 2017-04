Ticker: BSV kämpft um Einzug in DFB-Pokal

Rehden - Das Stadion ist geschmückt, die Trikots liegen bereits und das Team ist fit. Gut so, denn am heutigen Karsamstag steht ein bedeutsames Spiel für die Herren des BSV Rehden an: Gewinnen die Schwarz-Weißen gegen den Lüneburger SK Hansa, stehen sie in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Im Stadion ist unser Reporter Arne Flügge.

16.37 Uhr

Für alle daheimgebliebenen haben wir eben noch etwas besonderes gefunden: SportTotal.tv sendet ein Facebook-Live-Video aus Rehden.

16.20 Uhr

61. Minute: Tor für den Lüneburger SK Hansa - 0:2

Nach einem katastrophalen Fehler von Rehdens Kapitän Kevin Artmann im Mittelfeld schnappt sich Claus den Ball, geht allein auf und davon und lässt BSV-Torhüter Mandic keine Chance.

Ein Fehler, der sich abgezeichnet hatte, da das 0:1 kurz vor der Pause den BSV Rehden in eine Art Schockzustand versetzt hatte. Denn nach dem Wechsel bekamen die Rehdener kaum etwas auf den Platz, hatten kein Durchsetzungsvermögen und durften sich bei Mandic bedanken, der mit klasse Paraden eine Doppelchance der Gäste durch Patrick Pascal Eggert (56.) und Gökay Isitan (57.) zunichte machte.

15.50 - Bericht zur Halbzeit

Kurz vor der Halbzeit hatten beide Teams jeweils eine große Möglichkeit. In der 39. Minute rettete Lüneburgs Nummer 4, Niklas Hunold, mit letztem Einsatz vor dem Einschussbereiten Hugo Magouhi.

60 Sekunden später hatte Rehden Glück, dass die Gäste nach einem kapitalen Schnitzer von Sulhattin Capli im Mittelfeld nicht die Führung erzielten. Wieder war es Ian Prescott Claus, der diesmal völlig frei vor dem Tor stand. Den Ball schoss er jedoch aus elf Metern direkt über dieses hinweg.

"Es ist ein offenes Spiel, aber das Tor kam zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt", kommentiert Sportreporter Arne Flügge.

15.45 Uhr

Tor für Lüneburg in der 43. Minute. Ein 16-Meter-Schuss von Lüneburgs Nummer 22, Ian Prescott Claus, wird noch abgefälscht. Rehdens Torwart Milos Mandic kann den Ball gerade noch parieren - ist aber gegen den Nachschuss aus kurzer Distanz von Gökay Isitan chancenlos.

15.21 Uhr

Stand nach rund 18 Spielminuten: Die Nervosität ist beiden Mannschaften noch anzumerken. Die Lüneburger preschen hoch und versuchen damit, den Spielaufbau der Rehdener zu stören.

In der 8. Minute hatte Lüneburg bereits die erste Torchance: Ein Schuss von Ian Prescott Claus, konnte gerade noch von Rehdens Verteidiger Michael Wessel geblockt werden.

Nach gut einer Viertelstunde wurden der BSV mutiger und kam einige Male vor das Tor der Gäste.

14.49 Uhr

Einzug der Spieler.

+ Gleich geht's los: Die Spieler und Schiedsrichter sind bereit. © Mediengruppe Kreiszeitung / Arne Flügge



14.55 Uhr

Gleich geht's los.

+ Die Einlaufkinder warten auf die Spieler. © Mediengruppe Kreiszeitung / Arne Flügge



14.30 Uhr

Die Rehdener wärmen sich auf.

+ Aufwärmen vor dem Niedersachsenpokal-Halbfinale © Mediengruppe Kreiszeitung / Arne Flügge



14.15 Uhr

Die Aufstellung ist da:

BSV Rehden: Milos Mandic, Viktor Pekru, Michael Wessel, Gazi Siala, Corvin Behrens, Kai-Bastian Evers, Kevin Artmann (Kapitän), Patrick-Emmanuel Papachristodoulou, Ouly Hugues Frtune (Hugo) Magouhi, Kresimir Matovina, Sulhattin Capli

Ersatzspieler: Levente Bösz, Kavin Njie, Ndingi Bokila, A. Natsiopoulos, Alexander Lüttmers, Rezzan Bilmez, Nozomu Nonaka

Lüneburger SK: Ole Springer, Leon Deichmann, Niklas Hunold, Pascal Patrick Eggert, Tomek Pauer, Gökay Isitan, Linus Friedrich Büchler, Ian Prescott Claus, Lukas Pägelow (Kapitän), Kevin Pino Tellez,

Ersatzspieler: Maximilian Wulf, Jannis Opalka, George Kelbel, Lorenz Lahmann-Lammert, Marco Schuhmann, Thure Ilgner, Stefan Wolk,

Schiedsrichter: Patrick Mewes (Laatzen)

Assistenten: Marco Scharf, Johannes Häufler

Alle Schwarz-Weißen dürften wieder auf ein Traumlos hoffen – wie 2013, als es gegen den FC Bayern München ging. Noch viel Konjunktiv. Die Rehdener sind aber extrem willens, daraus im Halbfinale des Niedersachsenpokals einen Indikativ zu machen. „Wir wissen um unsere Stärke“, betont Sportvorstand Michael Weinberg vor dem regionalliga-internen Duell: „Wir wissen, dass wir Lüneburg schlagen können.“