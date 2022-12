Wie funktioniert Apple TV und was kann ich damit sehen?

Von: Philipp Mosthaf

Neuer Chip, neue Fernbedienung. Das Apple TV 4K als Steuerzentrale für Fernsehen, Streaming, Spiele und mehr hat ein Update bekommen. © Till Simon Nagel/dpa-tmn

Was ist eigentlich Apple TV? Und wie funktioniert das überhaupt? Was kann ich damit anschauen? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Mit Apple TV hat der Technikgigant aus den USA eine Set-Top-Box entwickelt, die Serien, Filme und verschiedene Fernsehsender zeigt. Damit steht Apple TV in Konkurrenz, etwa zu Amazons Fire TV Stick. Doch wie funktioniert Apple TV überhaupt? Und was genau kann ich damit anschauen? Wie hoch sind die Kosten? Diese Fragen beantwortet dieser Artikel.

Apple TV kurz zusammengefasst

Die Apple-TV-Box wird per HDMI mit dem Fernseher oder Monitor verbunden. Per WLAN können Sie dann auf Ihre iTunes-Mediathek, Netflix, Amazon Prime Video sowie weitere zahlreiche Mediatheken und Sender zugreifen. Für Apple-Nutzer gibt es einen weiteren großen Vorteil: Dank AirPlay können Fotos, Musik und Videos vom iPhone, iPad oder iMac auf dem TV abgespielt werden. Neben Serien, Filmen und Musik ist für weitere Unterhaltung gesorgt mit Spielen, die per Fernbedienung gezockt werden können. Um Apple TV vollständig nutzen zu können, ist eine Apple-ID notwendig. Mit dem Sprachassistenten Siri kann die Set-Top-Box sogar per Sprachbefehl bedient werden. Außerdem kann die Box auch als HomeKit verwendet werden, womit sich Smart-Home-Geräte steuern lassen.

Wie funktioniert Apple TV?

Mit Apple TV können Sie Ihre Apple ID verknüpfen und auf sämtliche Funktionen auch auf dem Fernseher zugreifen. © Apple

Schließen Sie zunächst die Set-Top-Box von Apple TV an Ihren Fernseher an. Die Bedienung erfolgt mit der inklusiven Apple-TV-Fernbedienung oder mit einer Universalfernbedienung. Um Apple TV einzurichten, muss die Box per WLAN oder Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden sein. Melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an. Danach können Sie alle Funktionen von Apple TV nutzen. Einige Apps und Dienste wie Netflix oder YouTube sind bereits vorinstalliert. Andere Mediatheken, Streamingdienste und sonstige Apps können einfach heruntergeladen werden. Zudem können Sie Ihre Apple-Geräte per AirPlay mit Apple TV verbinden. Genießen Sie so Musik, Filme und Fotos auf dem Fernseher. Sind iMac und Box mit demselben Netzwerk verbunden, können Sie auch auf Ihre iTunes-Mediathek zugreifen.

Was kostet Apple TV?

Apple TV ist generell kostenlos. Mit Apple TV können Sie Apps und Streamingangebote von den öffentlichen-rechtlichen TV-Sendern oder privaten Sendern mit den jeweiligen Apps empfangen. Die Funktionen halten sich dabei in Grenzen. Die Kosten für Streamingdienste wie Netflix fallen natürlich trotzdem an.

Apple TV+ ist die Weiterentwicklung: Mit diesem Service erhalten Sie Zugang zu exklusiv von Apple produzierten Filmen, Serien und mehr – den Apple Originals. Beim Kauf eines neuen Apple-Geräts erhalten Sie Apple TV+ für drei Monate inklusive. Ein Monatsabo kostet 6,99 Euro nach Ablauf des siebentägigen Probeabos. Der Vorteil: Sie können Apple TV+ mit bis zu fünf Familienmitgliedern teilen. Ähnlich also wie Apple Music.

Apple TV 4K in der sechsten Generation: An der schwarzen Box ändert sich optisch nichts, dafür ist die Fernbedienung neu. © Apple Inc./dpa-tmn

Apple TV 4K und Apple TV: Was ist der Unterschied?

Apple TV 4K ist die neueste Generation der Apple-TV-Box. Apple TV 4K bietet mit 4K HDR und Dolby Atmos den besten Weg, um die Inhalte von Apple TV in brillanter Auflösung und starkem Sound genießen zu können. Im Vergleich zu HD sorgt 4K HDR für ein deutlich schärferes Bild. Wer Apple TV 4K jedoch in vollem Umfang nutzen möchte, benötigt auch einen entsprechenden 4K-Fernseher.

