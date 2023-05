Espresso-Qualität zum Amazon-Tiefpreis: Sage the Barista Express 31 % günstiger

Trinken Sie hochwertigen Kaffee in Barista-Qualität von zu Hause. Kaufen Sie die Sage the Barista Express in edlem Trüffelschwarz jetzt zum Tiefpreis auf Amazon.

Die Produkte von Sage Appliances zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Ästhetik aus. Sie sind bekannt für ihre innovativen Funktionen, Anpassungsmöglichkeiten und ihre Fähigkeit, eine professionelle Kaffeequalität im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Die Sage Barista Express ist eine beliebte Espressomaschine und jetzt um 31 Prozent günstiger auf Amazon. Sie kombiniert eine Espressomaschine und eine Kaffeemühle in einem kompakten Gerät und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um hochwertigen Kaffee zu Hause zuzubereiten.

499,99 € statt 729,90 €

Die Sage the Barista Express in elegantem Trüffelschwarz bietet Ihnen genau die richtige Dosis frisch gemahlener Bohnen, präzise Temperaturkontrolle und optimalen Wasserdruck, um den perfekten Kaffee zuzubereiten.

Integrierte Kaffeemühle : Die Barista Express kombiniert eine hochwertige Kaffeemühle direkt in der Maschine. Dadurch können Sie frische Kaffeebohnen mahlen und sofort verwenden, um den Geschmack und das Aroma zu maximieren.

: Die Barista Express kombiniert eine hochwertige Kaffeemühle direkt in der Maschine. Dadurch können Sie frische Kaffeebohnen mahlen und sofort verwenden, um den Geschmack und das Aroma zu maximieren. Anpassbare Einstellungen: Die Maschine bietet zahlreiche anpassbare Einstellungen, darunter Mahlgrad, Dosierung, Brühtemperatur und Druckprofil. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über den Brühprozess und können den Kaffee nach Ihren persönlichen Vorlieben perfektionieren.

Die Maschine bietet zahlreiche anpassbare Einstellungen, darunter Mahlgrad, Dosierung, Brühtemperatur und Druckprofil. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über den Brühprozess und können den Kaffee nach Ihren persönlichen Vorlieben perfektionieren. Fortschrittliches Heizsystem: Die Barista Express verfügt über ein Thermocoil-Heizsystem, das eine präzise Temperaturregelung ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Wasser immer die optimale Temperatur hat, um den besten Geschmack zu erzielen.

Die Barista Express verfügt über ein Thermocoil-Heizsystem, das eine präzise Temperaturregelung ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Wasser immer die optimale Temperatur hat, um den besten Geschmack zu erzielen. Manometer und Druckprofil: Die Maschine ist mit einem Manometer ausgestattet, das den Brühdruck während des Extraktionsvorgangs anzeigt. Sie können den Druckprofilmodus nutzen, um verschiedene Geschmacksprofile zu erreichen und Ihre Espresso-Extraktion zu perfektionieren.

Die Maschine ist mit einem Manometer ausgestattet, das den Brühdruck während des Extraktionsvorgangs anzeigt. Sie können den Druckprofilmodus nutzen, um verschiedene Geschmacksprofile zu erreichen und Ihre Espresso-Extraktion zu perfektionieren. Dampfdüse mit Textursteuerung : Mit der integrierten Dampfdüse können Sie Milch aufschäumen und Textur anpassen, um cremigen und seidigen Milchschaum für Cappuccinos und Latte Macchiatos zu erhalten.

: Mit der integrierten Dampfdüse können Sie Milch aufschäumen und Textur anpassen, um cremigen und seidigen Milchschaum für Cappuccinos und Latte Macchiatos zu erhalten. Robuste Konstruktion und Design: Die Sage Barista Express ist aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein ansprechendes Design. Sie ist langlebig und bietet eine intuitive Bedienung.

Die Sage Barista Express ist aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein ansprechendes Design. Sie ist langlebig und bietet eine intuitive Bedienung. Zubehör: Razor Dose Trimming Tool, 54 mm Edelstahl Siebträger, ein- und doppelwandige Korbfilter (1 und 2 Tassen), integrierter Tamper, Edelstahl Milchkännchen, Reinigungsscheibe & -tabletten, Bürstenwerkzeug & Inbusschlüssel, Wasserfilter & Filterhalterung

Razor Dose Trimming Tool, 54 mm Edelstahl Siebträger, ein- und doppelwandige Korbfilter (1 und 2 Tassen), integrierter Tamper, Edelstahl Milchkännchen, Reinigungsscheibe & -tabletten, Bürstenwerkzeug & Inbusschlüssel, Wasserfilter & Filterhalterung Garantie: 2 Jahre Garantie auf Reparatur, Austausch oder Rückerstattung; Leistung: 1850 Watt; Spannung: 220-240 Volt

