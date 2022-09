Welcher Apple Pencil für welches iPad?

Von: Philipp Mosthaf

Mit einem Apple Pencil lässt sich ein iPad noch besser steuern, zudem ist zeichnen möglich. Doch nicht jedes iPad ist mit jedem Apple Pencil kompatibel. © Xinhua / Imago

Apple hat mit dem Pencil 1 und 2 mittlerweile zwei Stifte für die iPads. Welcher Apple Pencil sich für welches iPad eignet, lesen Sie hier.

Mit dem Apple Pencil 1 und 2 hat der Hersteller mittlerweile zwei Stifte für seine iPads auf den Markt gebracht. Die Apple Pencils erleichtern das Steuern, die Finger werden dabei nicht benötigt. Doch Apple Pencil 1 und 2 haben natürlich Unterschiede und sind mit allen iPads wie das Apple iPad Air 2020 kompatibel. In diesem Artikel erfahren Sie, welcher Apple Pencil sich für welches iPad eignet. Kompatibilität spielt auch bei anderen Apple-Produkten eine große Rolle, zum Beispiel, ob Apple AirPods mit Android-Geräten verbunden werden können.

Apple Pencil: Die Unterschiede der beiden Versionen

2018 stellte Apple nicht nur das iPad Pro mit randlosem Design und Face-ID vor, auch das Zubehör war neu. Der Apple Pencil 2 punktet mit neuen Funktionen. Die zweite Version verfügt über eine Tipp-Funktion, ein eckiges Design und kabelloses Laden. Der Apple Pencil der 1. Generation wird über den Lightning-Anschluss geladen und hat eine rundlichere Form. Bei Druckstufen und Neigung gibt es dagegen keine Unterschiede. Hier haben wir die wichtigsten Unterschiede für Sie aufgelistet:

Apple Pencil 2. Generation Apple Pencil 1. Generation Design Eckig mit matter Oberfläche Rund mit glatter Oberfläche Anschlüsse nicht vorhanden Lightning-Anschluss zum Laden und Synchronisieren Laden Kabellos Lightning-Anschluss am iPad Aufbewahrung Magnetisch an der Seite des iPads Kein Magnet vorhanden Zeichnen Druckerkennung, Neigungserkennung Druckerkennung, Neigungserkennung Gesten Doppeltippen auf den Stift für Wechseln zwischen den Apps Unterstützt keine Gesten

Apple Pencil: Welcher Stift für welches iPad?

Nicht nur in Sachen Funktion und Design sind die beiden Versionen des Apple Pencils unterschiedlich. Der Apple Pencil 1 und 2 sind auch für unterschiedliche iPad-Modelle geeignet. Hier listen wir alle iPads auf, die mit den Apple Pencils kompatibel sind. Auf der Rückseite Ihres iPad finden Sie die jeweilige Modellnummer. So können Sie ganz auf Nummer sicher gehen und den richtigen Apple Stylus finden.

Apple Pencil 2:

iPad Pro 12,9 Zoll (2018, 2020, 2021): Modellnummern A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233

Modellnummern A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233 iPad Pro 11 Zoll (2018, 2020, 2021): Modellnummern A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231

Modellnummern A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231 iPad Air 2020

Apple Pencil 1:

iPad 2021 (9. Generation)

(9. Generation) iPad 9,7 Zoll (2018): Modellnummern A1893, A1954

Modellnummern A1893, A1954 iPad Mini 5: Modellnummern A2133, A2124, A2126, A2125

Modellnummern A2133, A2124, A2126, A2125 iPad Air (2019): Modellnummern A2152, A2123, A2154

Modellnummern A2152, A2123, A2154 iPad Pro 9,7 Zoll (2016): Modellnummern A1673, A1674, A1675

Modellnummern A1673, A1674, A1675 iPad Pro 10,5 Zoll (2017): Modellnummern A1701, A1709, A1852

Modellnummern A1701, A1709, A1852 iPad Pro 12,9 Zoll (2015 und 2017): Modellnummern A1670, A1671, A1821, A1584, A1652

Wie verbinde ich den Apple Pencil 1?

Den Apple Pencil der 1. Generation mit einem kompatiblen iPad zu verbinden, ist relativ einfach. Ziehen Sie einfach die Kappe vom Stift und verbinden Sie den Apple Pencil über den Lightning-Anschluss mit dem iPad. Auf dem Display öffnet sich nun automatisch eine Anzeige, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Apple Pencil mit dem iPad verbinden möchten. Klicken Sie einfach auf „Verbinden“ und die Einrichtung ist abgeschlossen.

Wie verbinde ich den Apple Pencil 2?

Auch die Kopplung des Apple Pencil 2 an ein iPad ist sehr einfach. Stecken Sie den Stift einfach auf den magnetischen Anschluss an der Seite des Tablets. Nun öffnet sich wie bei der 1. Generation ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Apple Pencil verbinden möchten. Klicken Sie auf „Verbinden“ und los geht‘s.

Apple Pencil: Diese Angebote gibt es

