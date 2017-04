Enttäuschungen, Missverständnisse, Misserfolge und Kuriositäten

Rehden - Von Cord Krüger. Nun also Stefan Stuckenberg. Der 56-Jährige ist der achte Chefcoach des BSV Rehden seit 2011, der den Regionalligisten verließ.

Zwischendurch gehen aus der Statistik desselben Zeitraums sechs Interimstrainer hervor. Natürlich hoffen die Schwarz-Weißen, dass sich das Trainerkarussell bei ihnen nun endlich langsamer dreht – nach Enttäuschungen, Missverständnissen und dem einen oder anderen kuriosen Ende mancher Übungsleiter-Engagements.

Stuckenberg hatte den BSV im Oktober 2016 übernommen. Im Vergleich zu seinen Vorgängern nahm sich seine fußballerische Vita recht bescheiden aus – doch große vorherige Stationen mancher „Chefs“ brachten dem BSV auch nicht die gewünschten Resultate. Stattdessen kamen viele Wunschspieler der jeweiligen Kandidaten – und gingen oft auch ähnlich schnell, nachdem ihre Chefs verschwunden waren. Ein Überblick:

+ Uwe Brunn blieb relativ lange. © Krüger Uwe Brunn (30. März 2009 bis 10. Juni 2011): Mehr als zwei Jahre hatte der Ex-Torhüter des VfL Osnabrück bei den Schwarz-Weißen das Sagen. Länger schaffte das nach ihm in Rehden niemand mehr. Sechs Spieltage vor Saisonende hatte Brunn den damals akut abstiegsgefährdeten Oberligisten im Frühjahr 2009 übernommen, schaffte noch den Klassenerhalt, führte das Team in der Serie darauf auf Platz drei und verkündete gegen Ende der Spielzeit 2010/11 auf Platz acht den Ausstieg „aus beruflichen Gründen“. Seine Energie sei aufgebraucht, erklärte der Versicherungsvertreter.

+ Jürgen Stoffregen ging freiwillig. © Krüger Jürgen Stoffregen (Saison 2011/12): Der einstige Profi und Trainer von Hannover 96 hatte einen klaren Auftrag: Rehdens Vereinsboss Friedrich Schilling wollte den Aufstieg, verpflichtete dafür den Regionalliga-erfahrenen Viktor Pekrul, Oberliga-Torjäger Cüneyt Özkan und den einstigen Werder-Profi Francis Banecki. Stoffregen baute um die Führungsspieler Talente wie Eigengewächs Christian Hegerfeld oder Michael Wessel ein – und lieferte: Vorzeitig machte er den Aufstieg in die Regionalliga perfekt, kündigte kurz darauf aber seinen Abschied an. „Mein Verstand sagte: Lass’ es“, begründete er seinen damaligen Schritt. Das Rehdener Modell mit der Kombination aus Fußball und Arbeit sah er für die Viertklassigkeit als zu riskant an. Und im Misserfolgs-Fall sei dann „der Trainer der erste, der geht“.Wechselbilanz: zehn Zugänge und acht Abgänge im Sommer 2011, zwei Zugänge und drei Abgänge im Winter.

Predrag Uzelac (1. Juli 2012 bis 25. August 2013): Der Spagat zwischen Fußball und Arbeit beschäftigte auch Stoffregens Nachfolger: „Viele Spieler haben vorher noch nie gearbeitet, fahren nach Feierabend direkt zum Sportplatz“, mahnte Uzelac. Trotzdem schaffte die Mannschaft den Klassenerhalt, sicherte sich sogar die Qualifikation für den DFB-Pokal und traf dort auf den großen FC Bayern – der Höhepunkt in der Vereinsgeschichte mit einem achtbaren 0:5 gegen die Millionen-Truppe.

+ Predrag Uzelac (l.) und Rehdens Vereinsboss Friedrich Schilling verstehen sich inzwischen wieder. Doch 2013 hatte der Kroate im Zorn den Club verlassen. © Krüger

Doch keine drei Wochen später der Knall: Uzelac warf kurz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg II das Handtuch und flüchtete aus dem Stadion. Der kurioseste Abgang beim BSV! Der Grund klingt banal: Uzelac hatte einen U 23-Akteur aus der zweiten Mannschaft einsetzen wollen, den der Club versehentlich aber nicht für die Regionalliga gemeldet hatte. Es war aber wohl nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Die stressigen Wochen der organisatorischen Vorbereitungen für das Bayern-Spiel und Zwist des durchaus emotionalen Kroaten mit dem Teammanagement waren weitere Trennungs-Faktoren.

