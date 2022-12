Kinderspielhaus zum Bemalen 31 % günstiger: das perfekte Weihnachtsgeschenk

Von: Nina Dudek

Dieses Kinderspielhaus lässt sich immer wieder neu bemalen. © in-trading-germany

Kinderspielhäuser sind der Hit bei ihren kleinen Bewohnern – vor allem in den Ferien, wenn viel Zeit ist. Dieses ganz besonders, denn es lässt sich immer wieder neu bemalen. Jetzt um 31 % günstiger.

Heute ein Bauernhof, morgen die Villa Kunterbunt– dieses Spielhaus lässt sich immer wieder neu bemalen und setzt der Fantasie keine Grenzen. Die Wände lassen sich ganz einfach mit Wasser reinigen und schon ist wieder Platz für neue Ideen. Dieses wiederverwendbare Kinderspielhaus gibt es bei eBay derzeit für 89,99 Euro statt 129,99 Euro . Sie sparen somit 55 Euro Bargeld, aber nicht am Ferienspaß für die Kinder. Und falls doch einmal Langeweile in den Ferien aufkommen sollte: In Hamburg wurden bereits die besten Kinderspiele des Jahres 2022 prämiert. Vielleicht ist ja etwas dabei?

Kinderspielhaus ohne Bohren, Schrauben oder Kleben

Das ImagiNew Spielhaus passt dank seines praktischen Formats von ca. 110 x 80 x 80 cm nicht nur in den Garten oder auf die Terrasse, sondern auch in (fast) jedes Kinderzimmer! Besonders praktisch: Es lässt sich ohne Bohren, Kleben oder Schrauben aufstellen. Die Teile werden mittels 2-in-1 Klettverschluss verbunden, was ganz nebenbei viele verschiedene Aufbaumöglichkeiten zulässt.

Großbaustelle Dank des innovativen 2-in-1 Klettverschluss Verbindungssystems lassen sich die Elemente mehrerer ImagiNew Playhome Kinderspielhäuser immer wieder neu miteinander verbinden und erweitern.

Das Besondere an diesem Kinderspielhaus: Die Kinder können seine Wände immer wieder aufs Neue nach Lust und Laune mit den vier beiliegenden Stiften bemalen und mit Stickern verzieren. Jeder Zentimeter des Spielhäuschens ist mit dem beiliegenden Kreativmaterial bemal-, bekleb- und abwaschbar und lässt sich immer wieder verwenden.

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.