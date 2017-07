Alles klar mit Innenverteidiger Augusto da Silva

Fußball-Regionalligist BSV Rehden hat sich auf der Innenverteidigerposition noch einmal verstärkt. Wie Vereinsboss Friedrich Schilling gestern bestätigte, wird der 26-jährige Augusto da Silva für zwei Jahre in den Waldsportstätten spielen. Der großgewachsene Abwehrspieler ist Brasilianer mit italienischem Pass und spielte zuletzt beim FC Bizau in der österreichischen Landesliga. „Er ist seit einiger Zeit bereits in Rehden und hat uns überzeugt. Vor allem im Vorbereitungsspiel gegen Münster hat er eine sehr gute Leistung gezeigt“, sagte Schilling.

Da Silvas Frau ist eine brasilianische Anwältin, die vier Sprachen spricht. „Wir werden ihr und Augusto hier auch berufliche Perspektiven bieten“, kündigte der 66-Jährige an. Heute im Pokalspiel in Delmenhorst wird der Neuzugang aber noch nicht zum Einsatz kommen. - flü