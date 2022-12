Marken-Weihnachtsgeschenke: Ideen unter 40 Euro

Von: Nina Dudek

Hochwertige Qualität schenken muss nicht teuer sein! Hier lesen Sie, wo es Markenprodukte unter 40 € gibt © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Nicht jeder möchte dieses Weihnachten viel Geld für Geschenke ausgeben. Diese Geschenkideen zu Weihnachten sind laut UVP sonst recht teuer – mit sattem Rabatt aber günstiger als 40 €!

Viele stecken angesichts der Energiekrise und steigender Lebenshaltungskosten an Weihnachten 2022 in einem Dilemma: Natürlich möchte man seinen Liebsten eine Freude bereiten und ein Geschenk unter den Christbaum legen. Andererseits ist momentan in vielen Haushalten sparen angesagt. Was also tun?

Nicht jeder hat Zeit und Lust, kostengünstig Weihnachtsgeschenke selbst zu basteln. Da hilft nur eines: originelle, ausgefallene und hochwertige Weihnachtsgeschenke für kleines Geld finden. Diese Suche haben wir für Sie übernommen und stellen Ihnen hier extrem rabattierte Marken-Favoriten der Redaktion für unter 40 Euro vor.

Günstige Weihnachtsgeschenke für Männer

Das Klischee von den Socken zu Weihnachten möchte an dieser Stelle trotz Sparmaßnahmen natürlich niemand erfüllen! Doch es gibt wunderschöne, nützliche und hochwertige Geschenke für Männer, die nicht die Welt kosten und trotzdem Freude bereiten.

49 % Rabatt – bruno banani Geldbörse

Herren Leder Geldbörse Querformat im zeitlosen Look aus dem Hause bruno banani © bruno banani

2-fach klappbares Leder-Portemonnaie der internationalen Kultmarke bruno banani, mit Sichtfach für Bahnkarte & Ausweis, passt dank des schmalen Formates in fast jede Jacken- und Hosentasche, mit dezenter Logoprägung. Maße 9,5 cm x 11,5 x 1,5 cm (HxBxT)

Nur 29,99 € statt 59,99 € bei baur

71 % Rabatt – TASSIMO Kapselmaschine by Bosch

TASSIMO STYLE TAS1103, geeignet für alle Tassen, platzsparend © Tassimo

Diese kleine Kaffeemaschine mit großem Aromaergebnis kommt überall mit hin: zur Not sogar ins Ferienhaus oder ins Büro! Geeignet für eine große Auswahl mit über 70 Getränken von bekannten Marken und in 5 stylischen Farben erhältlich.

Nur 34,99 € statt 119,99 € bei OTTO

Günstige Weihnachtsgeschenke für Frauen

Viele (Männer) überschätzen den Geldwert eines Geschenks für Frauen. Dabei zählt für viele wesentlich mehr der ideelle Wert hinter einem Geschenk! Schließlich ist es unbezahlbar zu wissen, dass sich jemand Gedanken bei der Auswahl gemacht und nicht „nur“ den Geldbeutel weit geöffnet hat.

42 % Rabatt – Xiaomi Fitnessband „Smart Band 7 EU“

Xiaomi Fitnessband „Smart Band 7 EU“ © baur

Mit dieser Fitnessuhr werden die guten Vorsätze im nächsten Jahr bestimmt umgesetzt: SpO2-Sensor zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut, ganztägige Herzfrequenz- sowie Schlafqualität-Aufzeichnung. Mit 120 Trainingsmodi und mehr als 100 Zifferblätter-Designs.

Nur 39,99 € statt 69,99 € bei baur

58 % Rabatt – Akupressur-Set von ActiveVikings®

Akupressur-Set von ActiveVikings® für Entspannung wie beim Profi für zu Hause © ActiveVikings

Nicht nur nach dem Vorweihnachtsstress eine wohltuende Art der Entspannung: Akupressurmatten! Das Komplett-Set des Markenherstellers ActiveVikings entspannt Körper und Geist und enthält eine Akupressur-Rückenmatte und -Kopfkissen im praktischen Beutel. Waschbar, angenehm weich und in 3 Farben erhältlich.

