„Bis ans Limit gehen – plus fünf Prozent“

Dann wäre Rehden mit Flensburg laut BSV-Coach Backhaus „auf Augenhöhe“

+ Wiedersehen macht Freude – hofft wenigstens Addy-Waku Menga (r.), der morgen auf seinen früheren Rehdener Kollegen Kevin Njie (l.) in Flensburgs Abwehr trifft. Foto: Krüger

Rehden – Die Wettervorhersagen prophezeien noch einiges an Regen über den Waldsportstätten, doch Heiner Backhaus sieht das morgige Heimspiel seiner Regionalliga-Fußballer vom BSV Rehden ab 15.00 Uhr gegen Weiche Flensburg 08 als nicht gefährdet an: „Da steht nichts zur Disposition.“ Zum Abschluss eines starken Jahres „freuen wir uns jetzt noch auf zwei tolle Partien vor eigenem Publikum“, sagt der BSV-Coach mit Blick aufs zunächst anstehende Duell gegen den Tabellendritten und das Flutlichtspiel am Freitag gegen den TSV Havelse.