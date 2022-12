Makita Akkuschrauber & -bohrer: Zahlreiche Geräte jetzt wieder reduziert

Von: Ömer Kayali

Makita zählt zu den Top-Marken in Sachen Elektrowerkzeug © Micha Klootwijk/PantherMedia

Makita gehört zu den Top-Anbietern in Sachen Elektrowerkzeuge. Viele Akku-Schrauber- und -Bohrer-Modelle sind derzeit im Angebot erhältlich.

Makita ist eine der renommiertesten Marken in Sachen Elektrowerkzeug. Der japanische Hersteller steht für sehr robuste, zuverlässige und langlebige Geräte. Für das Werkzeug werden hochwertige Rohstoffe verwendet und bei der Herstellung gelten hohe Fertigungsstandards. Damit zählen Makita-Werkzeuge zu solchen, die auch dann noch einwandfrei funktionieren, selbst wenn sie mehrmals auf den Boden fallen. Darüber hinaus sind die Geräte weniger anfällig gegen Hitze, Reibung und Verschleiß und zudem noch sehr nutzerfreundlich. Alles in allem gelten Makita-Elektrowerkzeuge zu den besten auf dem Markt. Eigentlich richtet sich Makita an professionelle Handwerker, aber sie eignen sich auch bestens für den Hausgebrauch und Heimwerkerarbeiten.

Die Qualität hat allerdings ihren Preis. Makita zählt somit auch zu den teureren Marken. Hin und wieder sind die Werkzeuge aber im Angebot erhältlich, sodass Sie durch Rabatte viel Geld sparen können. Aktuell ist das bei Makita-Akkuschraubern und -Bohrern der Fall. Bei eBay sind mehrere Modelle zum Schnäppchenpreis zu haben.

Makita DDF453SYE 18 Volt Akku-Bohrschrauber – für 119,90 €

Makita Akku-Bohrschrauber DDF453RFE © Makita Werkzeug GmbH

Inklusive zwei Akkus : Im Lieferumfang sind zwei 1,5 Ah Akkus sowie das Makita-Ladegerät enthalten. So können Sie das Gerät länger nutzen, ohne auf das Aufladen des Akkus warten zu müssen.

: Im Lieferumfang sind zwei 1,5 Ah Akkus sowie das Makita-Ladegerät enthalten. So können Sie das Gerät länger nutzen, ohne auf das Aufladen des Akkus warten zu müssen. Besonders günstig: Mit 99,90 Euro handelt es sich um einen der günstigsten Schrauber von Makita. Zusammen mit dem Zubehör handelt es sich um ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zustand Neu Spannung 18 V Gewicht inklusive Akku 1,7 kg Bohrfuttertyp Schnellspannbohrfutter Betriebsart Akku Drehmoment hart / weich 42 / 27 Nm Schrauben ✔️ Bohren ✔️ Lieferumfang Akku-Bohrschrauber, Transportkoffer, Ladegerät, 2 Akkus, Schnellspannbohrfutter

Makita DF333DSAE 12 Volt Akku-Bohrschrauber – 131,90 € statt 191,59 €

Makita DF333DSAE Akku-Bohrschrauber © Makita

Inklusive zwei Akkus : Im Lieferumfang sind zwei 1,5 Ah Akkus sowie das Makita-Ladegerät enthalten.

: Im Lieferumfang sind zwei 1,5 Ah Akkus sowie das Makita-Ladegerät enthalten. Integriertes Licht: Damit können Sie beim Schrauben und Bohren dunkle Stellen beleuchten.

Zustand Neu Spannung 12 V Gewicht inklusive Akku 1,1 kg Bohrfuttertyp Schnellspannbohrfutter Betriebsart Akku Drehmoment hart / weich 30 / 14 Nm Schrauben ✔️ Bohren ✔️ Lieferumfang Akku-Bohrschrauber, Transportkoffer, Ladegerät, 2 Akkus, Schnellspannbohrfutter, Einhängebügel, Schraube, Kontaktschutzklappe

Makita DHP482RF3J 18 Volt Akku-Bohrschrauber – 249,90 € statt 315 €

Makita DHP482RF3J Akku-Bohrschrauber © Makita

Integriertes Licht : Leuchtet automatisch beim Schrauben und Bohren.

: Leuchtet automatisch beim Schrauben und Bohren. Extreme Protection Technology : Spezieller Schutz gegen Staub und Spritzwasser.

: Spezieller Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Inklusive drei Akkus und Ladegerät

Inklusive MAKPAC 2 Werkzeugkoffer

Zustand Neu Spannung 18 V Gewicht inklusive Akku keine Herstellerangabe Bohrfuttertyp Schnellspannbohrfutter Betriebsart Akku Drehmoment hart / weich 62 / 36 Nm Schrauben ✔️ Bohren ✔️ Lieferumfang Akku-Bohrschrauber, MAKPAC Gr. 2 inklusive Tiefziehteil, Ladegerät, 3 Akkus, Schnellspannbohrfutter, Einhängebügel, Schraube, Kontaktschutzklappe

Makita DDF484TB3J 18 Volt Akku-Bohrschrauber – 349,90 € statt 462,91 €

Makita DDF484TB3J Akku-Bohrschrauber © Makita

Integriertes Licht : Eingebaute LED-Lampe im Griff.

: Eingebaute LED-Lampe im Griff. Besonders robust : Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss.

: Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss. Langlebige Batterie : Dank der elektronischen Steuerung des bürstenlosen Motors ist die Akku-Laufzeit länger.

: Dank der elektronischen Steuerung des bürstenlosen Motors ist die Akku-Laufzeit länger. Inklusive drei Akkus und Ladegerät

Inklusive MAKPAC 2 Werkzeugkoffer

Zustand Neu Spannung 18 V Gewicht inklusive Akku 1,8 kg Bohrfuttertyp Schnellspannbohrfutter Betriebsart Akku Drehmoment hart / weich 54 / 30 Nm Schrauben ✔️ Bohren ✔️ Lieferumfang Akku-Bohrschrauber, MAKPAC Gr. 2 inklusive Tiefziehteil, Ladegerät, 3 Akkus, Schnellspannbohrfutter, Einhängebügel, Schraube, Kontaktschutzklappe, PH/LS Doppelbit