Wechselbilanz: 13 Zugänge und 13 Abgänge im Sommer 2012, fünf Zu- und Abgänge im Winter; 14 Zugänge und 13 Abgänge im Sommer 2013.

Jacek Burkhardt (25. August 2013): Während der 1:4-Niederlage gegen Wolfsburg II betreute der polnische Ex-Profi Burkhardt, bis heute die einzige Konstante in Rehdens Trainerteam, die Mannschaft.

+ Jacek Burkhardt (vorn, Mitte) berät sich mit dem damaligen Rehdener „Berater“ Franz Gerber. Co-Trainer Burkhardt ist die einzige Konstante im BSV-Trainerteam. © Krüger

+ Björn Wnuck sprang zweimal ein. © Krüger Björn Wnuck (27. August 2013 bis Mai 2014): Unter Uwe Brunn hatte er noch im BSV-Oberliga-Team gespielt, nach Uzelacs Abgang übernahm der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft das Regionalliga-Team. Mit seiner eloquenten Art, viel Fußball-Sachverstand und Fleiß bei der Gegner-Analyse führte er Rehden in ruhigeres Fahrwasser. Er schaffte den Einzug ins Finale um den Niedersachsen-Pokal und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal. Nur das Endspiel selbst blieb ihm verwehrt: Der ursprünglich angesetzte Termin bei den Freien Turnern Braunschweig fiel ins Wasser. Zum Nachholspiel war Wnuck nicht mehr im Amt. Der damals 30-Jährige verfügte nur über die B-Lizenz. Zudem wollte die Vereinsspitze höher hinaus. „Damals hatten wir andere Ziele“, gesteht BSV-Boss Schilling heute. Ein Mann mit mehr Erfahrung sollte her.

Wechselbilanz: drei Zugänge und vier Abgänge im Winter 2013/14.

Andreas Petersen (1. Juli 2014 bis 27. Oktober 2014): Das größte Missverständnis der jüngeren Rehdener Trainer-Historie: Petersen holte zwar den Niedersachsenpokal, doch der vom 1. FC Magdeburg gekommene A-Lizenz-Inhaber moserte zu laut über die fehlenden professionellen Bedingungen. Anfang vom Ende war der Rauswurf seines Co-Trainers Danny König am 22. Oktober 2014, den Petersen aus Magdeburg mitgebracht hatte.

Unternehmer Schilling war mit Königs Hauptjob im Büro einer seiner Firmen unzufrieden. Es lag also wieder am Modell Fußball und Arbeit. „Effiziente Arbeit“, hatte Schilling gefordert. Petersen verglich den Verzicht auf König drastisch – „als ob mir jemand den rechten Arm abgeschlagen hätte“. In seinen letzten beiden Interviews vor und nach der 1:4-Pleite beim Goslarer SC arbeitete der A-Lizenz-Inhaber mit markigen Worten intensiv an seiner Kündigung – doch den Gefallen tat ihm der Club nicht.Also trat der Vater von Bundesliga-Profi Nils Petersen am Tag nach dem Goslar-Debakel zurück.

Wechselbilanz: zwölf Zugänge, 13 Abgänge im Sommer 2014.

Daniel Gunkel (29. Oktober 2014 bis 5. Dezember 2014): Wie ein Jahr zuvor in Person von Wnuck musste der Trainer der zweiten Mannschaft einspringen. Ex-Profi Gunkel, als Mittelfeldspieler im Sommer 2013 von Uzelac aus Offenbach nach Rehden geholt, stellte sich der Doppelbelastung und coachte beide Teams, doch die verunsicherte Mannschaft rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Alexander Kiene (7. Januar 2015 bis 5. Oktober 2015): Ohne den heute 38-Jährigen wären die Schwarz-Weißen wohl abgestiegen, doch trotzdem ist sein Name mit einer großen Enttäuschung verbunden. Kiene übernahm den strauchelnden BSV in der Winterpause, hauchte den Kickern neues Selbstvertrauen ein, förderte den Teamgeist und beendete als Rückrunden-Dritter seine erste Halbserie. Doch am 6. Oktober der Paukenschlag: Der Hannoveraner hatte am Vorabend das Angebot des für ihn heimatnahen Liga-Konkurrenten TSV Havelse angenommen und kehrte Rehden den Rücken.