Nur 24,95 € statt 59,99 € bei OTTO

Günstige Weihnachtsgeschenke für Kinder

Für Kinder ist das Geschenkeauspacken an Weihnachten natürlich ein absolutes Highlight und niemand möchte die Kleinen nach so langem Warten aufs Christkind enttäuschen. Mit diesen Markenprodukten liegen Sie immer richtig!

33 % Rabatt – Playmobil Ponyhof mit vielen Tieren und Heuboden

Zum Ponyhof mit vielen Tieren gehört auch ein Heuboden © Amazon

Kinder lieben Playmobil! Dieser Ponyhof mit 3 Figuren, 3 Pferden, 2 verriegelbaren Ställen sowie einer umzäunten Koppel und weiteren Zubehörteilen verführt zur kindlichen Gedankenreise auf den eigenen Pferdehof. Erweiterbar ist die Szenerie mit dem Playmobil Country Pferdetransporter. Ab 4 Jahren.

Nur 38,99 € statt 57,99 € bei Amazon

37 % Rabatt – Fisher-Price® „Schlummer-Otter“, Einschlafhilfe, mit sanftem Licht

»Schlummer-Otter« ist die süßeste Einschlafhilfe für Babys © baur

Ein Geschenk für die Kleinsten am Christbaum: Der Bauch dieses einzigartigen Kuscheltiers bewegt sich wie beim Atmen rhythmisch auf und ab und gibt bis zu 30 Minuten beruhigende Musik, Geräuscheffekte und sanftes Licht. Das wirkt auf natürliche Weise beruhigend.

Nur 33,65 € statt 47,99 € bei baur

33 % Rabatt – LEGO Ninjago Drachentempel-Set mit Spielzeug-Motorrad

LEGO Ninjago Drachentempel Set mit Spielzeug-Motorrad © LEGO

Gemeinsam mit Nya, ihrem Ninja-Drachen und der Kai-Minifigur geht es auf in den Kampf gegen die Schlangen! Set mit beweglicher Drachen-Figur, 2 Ninja-Tempeln, 2 beweglichen Bäumen, einem Drachenei sowie den Figuren Kai und Nya. Dazu die listige Schlange auf einem Spielzeug-Motorrad und Kobra-Mech mit Speer und Katapult. Ab 4 Jahre

Nur 29,99 € statt 44,99 € bei Amazon

Günstige Weihnachtsgeschenke für Oma & Opa

Sie sind immer da, um auszuhelfen: ob Hausaufgaben mit den Enkeln machen, mit einem Päckchen Butter nach Geschäftsschluss oder mit guten Ratschlägen, wenn einfach alles schiefläuft! Weihnachten ist die schönste Zeit, um Oma und Opa oder den eigenen (Schwieger-)Eltern einmal „danke“ zu sagen. Und das kostet nicht viel.

52 % Rabatt – Federkopfkissen mit Zirbenduft

Federkopfkissen mit Zirbenduft für wohltuenden, gesunden Schlaf © baur

Der Duft der Zirbenkiefer wirkt nachweislich beruhigend, verlangsamt den Herzschlag und sorgt für mehr Erholung und Regeneration beim Schlafen. Dieses Premium Feder/Daunen-Kopfkissen mit Zirbenanteil verströmt einen leichten Zirbenöl-Duft und bietet optimale Stützkraft im Kopf- und Nackenbereich.

Nur 32,98 € statt 69,00 € bei baur

50 % Rabatt – Alexa Echo Dot (5. Generation, 2022)

Der neue Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr © Amazon

Smart Home-Technik wie Alexa kann den Alltag für Senioren wesentlich erleichtern. Anstatt sich wie am Smartphone durch mehrere Untermenüs zu tippen, funktioniert das bei Alexa ganz einfach mit wenigen Sprachbefehlen: Nachrichten schreiben, telefonieren, Radio hören, den Wecker stellen oder Fernsehen – all das ist mit mobilen Geräten problemlos möglich.

Nur 29,99 statt 59,99 € bei Amazon