Vorsorge für den Katastrophenfall – diese Vorräte sollten Sie zu Hause haben

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Leere Supermarktregale findet man immer öfter vor. Die Menschen wollen sich für den Katastrophenfall vorbereiten. © eldarnurkovic / PantherMedia

Der Katastrophenfall kann schnell eintreten – ob durch Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien. Wer für die Katastrophen vorsorgen möchte, sollten diese Vorräte kaufen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Seit Anfang 2020 ist die Corona-Pandemie das beherrschende Thema. 7-Tage-Inzidenzen, Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen und vieles mehr bestimmen seitdem das tägliche Leben. Nun wurde Corona von der Invasion der russischen Armee in die Ukraine verdrängt. Im Sommer gab es heftige Regenfälle im Westen der Bundesrepublik. Katastrophen – ob durch den Menschen oder die Natur – häufen sich. Viele Menschen wollen sich auf den Ernstfall vorbereiten und treffen Vorsorge für den Katastrophenfall. Doch was benötigt man, wenn man 14 Tage in der Wohnung oder im Haus eingeschlossen ist? Welche Lebensmittel sind wichtig und haltbar? Erfahren Sie hier, welche Vorräte und Gegenstände Sie auf jeden Fall kaufen sollten. Viele Dinge sollten Campingurlaubern bekannt vorkommen, gibt es doch einige Parallelen zum Wohnmobilzubehör.

Wasser und Lebensmittel sind essenziell wichtig für die Vorsorge für den Katastrophenfall. Doch mit wie viel Verpflegung pro Person muss gerechnet werden? Welche Medikamente sind wichtig? Was ist mit Hygieneartikeln und wichtigen Dokumenten? Und woher bekommt man wichtige Infos, wenn Smartphone und TV nicht mehr funktionieren? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Liste erstellt, mit der Sie für den Katastrophenfall vorsorgen können. Weiter unten im Text finden Sie zudem eine Übersicht der Lebensmittel, die vier Personen in 14 Tagen benötigen. Diese Zahlen gehen aus dem Vorratskalkulator des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor.

Inhaltsverzeichnis

Anhand der folgenden Liste können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche Gegenstände und Lebensmittel für den Katastrophenfall benötigt werden.

Vorsorge für den Katastrophenfall: Diese Getränke und Lebensmittel sind wichtig

Getränke: 2 Liter pro Tag und Person

2 Liter pro Tag und Person Lebensmittel: Getreideprodukte (Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis), Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Milch/Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Eier, Fette/Öle, Sonstiges (Fertiggericht, Honig, Salz, Pfeffer, Schokolade etc.)

Vorsorge für den Katastrophenfall: Die Hausapotheke für den Notfall

Vorsorge für den Katastrophenfall: Diese Hygieneartikel sollten Sie kaufen

Seife und Waschmittel 🛒

Zahnbürste 🛒 und Zahnpasta 🛒

Einweggeschirr-Sets 🛒

Küchenrollen 🛒

Toilettenpapier 🛒

Müllbeutel 🛒

Campingtoilette 🛒

Haushaltshandschuhe 🛒

Desinfektionsmittel 🛒

Vorsorge für den Katastrophenfall: Grundausrüstung für den Notfall

Vorsorge für den Katastrophenfall: Grundnahrungsmittelvorrat für 4 Personen und 14 Tage**

Lebensmittelgruppe Lebensmittel Menge Anmerkung Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln Vollkornbrot 4,0 kg Zwieback 1,6 kg Knäckebrot 4,0 kg Nudeln, roh 2,0 kg Reis, roh 1,0 kg Hafer-/Getreideflocken 3,0 kg Kartoffeln, roh 4,0 kg geschält Gemüse &Hackfrüchte Bohnen in Dosen 3,2 kg Abtropfgewicht Erbsen/Möhren in Dosen 3,6 kg Abtropfgewicht Rotkohl in Dosen/Gläsern 2,8 kg Abtropfgewicht Sauerkraut in Dosen 2,8 kg Abtropfgewicht Spargel in Gläsern 1,6 kg Abtropfgewicht Mais in Dosen 1,6 kg Abtropfgewicht Pilze in Dosen 1,6 kg Abtropfgewicht Saure Gurken im Glas 1,6 kg Abtropfgewicht Rote Bete 1,6 kg Abtropfgewicht Zwiebeln 2,0 kg Obst Kirschen im Glas 2,8 kg Abtropfgewicht Birnen in Dosen 1,0 kg Abtropfgewicht Aprikosen in Dosen 1,0 kg Abtropfgewicht Mandarinen in Dosen 1,4 kg Abtropfgewicht Ananas in Dosen 1,4 kg Abtropfgewicht Rosinen 800 g Haselnusskerne 800 g Trockenpflaumen 1,0 kg Frischobst 1,4 kg Apfel roh\t Nach Belieben Birne roh\t Nach Belieben Banane roh\t Nach Belieben Orange roh\t Nach Belieben Getränke Mineralwasser 112 Liter Zitronensaft 0,8 Liter Kaffeepulver 1,0 kg Tee 500 g Milch & Milchprodukte H-Milch 3,5 % Fett 12 Liter Hartkäse 2,8 kg Fisch, Fleisch, Eier Thunfisch in Dosen 600 g Abtropfgewicht Ölsardinen in Dosen 400 g Abtropfgewicht Heringsfilet in Soße, Konserve 400 g Corned Beef in Dosen 1,0 kg Bockwürstchen im Glas/Dosen 1,2 kg Abtropfgewicht Kalbsleberwurst im Glas/Dosen 1,2 kg Dauerwurst (z.B. Salami) 1,4 kg 40 Eier Gewichtsklasse M (à 60 g Einkaufsgewicht) 2,1 kg Ohne Schale Fette & Öle Streichfett 1,0 kg Butter Nach Belieben Margarine Nach Belieben Öl (z.B. Sonnenblumen) 1,2 Liter

Stromausfall? Eine Powerbank bietet Saft: Powerbanks für alle Geräte im Vergleich und Kauftipps.

**Annahme ist eine durchschnittliche tägliche Energiezufuhr von 2.200 Kcal pro Person