Wechselbilanz: zehn Zugänge und acht Abgänge im Januar 2014, elf Zu- und Abgänge im Sommer 2015.

+ Coachte kurz: Sandy Röhrbein. © Krüger Sandy Peter Röhrbein (7. Oktober 2015 bis 10. Oktober 2015): Kienes bisheriger Co-Trainer übernahm für ein Spiel und verlor dieses mit 0:1 gegen Aufsteiger Drochtersen, ehe der nächste Interimscoach seinen Spind in der Trainerkabine der Waldsportstätten einräumte.

Franz Gerber (12. Oktober 2015 bis 5. Dezember 2015): Der weitgereiste Ex-Profi, Ex-Trainer und Ex-Manager hatte wollte seinem Geschäftsfreund Schilling nur bis zur Winterpause helfen. Zwischendurch band er nach und nach seinen Sohn Fabian, wie er einst Stürmer und Profi, in den Alltag des Clubs ein.

+ Franz Gerber (rechts) und sein Vorgänger Alexander Kiene (links). © Krüger

+ Fabian Gerber (l). mit Dario Fossi. © Krüger Fabian Gerber (10. Januar 2015 bis 21. Mai 2015): Sechs Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen – keine schlechte Bilanz für einen Trainer-Novizen. Der 36-Jährige brachte den BSV auf Platz neun ins Ziel – und musste nach dem 2:0-Sieg gegen Hannover 96 II am letzten Spieltag der Vorsaison gehen. Gerber regte professionellere Bedingungen an, Club-Chef Schilling hatte eine andere Idee: Er wollte nun mehr Talente aus der Region einbauen – und dafür einen erfahrenen Jugendtrainer.

Wechselbilanz: fünf Zu- und Abgänge im Januar 2016.

Stephan Ehlers (22. Juni 2016 bis 4. Oktober 2016): Der BSV fand den nächsten Coach bei A-Jugend-Bundesliga-Aufsteiger JFV Nordwest, der Nachwuchsschmiede vom VfB und VfL Oldenburg. Der 46-Jährige setzte auf schnellen, laufintensiven Fußball – und war nach intensiven zweieinhalb Monaten schnell wieder weg. Nach zehn Spieltagen musste der Gymnasiallehrer gehen – trotz der drei Siege im Niedersachsenpokal gegen die Liga-Konkurrenten Oldenburg, Meppen und Havelse und eines harten Auftaktprogramms gegen Wolfsburg II und Meppen. „Ich hätte mir schon mehr Zeit gewünscht“, gestand der A-Lizenz-Inhaber.

Wechselbilanz: 13 Zugänge, 15 Abgänge im Sommer 2016.

Björn Wnuck (4. Oktober 2016 bis 16. Oktober 2016): Ein 0:0 gegen die um vier Zweitliga-Profis aufgerüstete U23 von Eintracht Braunschweig und eine 0:2-Niederlage bei Weiche Flensburg stehen in der Bilanz der selbst ernannten Übergangslösung: Wnuck kann den Trainerjob aus beruflichen Gründen nicht fortsetzen.

Stefan Stuckenberg (17. Oktober 2016 bis 3. April 2017): Nach einem dürftigen Start mit zwei Punkten aus seinen ersten vier Spielen gelang dem 56-Jährigen am 19. November mit dem 2:2 bei Aufstiegsaspirant VfB Lübeck der erste Achtungserfolg. Bis zur Winterpause folgten zwei souveräne Siege gegen Drochtersen und Liga-Meister Wolfsburg II – und nach drei hohen Niederlagen zu Beginn dieses Jahres blieb der BSV unter der Regie des Diplom-Sportlehrers vier Partien lang unbesiegt. Rehden schien nach der miesen Wintervorbereitung ohne Kunstrasenplatz und mit suboptimalen Januar-Transfers wieder in der Spur – doch das 0:3 am 1. April bei Eintracht Braunschweig II als direktem Konkurrenten im Abstiegskampf bedeutete Stuckenbergs Aus.

Wechselbilanz: drei Abgänge, zehn Zugänge im Winter 2016/17.

Rubriklistenbild: © Cord Krüger