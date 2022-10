Oculus Quest 2 VR-Brille jetzt zum Rekord-Tiefpreis – 390 € günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Die Oculus Quest 2 ist mit PCs kompatibel, funktioniert aber auch im Stand-alone-Betrieb. © sabbra_cadabra / PantherMedia

Die Oculus Quest 2 von Facebook gehörten zu den Spitzengeräten unter den VR-Brillen. Bei eBay gibt es das VR-Headset nun 43 % günstiger.

Mit VR-Brillen tauchen Sie ein in eine neue Gaming-Welt. Erleben Sie Spiele und Filme hautnah, als wären Sie mittendrin. VR-Brillen, wie die PlayStation VR, haben das Spielerlebnis auf ein völlig neues Level gehoben. Die Oculus Quest 2 von Facebook bzw. Meta zählt zu den Spitzenmodellen auf dem Markt, ist mit 899,99 Euro aber auch in der Anschaffung sehr teuer. Nicht so bei eBay! Beim großen Online-Händler gibt es die Oculus Quest 2 aktuell zum Spitzenpreis von nur 509 Euro statt 899,99 Euro . Sie sparen also stolze 510,09 Euro im Vergleich zur UVP.

Die kompakte und leistungsfähige VR-Brille erscheint uns die derzeit beste Lösung für die meisten Anwender zu sein. Im Test hat uns insbesondere das immersive Spielerlebnis mit ausreichend guter und sehr flüssiger Darstellung im Stand-alone-Betrieb überzeugt. Wer will, kann die Quest zusätzlich auch als VR-Headset für die Nutzung am Computer benutzen, vorher sollte man aber auf der Support-Seite von Facebook prüfen, ob die Quest 2 die eingebaute Grafikkarte unterstützt.

Oculus Quest 2 VR-Brille – das kann das Modell von Facebook/Meta

Sichtfeld: bis zu 95 Grad

Bildwiederholrate: 72-90 Hz

Interner Speicher: 128 GB

Die Oculus Quest 2 ist kompatibel mit Computer-VR, kann aber auch als Stand-alone-VR-Brille benutzt werden.

Das Modell verfügt über einen integrierten Lautsprecher und Mikrofon und ist kabellos nutzbar.

Die VR-Brille besteht aus zwei eigenständigen 90-Hz-Bildscirmen mit einer Auflösung von 1.920 x 1.832 Pixeln.

Für die volle Nutzung der Oculus Quest 2 ist zwingend ein Facebook-Account erforderlich.

