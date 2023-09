Welche ist die beste Polaroid-Kamera?

Von: Melanie Staudacher

Mit einer Polaroid-Kamera halten Sie besondere Moment fest – und haben die Bilder dazu sofort in der Hand.

Nur ein Klick und Sie halten sofort eine wunderbare Erinnerung in den Händen. Mit einer Polaroid-Kamera ist das möglich. Doch welche ist die beste Polaroid?

Polaroid-Bilder erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn mit einer Sofortbildkamera halten Sie besondere Momente fest und erhalten die Bilder sofort in dem stylischen weißen Rahmen.

Welche Polaroid ist die beste?

Die wohl bekannteste Marke für Polaroid-Kameras ist Fujifilm Instax. Die Sofortbildkamera gibt es bereits in vielen verschiedenen Ausführungen. Besonders beliebt sind die Instax Mini 11 und Instax Mini 12. Beide Modelle bestechen mit ihrem praktischen und modernen Design. Das Aufnehmen der Bilder funktioniert kinderleicht per Knopfdruck. Um Selfies im richtigen Winkel aufzunehmen, gibt es einen kleinen Spiegel neben der Linse. Im Test von Stiftung Warentest erreicht die Instax Mini dennoch nicht die Spitzenposition.

Note 2,7: Fujifilm Instax Square SQ20

Mit der Note 2,7 ist die Fujifilm Instax Square SQ20 der Testsieger der Stiftung Warentest. Dank des Einstellrads wählen Sie einfach Ihre liebsten Einstellungen und Filter ein. Auf dem 2,7 Zoll Display sehen Sie direkt, wie das Foto geworden ist. Wenn Sie möchten, drucken Sie es per Knopfdruck direkt aus oder speichern es lediglich.

Am günstigsten gibt es die Testsieger Polaroid-Kamera Instax Square SQ20 bei Amazon für 229,99 €. Die Filme für die SQ20 gibt es im Angebot: 16,99 € statt 18,99 € .

Fujifilm Instax Square SQ20

✔️ 3 Blitzfunktionen ✔️ Autofokus ✔️ Selbstauslöser ✔️ 18 Filter ✔️ Druck erst nach Aufforderung ✔️ Selfiespiegel

Note 2,9: Fujifilm Instax Square SQ6

Mit der Instax Square SQ6 nehmen Sie besonders kreative Polaroids auf. Mit bunten Abdeckungen für das Blitzlicht verleihen Sie Ihren Fotos einen besonderen Filter. Für perfekte Fotos erhalten Sie Unterstützung von der automatischen Belichtungssteuerung sowie weiteren praktischen Funktionen. Wer will, kann mit Stativ und Selbstauslöser arbeiten.

Den besten Preis für die Instax Square SQ6 bekommen Sie derzeit bei Amazon mit 139 Euro. Die Filme für die SQ6 sind dieselben wie für die SQ20.

Fujifilm Instax Square SQ6

✔️ 3 farbige Blitzfilter ✔️ Modi für Nah- und Landschaftsaufnahmen ✔️ Selbstauslöser ✔️ Handschlaufe ✔️ Stativgewinde ✔️ Selfiespiegel

Note 2,9: Fujifilm Instax Wide 300

Die analoge Sofortbildkamera Fujifilm Instax Wide 300 ähnelt in der Ausstattung der Square SQ6, weswegen sich die Kameras bei Stiftung Warentest mit der Note 2,9 den zweiten Platz teilen. Auch die Wide 300 verfügt über diverse Einstellungen für den Fokus und die Belichtung. Auch hat die Wide 300 einen Selfiespiegel, ein Stativgewinde und kommt mit einer Trageschlaufe. Allerdings hat sie keinen Selbstauslöser und keine automatischen Belichtungseinstellungen.

Bei eBay kostet die Instax Wide 300 aktuell nur 99,99 €. 40 Filme für die Polaroid bekommen Sie ebenfalls bei eBay für 41,89 €.

Fujifilm Instax Wide 300

✔️ Modi für Nah- und Selbstaufnahmen ✔️ Handschlaufe ✔️ Stativgewinde ✔️ Selfiespiegel

Was bedeutet „Polaroid“? Der Begriff Polaroid ist heute ein Synonym für Sofortbildfotografie. Die erste Sofortbildkamera entwickelte das amerikanische Unternehmen Polaroid im Jahr 1937. Polaroid ist außerdem der Name eines optischen Filters, der Lichtwellen in einer bestimmten Schwingungsebene durchlässt und alle anderen blockiert. In der Fotografie werden die sogenannten Polarisationsfilter oft verwendet, um unerwünschte Reflexionen von Oberflächen wie Wasser oder Glas zu eliminieren. Sie können auch dazu verwendet werden, den Himmel in Landschaftsaufnahmen dunkler und satter erscheinen zu lassen, da sie das polarisierte Licht des Himmels filtern.

Note 3,2: Fujifilm Instax Mini 9

Die Fujifilm Instax Mini 9 verfügt über eine Menge Funktionen, die Sie manuell einstellen. Auch hier gehören eine Handschlaufe und ein Selfiespiegel zur Ausstattung. Eine Off-Taste für das Blitzlicht gibt es leider nicht, es ist immer an. Daher kann es passieren, dass Selfies überbelichtet sind. Kleben Sie das Blitzlicht ab, kann es zu dunkel für bestimmte Aufnahmen sein.

Bei Amazon kostet die Fujifilm Instax Mini 9 89,90 €. Die passenden Filme dazu gibt es im 20er-Pack für 15,95 € statt 18,99 € .

Fujifilm Instax Mini 9

✔️ Handschlaufe ✔️ Selfiespiegel

Note 3,2: Kodak Mini Shot

Die digitale Sofortbildkamera Kodak Mini Shot ist klein und handlich. Außerdem ist sie mit iOS- und Android-Geräten kompatibel. So senden Sie per WLAN Ihre Fotos an Ihr Smartphone, um sie dort weiter zu bearbeiten. Selfies aufzunehmen ist mit der Mini Shot etwas schwieriger, da sie keinen Selfiespielgel hat

Bei Galaxus kostet die Kodak Mini Shot 172 €. Ebenfalls bei Galaxus erhalten Sie 30 Polaroid-Filme für 21,05 €.

Kodak Mini Shot

✔️ Autofokus ✔️ kompatibel mit iOS und Android

Wie viel kosten Polaroid-Bilder?

Gibt es die Polaroid-Filme nicht gerade im Angebot, müssen Sie dafür meist tief in die Taschen greifen. Ein gedrucktes Polaroid kostet im Schnitt einen Euro. Es lohnt sich, nach Doppelpacks zu suchen – denn je mehr Filme Sie kaufen, desto günstiger kann es werden.

Was muss man bei Polaroid-Bildern beachten?

Achten Sie beim Kauf einer Polaroid-Kamera unbedingt darauf, den richtigen Film dazuzukaufen. Es gibt Polaroid-Bilder im Hochformat, Querformat und quadratisch. Welcher Film passt, hängt vom Kameramodell ab.

Da die meisten Polaroid-Kameras das Bild sofort ausdrucken, sollten Sie darauf achten, den Finger nicht auf dem Blitz oder der Linse zu haben und beim Abdrücken nicht zu wackeln. Lassen Sie das gedruckte Bild auf einem flachen Untergrund ruhig liegen. Durch Wedeln oder Schütteln des Polaroids können die Farben verwischen oder Blasen entstehen.

Hier finden Sie alle Testergebnisse des Polaroid-Tests von Stiftung Warentest.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Staudacher sorgfältig überprüft.