Spiel und Spaß im eigenen Garten: Wasserspielzeug für Hunde

Von: Julia Schuster

Selbst ein einfacher Gartenschlauch sorgt für schönsten Wasserspaß für Hunde. © PantherMedia / huntun

Nicht nur Kinder lieben Plantschen im Wasser an heißen Tagen. Auch Vierbeiner haben Freude an einer Abkühlung im eigenen Garten. Hier finden Sie Tipps und geeignete Produkte, die Wasserspaß garantieren.

Manche Hunde meiden es wie der Teufel das Weihwasser, andere können nicht genug davon bekommen: Wasser bietet viele tolle Möglichkeiten zum Schwimmen, Spielen und Toben für Vierbeiner. Egal, ob am See, Fluss oder Meer – an heißen Tagen benötigen Hunde eine Abkühlung. Damit Ihr Liebling auch zu Hause nicht auf den Sprung ins kühle Nass verzichten muss, gibt es neben Hundepools weitere Produkte für den eigenen Garten, die für Wasserspaß sorgen. In diesem Artikel finden Sie Anregungen und Tipps.

Hundepool – Keep Cool

Hundepool – Dog Pool Keep Cool © zooplus Produktbild

Wenn Ihr Hund gerne im Wasser planscht, können Sie ihm mit einem eigenen Hundepool eine große Freude machen. Da Planschbecken für Kinder meist den Hundekrallen nicht standhalten, gibt es spezielle Pools für Hunde. Diese Schwimmbecken aus widerstandsfähigem Kunststoff stehen auch ohne Luftkammern stabil.

Den Hundepool „Keep Cool“ gibt es in drei verschiedenen Größen:

80 cm Durchmesser, 20 cm Höhe 29,99 € 120 cm Durchmesser, 30 cm Höhe 47,99 € 160 cm Durchmesser, 30 cm Höhe 55,99 €

Sprinklermatte für Hunde

Sprinklermatte © OBEISN

Viele Hunde lieben es, aus dem Gartenschlauch zu trinken und dem Wasserstrahl nachzujagen. Wenn auch Ihr Liebling sich für Spritzwasser begeistern kann, eignet sich eine Sprinklermatte für Hunde. An dieser Wasserspielmatte kann sich Ihr Hund so richtig austoben. Mit einem Durchmesser von 170 cm bietet das Produkt von OBEISN ausreichend Platz für große und kleine Hunde.

Preis: 31,99 € Marke: OBEISN Durchmesser: 170 cm Material: PVC, enthält kein BPA Besonderheiten: langlebig, rutschfest, faltbar

Wasserbrunnen zum Trinken und Spielen

Splash Water Fountain © COOLPETS

Ein Wasserbrunnen, den Ihr Hund selbst aktivieren kann, fördert auf spielerische Weise die Intelligenz Ihres Lieblings. Mit einem Pfotendruck entsteht eine kleine Wasserfontäne, die zum Trinken und Spielen anregt. Den Wasserbrunnen können Sie einfach an den Gartenschlauch anschließen.

Preis: 18,26 € Marke: COOLPETS Größe: 23 x 9 x 27 cm Besonderheiten: einfacher Anschluss, rutschfeste Beschichtung

Tanzende Blumen

Tanzende Blumen © Neustanlo

Die tanzenden Blumen sind eigentlich als Rasensprinkler gedacht. Durch ihre tanzenden Bewegungen beim Wasserspritzen eignen sie sich aber auch ideal als Spielzeug für Hunde. Laut Hersteller „spritzen und drehen sich die Blumen wie irrsinnig um die eigene Achse.“ Hunde, die gerne einem Wasserstrahl nachjagen, lieben Wassersprinkler dieser Art.

Preis 2er Set: 16,90 € Marke: Neustanlo Reichweite: 2 - 6 Meter Schlauchanschluss: 1/2 Zoll

Schwimmende Gummibälle

Schwimmender Gummiball für Hunde © Chuckit!

Die Gummibälle von Chuckit! überzeugen mit ihrer hohen Sprungkraft und Haltbarkeit. Dank ihrer Schwimmfähigkeit animieren sie Ihren Hund zum Apportieren aus dem Wasser. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tennisbällen schädigen die robusten Gummibälle auch nicht die Zähne Ihres Lieblings.

Die Chuckit!-Bälle gibt es in verschiedenen Größen und im Sparset:

6,1 cm Durchmesser 1 Stück für 4,29 € 7,6 cm Durchmesser 1 Stück für 6,79 € 5,1 cm Durchmesser 2 Stück für 9,49 € 6,5 cm Durchmesser 2 Stück für 7,49 € 7,6 cm Durchmesser 2 Stück für 11,99 €

Beobachten Sie Ihren Hund beim Spielen mit Wasser

Wasserspiele sind eine tolle Beschäftigung für Hunde. Gleichzeitig sorgen sie für eine angenehme Abkühlung an heißen Tagen. Trotzdem sollten Sie Ihren Hund nicht unbeaufsichtigt im Hundepool oder mit Sprinklern spielen lassen. Wenn Sie sehen, dass Ihr Hund anfängt, exzessiv Wasser aufzunehmen, sollten Sie ihm eine Pause verordnen. Durch häufige Pausen hat der Hund Gelegenheit, das Wasser wieder auszuscheiden. Sonst droht eine Wasservergiftung. Aufgrund ihrer geringen Körpermasse sind insbesondere kleine Hunde und Welpen gefährdet. Erste Symptome sind beispielsweise Abgeschlagenheit, Erbrechen sowie ein aufgeblähter Bauch. Vermuten Sie eine Wasservergiftung bei Ihrem Hund, suchen Sie schnellstmöglich einen Tierarzt auf.

Wenn Sie Ihren Hund beim Spielen beaufsichtigen und ihm zu gegebener Zeit Pausen verordnen, steht einem unbeschwerten Wasservergnügen im eigenen Garten nichts im Wege.