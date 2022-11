WMF 50 % reduziert: Töpfe & Pfannen im Sale

Viele Küchen-Produkte von WMF sind derzeit sehr günstig erhältlich. (Symbolbild) © photographee.eu/PantherMedia

Bei den eBay Frühlingsangeboten können Sie mehr als 50 Prozent auf viele Küchenartikel von WMF sparen. Die besten Angebote haben wir hier aufgelistet.

Das vorhandene Kochgeschirr sieht in jeder Küche anders aus: Eine fünfköpfige Familie kocht öfter in größeren Mengen und benötigt dementsprechend viele Töpfe und Pfannen. Wer alleine wohnt, dem wird auch ein kleines Set ausreichen. So oder so, von Zeit zu Zeit ist es nicht verkehrt, sich neue Töpfe und Pfannen zu besorgen – etwa wenn man in eine neue Wohnung zieht. Als Einzugsgeschenk ist ein neues Set ebenfalls nicht verkehrt. Bei den Frühlingsangeboten auf eBay sind zahlreiche Töpfe und Pfannen der Marke WMF stark reduziert – Sie sparen über 50 Prozent.

Kochtöpfe von WMF: Verschiedene Sets stark reduziert

WMF Topfset Diadem Plus – 41 % Rabatt

WMF Diadem Plus 3-teiliges Topfset © WMF

3-teiliges Set für 123,49 € statt 209 € bei eBay

Anzahl Töpfe 3 Größen 2 Liter 3,7 Liter 6,5 Liter Material rostfreier Edelstahl backofenfest ✔️ bis 250°C (mit Deckel 180°C) spülmaschinengeeignet ✔️

WMF Wok-Pfanne CeraDurPlus – 34 % Rabatt

WMF Wok-Pfanne CeraDurPlus. © WMF

Wok-Pfanne bei eBay für 66,49 € statt 99,99 €

Größe 28 cm Material Aluminium Beschichtung Keramik backofenfest ✔️ bis 70°C spülmaschinengeeignet ❌

WMF Grillpfanne – 29 % Rabatt

WMF Grillpfanne. © WMF

Grillpfanne bei eBay für 56,99 € statt 79,99 €

Größe 27 x 27 x 6 cm Material Aluminium Beschichtung PTFE-Antihaftbeschichtung backofenfest ❌ spülmaschinengeeignet ❌

WMF Topfset Quality One – 5 % Rabatt

WMF Quality One 6-teiliges Topfset. © WMF

6-teiliges Set bei eBay: für 474,05 € statt 499 €

Anzahl Töpfe 6 Größen 1,7 Liter 1,7 Liter 2 Liter 3,4 Liter 4,1 Liter 6,8 Liter Material rostfreier Edelstahl backofenfest ✔️ bis 130°C spülmaschinengeeignet ✔️

WMF Fleischtopf – 5 % Rabatt

WMF Fleischtopf © WMF

Fleischtopf bei eBay für 85,49 € statt 89,99 €

Durchmesser 16 cm Material rostfreier Edelstahl backofenfest ❌ spülmaschinengeeignet ✔️

WMF Dampfgarer Vitalis – 19 % Rabatt

WMF Dampfgarer Vitalis. © WMF

Dampfgarer bei eBay für 161,49 € statt 199,99 €

Durchmesser 28 cm Volumen 5 Liter Material rostfreier Edelstahl backofenfest ✔️ bis 180°C spülmaschinengeeignet ✔️

WMF Devil Pfannenset – 5 % Rabatt

WMF Devil Pfannenset 2-teilig © Amazon Produktbild

2-teiliges Pfannenset bei eBay für 113,99 € statt 119,99 €

Durchmesser 18 cm und 28 cm Material rostfreier Edelstahl Beschichtung Keramik backofenfest ✔️ bis 70°C spülmaschinengeeignet ❌

WMF Schmorpfanne Permadur Premium – 5 % Rabatt

WMF Schmorpfanne Permadur Premium. © WMF

Schmorpfanne bei eBay für 113,99 € statt 199,99 €

Größe 28 cm Material Aluminium Beschichtung PTFE-Antihaftbeschichtung backofenfest ✔️ bis 70°C spülmaschinengeeignet ❌