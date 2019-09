Backhaus zieht den Hut

2:0 – Rehden gewinnt durch Tore von Krasniqi und Menga bei Hannover 96 II

+ Wenn es gegen Hannover 96 II geht, ist Addy-Waku Menga immer zur Stelle. Gestern erzielte er als Einwechselspieler den 2:0-Endstand für den BSV Rehden. Foto: vogler

Hannover – Er wurde bereits vor der Saison als Königstransfer gefeiert. Und das royale Etikett passt. Kamer Krasniqi hat den BSV Rehden bei Hannover 96 II zum nächsten Sieg in der Fußball-Regionalliga geführt. Der ehemalige kosovarische U 21-Nationalspieler traf am Freitagabend beim 2:0 (1:0); wie schon in der Vorwoche, als der Ex-Osnabrücker den 1:0-Siegtreffer gegen Lübeck erzielt hatte. Den zweiten Treffer steuerte gestern der Hannover-Spezialist Addy-Waku Menga in der Nachspielzeit bei. Es war sein fünftes Tor in den letzten drei Duellen gegen die 96er-Zweitvertretung. Durch den vierten Saisonerfolg sprangen die Schwarz-Weißen vorübergehend auf Rang acht. „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft“, sagte Rehdens Trainer Heiner Backhaus: „Wir haben als Team kompakt gespielt, jeder ist marschiert.“