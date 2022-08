Ventilator: leise und mit 10%-Rabatt bei eBay noch bis 4. August

Kühle Brise für Ihr Zuhause

Von Nina Dudek schließen

Ventilator für zu Hause gesucht? Wenn es die Tage wieder sommerlich heiß wird, schlagen Sie bei eBay ein Schnäppchen! Den extra-leisen Standventilator ASV40 von alfda für nur 22,45 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Genug geschwitzt in diesem Sommer? Wenn Mitte der Woche das Thermometer wieder die 30 Grad-Marke knackt, sind Sie diesmal bestens vorbereitet. Bei eBay gibt es den nur 15 db leisen Standventilator zum heißen Sommerpreis mit 10 Prozent Rabatt. Einfach beim Bestellvorgang den Rabattcode HAUSHALTSHELFER eingeben und bares Geld sparen.

Zum Angebot bei eBay

Der stufenlos höhenverstellbare 40 cm Standventilator ist optimal, um eine erfrischende, kühle Brise in Ihre Wohnung zu bringen. Ein Ventilator bringt die Luft in Schwung, was wiederum den Luftaustausch in der Raumluft fördert.

Ventilator: Super leise, super luftig

Standventilatoren sind und bleiben wohl die Klassiker gegen Hitzewallungen. Super einfach in der Anwendung verwirbeln sie die Luft im Raum, ohne sie zu sehr abzukühlen oder auszutrocknen – was bei Klimaanlagen durchaus der Fall sein kann. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, noch dazu, wenn es wie beim Modell ASV40 von alfda 10 Prozent Rabatt mit dem Code HAUSHALTSHELFER gibt!

