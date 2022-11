Weihnachtsfilme fürs Herz: die schönsten Liebesfilm-Geheimtipps

Von: Nina Dudek

Liebesfilme an Weihnachten – am liebsten mit einem lieben Menschen zusammen anschauen © flowertiare/PantherMedia

Draußen Schneegestöber, drinnen warm ums Herz: Liebesfilme gehören sicher zu den schönsten Weihnachtsfilmen, um sie mit besonderen Menschen zu teilen. Unsere Geheimtipps

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Auch im TV. Denn die Advents- und Weihnachtszeit gehört zu den raren Wochen, in denen sich viele eine Extraportion Zeit für liebe Menschen nehmen, um mit ihnen besondere Momente, Nähe und Glück zu teilen.

Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, draußen fallen dicke Flocken, drinnen lockt ein Berg Kissen auf dem Sofa – und ein Liebesfilm, der ganz wunderbar zu diesem weihnachtlichen Augenblick passt. Warum also nicht die Zeit nutzen, um mit einem besonderen Menschen ein bisschen in Kitsch und Herzschmerz schwelgen?

Wem eher nach Humor und Lachen zumute ist, findet unter den beliebtesten Weihnachtsfilmen auch klassische Komödien zu Weihnachten und natürlich wundervolle Kinder-Weihnachtsfilme, um das Warten aufs Christkind zu verkürzen.

Weihnachts-Liebesfilm mit Startschwierigkeiten: „Ein Weihnachtsmann für Mia“

Ein Weihnachtsmann für Mia: Annäherung zwischen Weihnachtsmützen © Amazon

Der kleine Familienbetrieb, in dem Mia, die junge verwitwete Mutter eines Sohns, der im Rollstuhl sitzt, arbeitet, verkauft hauptsächlich Weihnachtsmützen und verschickt Weihnachtsdeko aller Art. Doch der Besitzer des Ladens ist der Meinung, dass sein Sohn Nick aus New York das Unternehmen ordentlich sanieren muss. Das wirbelt Mias Leben ganz schön durcheinander, außerdem muss sie den Schnösel in die Firmengepflogenheiten einführen. Besonders grün sind sich die beiden anfangs nicht, doch am Fest der Liebe geschehen ja bekanntlich Zeichen und Wunder ...

„Liebe braucht keine Ferien“: romantischer Weihnachtsfilm mit Tiefgang

„Liebe braucht keine Ferien“ mit Starbesetzung und viel Humor © Amazon

Kate Winslet und Cameron Diaz in Höchstform: Eine Londoner Journalistin und die Eigentümerin einer boomenden New Yorker Werbeagentur trennen sich – die eine unfreiwillig, mit Herzschmerz, die andere mit wehenden Fahnen. Um der Männerwelt den Rücken zu kehren, planen beide erst mal Urlaub. Zufällig mietet die eine das Haus der anderen und keine 24 Stunden später haben die enttäuschten Frauen ihre Häuser getauscht. Obwohl beide von Männern nichts wissen wollen, kommt es natürlich anders.

Im Liebesfilm-Klassiker zu Weihnachten: „Schlaflos in Seattle“

„Schlaflos in Seattle“ mit Tom Hanks und Meg Ryan © Amazon

Diese romantische Komödie mit Tom Hanks und Meg Ryan ist aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Seit Sams Frau gestorben ist, leiden Vater und Sohn unter der Situation. Da bringt der kleine Jonah seinen Vater in eine Radiosendung, in der Sam der Moderatorin sein Herz ausschüttet. Diese Sendung hört Annie im weit entfernten New York und verliebt sich in den Mann im Radio mit der herzzerreißenden Geschichte. Und so macht sie sich auf den Weg nach Seattle, um ihren Traummann kennenzulernen – was natürlich nicht reibungslos klappt.

Der Liebesfilm „A Christmas Love Story“ ist ein Weihnachtsfilm über das wahre Leben

A Christmas Love Story: so spielt das wahre Leben © Amazon

Ein wunderschöner romantischer Film der hervorragend zu Weihnachten passt und eine Geschichte aus dem wahren Leben erzählt. Sam und Kat sind seit Kindertagen beste Freunde, doch gerade an Weihnachten ändert sich das. Denn Sam empfindet plötzlich mehr für Kat, was die Frage aufwirft: Kann aus Freundschaft Liebe werden? Oder macht sie das Verhältnis für immer kaputt? Leichtherzig und authentisch erzählt der Film von zwei Menschen, die ihren Weg gehen müssen: ob als Freunde oder Paar.

„Tatsächlich… Liebe“: immer wieder ein Lieblings-Liebesfilm an Weihnachten

Tatsächlich...Liebe.jpg © Amazon

Für viele gehört der Liebesfilm-Klassiker mit Hugh Grant zu Weihnachten wie der Christbaum. Mit absoluter Starbesetzung und wunderschönem Soundtrack ist diese Liebeskomödie ein Volltreffer ins Herz. Erzählt werden zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich an Heiligabend zu einer verbinden: Jeder Beteiligte ist dabei auf der Suche nach der großen Liebe und entdeckt, dass sie überall ist – wenn man nur genau hinsieht.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: ein romantisches Weihnachtsmärchen

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als Neuverfilmung mit der norwegischen Sängerin Astrid Smeplass © Amazon

Weihnachten ohne „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Unvorstellbar für große und kleine Fans. Denn die Neuverfilmung dieses Märchenklassikers ist immer wieder herzerwärmend romantisch. Die norwegische Sängerin Astrid Smeplass glänzt als Hauptdarstellerin dieses prächtig ausgestatteten Weihnachtsfilms, der mit viel Magie und Abenteuer eine zeitlose Geschichte erzählt.

