Apple Watch 7 oder 6: Welche Smartwatch ist besser?

Apple-Geräte

+ © Apple Die Apple Watch hat sich als eine der beliebtesten Smartwatches auf dem Markt etabliert. © Apple

Von Ömer Kayali schließen

Die Apple Watch 7 und die Apple Watch 6 sind die beiden vorangegangenen Versionen der Smartwatch. Wie diese sich unterscheiden, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wie beim iPhone und iPad erscheint auch von der Apple Watch jedes Jahr ein neues Modell. Rein äußerlich sind die Unterschiede kaum zu erkennen – zumindest dann, wenn man sich nicht gut auskennt. Doch in erster Linie zählt natürlich die Leistung und alljährlich stellt sich die Frage: Was macht das neueste Modell besser? Die Apple Watch 7 und die Apple Watch 6 sind zwar nicht mehr die aktuellsten Exemplare, doch für viele Nutzer weiterhin interessant. Wie sich die beiden Uhren unterscheiden, erfahren Sie im nächsten Abschnitt. Was die neueste Apple Watch 8 taugt, lesen Sie im separaten Artikel unter diesem Link.

Apple Watch 7 versus Apple Watch 6: Wie groß sind die Unterschiede?

Um es vorwegzunehmen: Wer bereits eine Apple Watch 6 besitzt, kann davon absehen, diese durch eine Apple Watch 7 zu ersetzen. Ja, das Display des neueren Modells ist etwas größer und ja, die Ladezeit ist geringfügig kürzer. Trotzdem sind es nur Feinheiten, welche die beiden Smartwatches voneinander unterscheiden, wie das folgende Datenblatt zeigt:

Modell Apple Watch 7 Apple Watch 6 Größen 41 oder 45 mm 40 oder 44 mm Display Always-on Retina Display mit fast 20% mehr Bildschirmfläche Always-on Retina Display Auflösung 352x430 p (41mm), 396x484 p (45mm) 324x394 p (40mm), 368x448 p (44mm) Chip S7 S6 Speicherplatz 32 GB 32 GB Arbeitsspeicher (RAM) 1 GB 1 GB Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden bis zu 18 Stunden

Display : Die Apple Watch 7 ist mit einem Millimeter minimal größer als der Vorgänger. Dafür nutzt sie jedoch fast 20 Prozent mehr der Display-Fläche als Anzeige. Hinsichtlich der Auflösung gibt es keinen bemerkbaren Unterschied. Beide Modelle verfügen über ein Always-on-Display. Ein Pluspunkt der Watch 7 ist, dass der Bildschirm über ein dickeres Glas verfügt und somit besser geschützt ist. Zudem ist sie wassergeschützt bis zu 50 Metern Tiefe, was bei der Watch 6 nicht der Fall ist.

: Die Apple Watch 7 ist mit einem Millimeter minimal größer als der Vorgänger. Dafür nutzt sie jedoch fast 20 Prozent mehr der Display-Fläche als Anzeige. Hinsichtlich der Auflösung gibt es keinen bemerkbaren Unterschied. Beide Modelle verfügen über ein Always-on-Display. Ein Pluspunkt der Watch 7 ist, dass der Bildschirm über ein dickeres Glas verfügt und somit besser geschützt ist. Zudem ist sie wassergeschützt bis zu 50 Metern Tiefe, was bei der Watch 6 nicht der Fall ist. Akku : Die Apple Watch 7 hat keine längere Akkulaufzeit, dafür ermöglicht sie schnelleres Aufladen. Laut Apple hält die Series 7 genauso lange wie der Vorgänger mit einer einzigen Ladung durch – etwa 18 Stunden also. Sie ist dafür zu etwa 33 Prozent schneller aufgeladen, vorausgesetzt sie wird mit einem Schnelllade-USB-C-Kabel geladen. So ausdauernd wie einige Modelle der Konkurrenz sind Apples Smartwatches somit noch immer nicht – manche Uhren halten mehrere Tage durch.

: Die Apple Watch 7 hat keine längere Akkulaufzeit, dafür ermöglicht sie schnelleres Aufladen. Laut Apple hält die Series 7 genauso lange wie der Vorgänger mit einer einzigen Ladung durch – etwa 18 Stunden also. Sie ist dafür zu etwa 33 Prozent schneller aufgeladen, vorausgesetzt sie wird mit einem Schnelllade-USB-C-Kabel geladen. So ausdauernd wie einige Modelle der Konkurrenz sind Apples Smartwatches somit noch immer nicht – manche Uhren halten mehrere Tage durch. Leistung : Im Großen und Ganzen verfügen die Apple Watch 7 und 6 über dieselben Funktionen und Gesundheits-Apps. Die Series 7 läuft auf einem neueren S7 Chip, aber ein großer Leistungsunterschied ergibt sich daraus nicht.

: Im Großen und Ganzen verfügen die Apple Watch 7 und 6 über dieselben Funktionen und Gesundheits-Apps. Die Series 7 läuft auf einem neueren S7 Chip, aber ein großer Leistungsunterschied ergibt sich daraus nicht. Farben: Das Gehäuse beider Modelle ist zwar sehr ähnlich, doch die Watch 7 hat mehrere Farben zur Auswahl.

Apple Watch 7 versus Apple Watch 6: Das Fazit

Die Apple Watch Series 7 mag auf den ersten Blick nur minimale Updates bieten, aber je nachdem, von welcher Version Sie aufrüsten, kann sie einige nützliche Verbesserungen bieten. Die Apple Watch 7 ist somit für diejenigen interessant, die ein Upgrade von der Series 3, 4 oder SE in Erwägung ziehen oder für komplette Smartwatch-Neulinge – wenn man sich nicht das neueste und teuerste Modell, die Apple Watch 8, kaufen möchte.

Apple Watch 7 – ab 419,- €

+ Apple Watch Series 7 © Apple

Apple Watch Series 7 bei Amazon ansehen

Apple Watch 6 – ab 389,- €

+ Apple Watch 6 © Apple

Apple Watch Series 6 bei Amazon ansehen