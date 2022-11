Black Friday bei Amazon – diese Angebote sind schon jetzt verfügbar

Von: Philipp Mosthaf

Zahlreiche Angebote zu stark reduzierten Preisen. Der Black Friday 2022 lockt mit Schnäppchen aus allen Kategorien. © tuiafalken@hotmail.com / PantherMedia

Der Black Friday steht vor der Tür – am 25. November 2022 gibt es Millionen von Deals. Schon im Vorfeld auf Schnäppchenjagd bei Amazon gehen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Warten hat bald ein Ende! Am 25. November steigt der Black Friday 2022. An diesem Tag gibt es Millionen von Angebote und Schnäppchen – aus allen Bereichen. Dabei stellt der Black Friday, der immer am letzten Freitag im November stattfindet, den Höhepunkt dar. Doch schon in den Tagen zuvor gibt es in der Black Week und in der darauffolgenden Cyber Week mit dem Cyber Monday 2022 unzählige Deals zu ergattern. Einige Online-Shops befinden sich schon jetzt im Black-Friday-Fieber: Schon jetzt sind dort einige Angebote verfügbar.

Wir haben uns bei Amazon auf die Suche nach den besten Vorab-Angeboten begeben.

Blink Outdoor wetterfeste Sicherheitskamera – bis zu 64 % Rabatt

Blink Outdoor © Blink

Für 55,99 € statt 159,97 €

Die Blink Outdoor-Kamera ist eine der besten, wetterfesten und kabellosen Überwachungskameras in ihrem Preissegment. Die Video- und Audio-Qualität ist sehr gut – sogar eine Infrarot-Nachtsicht ist integriert. Das Gerät lässt sich zudem einfach mit dem WLAN-Netzwerk verbinden und über die App sehen Sie das Bild am Handy oder Tablet. Die Kamera installieren Sie ganz ohne Kabel und Batterielaufzeit liegt bei zwei Jahren. Alles, was Sie zur Befestigung und Installation benötigen, ist im Lieferumfang enthalten.

Samsung Galaxy Buds Pro – starke Bluetooth-Kopfhörer

Samsung Galaxy Buds Pro © Samsung

Für 144,99 € statt 229 €

Die Galaxy Buds Pro zählen zu den beliebtesten kabellosen In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt, die nicht von einem gewissen Unternehmen mit Apfel-Logo stammen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden und der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) lassen die Kopfhörer keine Wünsche offen. Der Preis liegt normalerweise im dreistelligen Bereich, aktuell sind sie schon für unter 100 Euro erhältlich.

Philips OneBlade – trimmen, stylen, rasieren

Philips OneBlade: Sieht aus wie ein Nassrasierer, funktioniert aber elektrisch und mit nur einer Klinge. © Philips

Für 19,99 € statt 28,48 €

Der Philips OneBlade ist der Besteller unter den Trimmern! Mit dem OneBlade können Männern problemlos trimmen, stylen und rasieren. Dafür sorgen drei Trimmeraufsätze. Der OneBlade kann nass und trocken verwendet werden und ist wiederaufladbar.

Braun Silk-épil 5 – Beauty-Set für Damen

Braun Silk-épil 5 Epilierer. © Braun

Für 57,99 € statt 75 €

Epilierer für Damen mit Rasierer-Aufsatz, Trimmer-Aufsatz und Massage-Aufsatz für den Körper, inkl. Bikinitrimmer. Der Braun Silk-épil 5 ist ein sanfter Epilierer und damit das perfekte Einsteigerinnen-Modell. Dank der Micro-Grip-Pinzetten-Technologie (28 Pinzetten) werden Haare gründlich entfernt.

Braun Barttrimmer 7 – Trimmer und Haarschneider

Braun Barttrimmer BT7350 © Braun

Für 54,99 € statt 72,94 €

Barttrimmer und Haarschneider für Gesichts- und Kopfhaare. Der Braun Barttrimmer 7 verfügt über lebenslang scharfe Klingen und überzeugt mit 39 Längeneinstellungen mit Präzisionsrad. Die breitere Trimmfläche sorgt für einen schärferen, schnelleren und effizienteren Ablauf.

Oral-B iO Series 5 Plus Edition – jetzt 26 % reduziert

Oral-B iO Series 5 Plus Edition Elektrische Zahnbürste © Oral-B

Für 109,99 € statt 148,99 €

Elektrische Zahnbürste inklusive drei Aufsteckbürsten, Beutel und Magnet-Etui. Die Oral-B iO Series 5 verfügt über fünf Putzmodi sowie die iO Magnet-Technologie und ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Diese erkennt die Putztechnik und hilft Ihnen alle Zähne gleichmäßig zu reinigen und keine Stellen zu vergessen. Dank der intelligenten Andruckkontrolle verwenden Sie immer den optimalen Druck.

Apple iPhone 13 mit 128 GB

iPhone 13 in Grün © Amazon Produktbild

Für 849 € statt 899 €

iPhone 13 mit 128 GB Speicherplatz und Super Retina XDR Display mit 6,1 Zoll (15,49 cm). Das fortschrittliche Zwei-Kamera-System und der Kinomodus sorgen für atemberaubende Bilder und Videos.

Apple Watch SE – Smartwatch mit GPS + LTE

Apple Watch SE (2021) © Apple Inc.

Für 309 € statt 369 €

Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband.

Makita Akkuschrauber mit hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z © Makita

Für 174,99 € statt 288,84 €

Der Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und ist ideal für intensive Arbeiten. Dafür sorgt ein hohes Drehmoment mit bis zu 330 Nm (hart) sowie vier Drehzahleinstellungen mit bis zu 3200 U/min. Das Gerät schaltet zudem automatisch ab, sollte der Akku leer sein.

Makita Akku-Handkreissäge mit bürstenlosem Motor

Makita Akku-Handkreissäge DHS680Z © Makita

Für 163,04 € statt 300,44 €

Die Makita Akku-Handkreissäge ist ideal für den Innenausbau und Dacharbeiten geeignet. Dank des bürstenlosen Motors verfügt die Kreissäge DHS680Z über mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise. Zudem ist das Gerät auch leistungsstark: 18 Volt, 680 Watt, 5.000 Umdrehungen pro Minute und 57 mm Durchmesser beim Sägeblatt sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt.

Levoit Luftreiniger für Allergiker – entfernt 99,97 % aller Partikel

LEVOIT Luftreiniger mit HEPA-Filter. © Levoit

Für 99,99 € statt 199,99 €

Der Levoit Luftreiniger ist mit einem H13-HEPA-Luftfilter ausgestattet und damit ideal für Allergiker. Der Air Purifier Core 300 ist für Räume von bis zu 40 m² geeignet und verfügt über eine Luftreinigungsrate CADR von 187 m³/h. Räume sind damit in maximal 30 Minuten gereinigt. Mit vier Lüfterstufen, Timer und Schlafmodus können Sie den Levoit Luftreiniger individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.