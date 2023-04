33 % günstiger: WMF Bueno Pro Toaster

Von: Julia Schuster

Teilen

Der WMF Bueno Pro Toaster überzeugt mit elegantem Design und cleveren Funktionen. © WMF

Zu einem leckeren Frühstück gehört für viele auch getoastetes Brot. Den WMF Bueno Pro Toaster gibt es bei eBay aktuell 18 Euro günstiger.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages“, lautet die allgemeine Regel. Ob die Behauptung nun stimmt oder nicht, ist nicht eindeutig geklärt. Ein Großteil der Menschen beherzigt die alte Weisheit und will nicht ohne ein leckeres Frühstück in den Tag starten. In vielen Haushalten landet auch Toastbrot auf dem Frühstückstisch. Es ist schnell zubereitet und schmeckt gut. Wenn auch Sie gerne getoastetes Brot essen und auf der Suche nach einem neuen Gerät sind, sollten Sie jetzt zuschlagen. Denn den WMF Bueno Pro Toaster gibt es bei eBay gerade 18 Euro billiger. Somit kostet der Toaster nur noch 36,99 statt 54,99 Euro.

Jetzt bei eBay kaufen

Egal ob Sie ihr Brot dunkel getoastet, dezent gebräunt oder nur ganz leicht angeröstet bevorzugen: Mit sechs variabel einstellbaren Bräunungsstufen trifft der WMF Bueno Pro Toaster ganz sicher auch Ihren Geschmack. Auf dem integrierten Aufsatz können Sie auch Brötchen oder Croissants aufbacken. Über die beleuchteten Funktionstasten lassen sich Zusatzfunktionen zum Aufwärmen, Nachtoasten oder Auftauen einstellen. Der Toaster verfügt zudem über eine Krümelschublade, die mit nur einem Handgriff herausgenommen werden kann.

Marke WMF Bräunungsstufen sechs, variabel einstellbar Funktionen Stopp, Aufwärmen, Nachtoasten, Auftauen Integrierter Zusatz Brötchenaufsatz, Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung Eigenschaften leicht zu reinigen Material Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10

Bei eBay bestellen

WMF ist Deutschlands Nummer 1 bei Haushaltswaren

Seit über 170 Jahren steht die Marke WMF für Premiumprodukte, die von der Vorbereitung über das Kochen bis hin zum Essen und Trinken reichen. Der Hersteller bietet Produkte von höchster Qualität, angefangen bei der Auswahl der Materialien bis zur handwerklichen Ausführung. Großen Wert legt WMF auch auf ein ästhetisches Design. So werten die Haushaltswaren nicht nur funktionell, sondern auch optisch Ihre Küche auf.