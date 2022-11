Tiefstpreis – Testsieger SodaStream DUO im Vorteilspack

Von: Nina Dudek

SodaStream Wassersprudler DUO fast 80 € billiger © SodaStream

Ganze 47 % Rabatt oder fast 80 € günstiger: Den SodaStream DUO, Testsieger von ÖkoTest, gibt es jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis!

Wussten Sie, dass deutsches Leitungswasser zu den Besten der Welt gehört? Dann ran an den Sprudler und auf Wiedersehen, Flaschenkisten schleppen und stapelweise Leergut in der Küche!

Bei eBay gibt es den Testsieger von ÖkoTest SodaStream Wassersprudler DUO jetzt im Vorteilspack inklusive 2 Karaffen und 1 PET-Flasche für gerade einmal 89,99 Euro statt 169,90 Euro .

Verwandeln Sie Leitungswasser per Knopfdruck in einen spritzig-frischen, kalorienfreien Durstlöscher, der die strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt. Außerdem sparen Sie fast 100 %, denn aus der Leitung kostet Sie die Erfrischung im Gegensatz zu gekauftem Mineralwasser so gut wie nichts.

Praktisch auch: Wassersprudler wie der SodaStream lassen sich ganz einfach hygienisch reinigen.

Das Spar-Set SodaStream DUO beinhaltet für nur 89,99 Euro

1x SodaStream Duo Wassersprudler Titan

2x SodaStream spülmaschinenfeste Duo Glaskaraffe (ca. 1,0 Liter Fassungsvermögen)

2x SodaStream Schraubverschlüsse für Glaskaraffen

1x SodaStream spülmaschinenfeste FUSE Kunststoffflasche (ca. 1,0 Liter Fassungsvermögen)

1x SodaStream Schraubverschlüsse für FUSE Kunststoffflaschen

1x SodaStream 60L CQC Kohlensäurezylinder (nur für DUO Wassersprudler)

Wie oft muss ich beim SodaStream den Gaszylinder wechseln?

Wie der Name bereits verrät: aus einem 60-Liter-CO2-Zylinder für den SodaStream erhalten Sie theoretisch bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser. Dabei kommt es jedoch auch darauf an, wie sprudelig Sie Ihr Wasser gerne trinken. Per Knopfdruck steuern Sie, wie viel Kohlensäure in die Flasche wandert. Ist die Kartusche leer, können Sie ihn bei vielen Händlern und Supermärkten ganz einfach umtauschen.