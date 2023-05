Praktisch bei verlorenen Gegenständen oder Auto-Problemen: Hiddencontact aus DHDL

Von: Melanie Staudacher

Teilen

Den Hiddencontact QR-Code kleben Sie einfach in die Innenseite der Windschutzscheibe im Auto oder auf Wertgegenstände. © Amazon/Canva (Fotomontage)

In der finalen Folge der 13. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wird Hiddencontact vorgestellt. Mit der Software können Sie sich per QR-Code in verschiedenen Situationen anonym kontaktieren lassen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus dem Supermarkt. Sie sind schwer bepackt mit den Wocheneinkäufen und schleppen die Taschen über den Parkplatz zu Ihrem Auto. Gestresst und genervt verstauen Sie die Einkäufe, setzten sich in Ihren Wagen und fahren los – und dabei gegen ein anderes Auto. Und nun?

Einfach weggehen? Das wäre Unfallflucht, in Deutschland eine Straftat. Warten, bis der Autobesitzer dazu kommt? In den Supermarkt gehen und den Autobesitzer suchen? Mit Papier und Stift die Kontaktdaten am Auto hinterlassen?

Mit Hiddencontact, einem Produkt, das im Finale von „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wird, können Sie den Autobesitzer ganz einfach kontaktieren.

Hiddencontact bei Amazon bestellen

Hiddencontact im Finale von DHDL

Hinter dem Produkt Hiddencontact stehen die Gründer des gleichnamigen Unternehmens Marius Wald und Jari Klose. Sie haben eine Software entwickelt, über die man sich schnell und einfach per QR-Code kontaktieren lassen kann. Das ist praktisch, wenn Sie ein anderes Auto angefahren haben oder sehen, dass bei einem fremden Fahrzeug das Fenster offen ist oder ein Licht leuchtet.

Alternativ können Sie den QR-Code auch auf Ihrem Geldbeutel oder dem Kopfhörer-Case anbringen. Falls Sie diese Wertgegenstände verlieren, kann der Finder Sie so unkompliziert kontaktieren und Ihnen die Sachen zurückgeben.

Wie funktioniert der Hiddencontact?

Hiddencontact bestellen. Im Lieferumfang enthalten sind der QR-Aufkleber in den Maßen 25 mm x 40 mm und eine Schutzhülle. Kleben Sie den QR-Code an die Innenseite der Autoscheibe oder auf Wertgegenstände. Registrierung: Scannen Sie mit dem Smartphone den QR-Code. Geben Sie den Aktivierungscode ein. Danach müssen Sie sich einloggen oder ein neues Konto erstellen. Wählen Sie aus, in welchen Fällen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Optional können Sie Ihr Nummernschild und ein Foto Ihres Autos hinzufügen, damit Menschen, die Sie in Zukunft kontaktieren möchten, sichergehen können, dass die Nachricht bei der richtigen Person landet.

Was kostet der Hiddencontact?

Die QR-Codes von Hiddencontact gibt es auf Amazon. Dort kostet der Kontaktpunkt einmalig 9,99 Euro. Nun können Sie den Benachrichtigungsdienst von Hiddencontact dauerhaft kostenlos nutzen – allerdings nur mit Benachrichtigungen per E-Mail.

Möchten Sie über SMS, WhatsApp oder andere Messenger kontaktiert werden, benötigen Sie zusätzlich ein Abo. Die günstigste Variante „Standard“ kostet 3,99 Euro pro Jahr. Mit dieser Variante können Sie bis zu 30 Benachrichtigungen pro Jahr empfangen.

Benachrichtigung via Kostenlos 3,99 € pro Jahr E-Mail ✔️ ✔️ SMS, WhatsApp & weiteren Messengern ❌ ✔️ max. 30 Stk./Jahr Mehrere Kanäle mit einem QR-Code ❌ ✔️

Ein weiteres Abo-Modell ist die Standard+-Variante, sie kostet 5,99 Euro pro Jahr. Damit empfangen Sie bis zu 50 Nachrichten pro Jahr auf Ihren Premium-Kanälen und erhalten die Multi-Channel-Funktion.

FAQs zum Hiddencontact

Muss ich für die Registrierung meine Handynummer oder E-Mail-Adresse angeben? Nutzen Sie die kostenfreie Variante von Hiddencontact, können Sie nur per E-Mail benachrichtigt werden. Dafür müssen Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Nutzen Sie die Standard- oder Standard+-Variante, wählen Sie bei der Registrierung aus, über welchen Kanal Sie kontaktiert werden möchten. Das kann über E-Mail, WhatsApp, Telegram, SMS Threema oder Discord geschehen.

Nutzen Sie die kostenfreie Variante von Hiddencontact, können Sie nur per E-Mail benachrichtigt werden. Dafür müssen Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Nutzen Sie die Standard- oder Standard+-Variante, wählen Sie bei der Registrierung aus, über welchen Kanal Sie kontaktiert werden möchten. Das kann über E-Mail, WhatsApp, Telegram, SMS Threema oder Discord geschehen. Können Menschen, die mich über den QR-Code kontaktieren, meine Daten sehen? Nein. Sowohl Handynummer als auch E-Mail-Adresse bleiben geheim. Die Daten werden nicht an die kontaktierende Person weitergegeben. Hiddencontact nutzt Ihre persönlichen Daten lediglich dazu, die Nachrichten in Echtzeit und automatisch weiterzuleiten.

Nein. Sowohl Handynummer als auch E-Mail-Adresse bleiben geheim. Die Daten werden nicht an die kontaktierende Person weitergegeben. Hiddencontact nutzt Ihre persönlichen Daten lediglich dazu, die Nachrichten in Echtzeit und automatisch weiterzuleiten. Kann ich mehrere Gegenstände über einen Account verwalten? Ja. Sobald Sie den zweiten Gegenstand per Scan eingerichtet haben, können Sie den Gegenstand einem bestehenden Nutzerkonto hinzufügen.

Ja. Sobald Sie den zweiten Gegenstand per Scan eingerichtet haben, können Sie den Gegenstand einem bestehenden Nutzerkonto hinzufügen. Wie lange ist die kostenlose Variante von Hiddencontact gültig? Wenn Sie einen QR-Code von Hiddencontact kaufen, erhalten Sie automatisch dauerhaft kostenlos die Benachrichtigung per E-Mail.

Weitere Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2023