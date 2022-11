Weihnachtsfilme für Kinder auf DVD oder zum Streamen – von Bullerbü bis Wut-Fluch

Von: Nina Dudek

Teilen

Weihnachtsfilm für Kinder: Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt © Amazon

Erinnern Sie sich noch, wie schön es als Kind war, in der Weihnachtszeit Filme anzuschauen zu dürfen? Geben Sie diese Freude weiter an Ihre Kinder – mit den schönsten Kinderfilmen zu Weihnachten

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es gab einmal Zeiten – und die sind noch gar nicht allzu lange her – als Fernsehen für Kinder noch ein echtes Privileg war. Etwas Besonderes. Die Weihnachtszeit gehört definitiv dazu. Da wurde das Fernsehprogramm gewälzt und bereits alle Kinderfilme für Weihnachten rot markiert. Erinnern Sie sich noch diese Vorfreude, wenn endlich die Sendezeit heranrückte und man sich gemütlich vor den Fernseher sitzen durfte?

Zelebrieren Sie mit ihren Kindern dasselbe wunderschöne Ritual und machen Sie Kinderfilme für Weihnachten wieder zu etwas Besonderem! Allerdings ohne auf Sendezeiten angewiesen zu sein, ganz bequem auf einem richtig leistungsfähigen DVD-Player oder zum Streamen. Am besten aber nicht kurz vor der Schlafenszeit, denn abendliches Fernsehen kann beim (Ein-)Schlafen schaden.

Um das Warten aufs Christkind zu verkürzen, haben wir für Sie ganz besondere Kinderfilme zu Weihnachten herausgesucht, die vielleicht auch bei Ihnen Erinnerungen wecken ...

Weihnachtsfilme für Kinder – Klassiker „Weihnachten mit Astrid Lindgren“

Kinderfilme für Weihnachten auf über 6 Stunden © Amazon

Drei DVDs mit den schönsten Weihnachtsabenteuern und Geschichten zum Nachdenken. Pippi Langstrumpf, Die Kinder aus Bullerbü, Michel aus Lönneberga, Ferien auf Saltkrokan, Tomte Tommetott und vielen mehr – Astrid Lindgrens Klassiker begeistern Kinder auch nach vielen Jahrzehnten.

380 Minuten Spieldauer.

3 DVDs für 26,99 € bestellen

Ab 2,498 € bei Amazon streamen

Weihnachtsfilm für Kinder mit Pettersson und Findus

Pettersson und Findus erleben in diesem Weihnachtsfilm für Kinder das schönste Weihnachten. © Amazon

Diese schwedische Filmreihe ist seit Jahren der Renner im Kinderzimmer: Der temperamentvolle kleine Kater Findus und sein schrulliger Besitzer Petterson sind einfach herzerwärmend, liebevolle Charaktere. Mit viel Fantasie und Detailverliebtheit punkten die Geschichten von Seven Nordqvist – und diese ganz besonders. Denn als Pettersson und Findus zwei Tage vor Weihnachten auf ihrem kleinen Hof komplett eingeschneit sind, bekommt der kleine Kater Angst, dass sie das Fest nun gar nicht feiern können.

Auf DVD für 6,99 € bestellen

Für 3,99 € bei Amazon streamen

Filme 30 Tage kostenlos streamen mit Amazon Prime Starten Sie jetzt Ihren 30-Tage Gratiszeitraum mit Amazon Prime. ⭐ Zugriff auf tausende beliebte Filme, Serienepisoden und UEFA Champions League

⭐ Kaufen oder leihen aus einer riesigen Auswahl an Filmen, Serien und Blockbustern

⭐ Prime Video ist auf vielen Endgeräten verfügbar: Tablets, Smartphones, TV, Fire TV

⭐ Ausgewählte Prime Video-Titel auch offline auf Android-, iOS- oder Fire-Geräten Jetzt 30 Tage kostenlos testen

Die große Weihnachtsfilm-Kollektion für Kinder: DreamWorks Weihnachtsklassiker

DreamWorks Weihnachtsklassiker.jpg © Amazon

Auf dieser DVD finden sich drei herrlich schräge Weihnachtsklassiker, die nicht nur Kinder lieben. Im Weihnachtsmärchen „Shrek - oh Du Shrekliche“ ist nicht nur der Weihnachtsbaum grün, der kleine Kung Fu Panda erlebt „Ein schlagfertiges Winterfest“ und in „Fröhliches Madagascar“ legt Santa mit seinen Rentieren auf der Insel Madagaskar eine Bruchlandung hin.

Auf DVD für 8,49 € bestellen

Welche Neuerscheinungen gibt es bei Weihnachtsfilmen für Kinder?

Auch 2022 haben sich Regisseure und Autoren wieder viel einfallen lassen, um kleine und große Zuschauer zu begeistern. Diese beiden Neuerscheinungen werden bereits sehnsüchtig erwartet.

Beutolomäus und die vierte Elfe

Beutolomäus und die vierte Elfe: Die Neuerscheinung unter den Weihnachtsfilmen für Kinder © Amazon

Auf DVD für 12,99 € bestellen

Ab 2. Dezember gibt es diese märchenhafte Weihnachts-DVD zu kaufen. In „Beutolomäus und die vierte Elfe“ geht es ganz schön rund, denn die vierte Elfe Rosalinde bringt ordentlich Unruhe in die besinnlich-geschäftige Zeit. Und dann belegt sie auch noch ihre Schwestern und Weihnachtsmann Sascha mit einem Wut-Fluch ...

Marie und der Nussknacker

Kinderfilm für Weihnachten 2022: Marie und der Nussknacker © Amazon

Ab dem 29. November entführt dieses Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in eine besondere Miniaturwelt. Denn als sich Marie an Heiligabend wünscht, wieder klein und sorgenfrei zu sein, wie in ihrer Kindheit, schrumpft sie auf wundersame Weise auf die gleiche Größe wie ihr Spielzeug-Nussknacker.

Auf DVD für 10,49 € bestellen

Für 9,99 € bei Amazon streamen

Starten Sie jetzt Ihren 30-Tage Gratiszeitraum mit Amazon Prime. Starten Sie jetzt Ihren 30-Tage Gratiszeitraum mit Amazon Prime und streamen Sie tausende Filme und Serien wann und wo Sie wollen. Jetzt 30 Tage kostenlos testen

Welcher Weihnachtsfilm eignet sich für kleine Kinder?

Während Schulkinder bereits die Tiefsinnigkeit einiger Astrid Lindgren Filme oder den etwas schrägen Humor von Pettersson und Findus bereits verstehen, tun sich die Kleinsten noch schwer damit. Ein absoluter Klassiker unter den Weihnachtsfilmen für Kinder, den schon die Kleinsten ab 3 Jahren unterhaltsam finden, sind die Geschichten von Rudolph dem kleinen Rentier mit der leuchtend roten Nase.

51BEAD23ECL.jpg © Amazon

Auf DVD für 20,99 € bestellen

Als die böse Eiskönigin Stormella versucht, den armen Weihnachtsmann einfach einzufrieren, unternimmt Rudolph zusammen mit seiner Freundin Zoey, dem schlauen Polarfuchs Slyly und dem lustigen Eisbären Leonard eine spannende Rettungsmission. Eine wunderbare Geschichte über Freundschaft und Hilfsbereitschaft, die perfekt in die Weihnachtszeit passt.