Artmann untröstlich: „Für die Jungs tut es mir unendlich leid“

Rehden - Von Arne Flügge. Noch Minuten nach dem Abpfiff stand Kevin Artmann wie zu Stein erstarrt auf dem Rasen, allein mit sich und seinen Gedanken, der Blick ins Leere gerichtet. Und während etwa 50 Meter weiter die rund 300 Lüneburger Fans mit ihrer Mannschaft den 2:0 (1:0)-Erfolg beim BSV Rehden und damit verbunden den Einzug ins NFV-Pokalfinale sowie die erste DFB-Pokalhauptrunde feierten, war der BSV-Kapitän noch immer in der 61. Minute. Mit einem katastrophalen Rückpass hatte Artmann den zweiten Treffer der Gäste quasi eingeleitet – und war danach untröstlich.

„Es tut schon ungemein weh, die anderen in unserem Stadion feiern zu sehen“, seufzte der 31-Jährige, „wir alle sind traurig und enttäuscht. Und mir tut es für die Jungs unendlich leid, dass ich mit meinem fetten Bock auch noch den Deckel auf die Niederlage gepackt habe.“ Dabei habe die Mannschaft in der ersten Halbzeit noch kompakt gestanden und wenig zugelassen. „Dann kriegen wir kurz vor der Pause so ein abgefälschtes Eierding rein, und ich erledige dann auch noch den Rest“, haderte der Kapitän.

Dass sich der BSV Rehden aber über die gesamten 90 Minuten nicht eine richtige Torchance erarbeitet hatte und daher schlussendlich auch verdient verlor, war Artmann zwar nicht entgangen. Dennoch suchte er nicht nach Ausreden, sondern nahm die Pleite auf seine Kappe. „Man kann sich nach Siegen immer hinstellen und feiern lassen, aber man muss nach so einer Niederlage auch die Courage zeigen und seinen Fehler eingestehen“, meinte der Rehdener Kapitän: „Dass mir das passiert ist, das ist einfach nur bitter. Vor allem, wenn man weiß, dass wir keine Möglichkeiten hatten, um das wieder auszubaden. In so einem Spiel darfst du einfach keine Fehler machen. Das wird brutal bestraft.“ Neben dem sportlichen Wert („Der DFB-Pokal war für uns alle ein Traum“) sind dem Club mit dieser Niederlage rund 130 000 Euro Qualifikationsprämie durch die Lappen gegangen. Ein Hintertürchen (siehe Extratext) ist noch die letzte Hoffnung.

„Da wird sich der Charakter der Mannschaft zeigen“

Bleibt nun abzuwarten, wie und vor allem wie schnell die Rehdener die Niederlage verarbeiten können. Denn bereits am Mittwochabend (19.00 Uhr) steht in der Liga das Nachholspiel auf eigenen Platz gegen den VfB Oldenburg an. „Da wird sich der Charakter der Mannschaft zeigen, ob wir aufstehen und gegen Oldenburg eine Reaktion zeigen können oder nicht“, sagte Artmann. Natürlich dürfe man enttäuscht sein, doch das Team müsse versuchen, den Hebel im Abstiegskampf umzulegen, um die Klasse zu halten.

Eine Einschätzung, die Trainer Wolfgang Schütte teilt. „Natürlich tut eine Niederlage in so einem wichtigen Spiel richtig weh. Und wer das einfach so wegwischt, der ist auch fehl am Platze“, meinte der 61-Jährige: „So etwas nagt an einem und man schläft schlecht. Nach ein, zwei Tagen muss das aber wieder verarbeitet und der Fokus auf die schweren nächsten Aufgaben gerichtet sein.“ Das Heimspiel Mittwochabend gegen Oldenburg wird zeigen, ob die Fußballer des BSV Rehden schon dazu in der Lage sind.