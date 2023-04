Kochen wie der Profi: Hochwertige Tefal-Pfannen bis zu 50 % günstiger

Von: Ömer Kayali

Wie leicht geht Kochen doch von der Hand, wenn in Qualitäts-Pfannen nichts anbrennt. Tefal bietet die richtige Auswahl. © Ischukigor/PantherMedia

Braten, schmoren, kochen: Verschiedene Tefal-Pfannen sind derzeit bei eBay im Angebot. Sie zahlen teils nur den halben Preis – und erhalten einen zusätzlichen Rabatt dank Gutscheincode.

Wenn Jamie Oliver in seinen Koch-Tutorials etwas zubereitet, zergeht einem das Wasser im Mund. Was bei den Profis einfach aussieht, ist daheim nicht immer so simpel nachzukochen. Immerhin können auch Hobbyköche sich mit den richtigen Küchenutensilien ausstatten. Wenn es nach Jamie Oliver geht, gehören Pfannen von Tefal in jede Küche.

Aktuell sind mehrere Modelle bei eBay im Sale erhältlich: Eine klassische Edelstahl-Pfanne, ein Wok mit hochwertiger Keramikversiegelung sowie ein zweiteiliges Set mit praktischem abnehmbaren Griff.

Zusätzlich sparen mit Rabattcode: Sie erhalten einen weiteren Rabatt mit dem Code BLUMIG23. Geben Sie diesen einfach im entsprechenden Feld beim Checkout auf eBay ein. Darüber hinaus bietet der Onlineshop noch einen Mengenrabatt. Wenn Sie zwei Exemplare kaufen, sinkt der Preis pro Pfanne.

Tefal Edelstahl-Pfanne mit 20 cm Durchmesser – 21 % Rabatt

Tefal E31002 Edelstahl-Pfanne © Tefal

Preis: 39,99 € statt 50,99 € UVP

Durchmesser: 20 cm

Material: Edelstahl

Mit Thermo-Spot

Tefal Keramik-Wokpfanne mit 28 cm Durchmesser – 50 % Rabatt

Tefal C41719 Wokpfanne Ceramic Control © Tefal

Preis: 39,99 € statt 80,99 € UVP

Durchmesser: 28 cm

Material: Aluminium mit Keramik-Beschichtung

Mit Thermo-Spot

Tefal Pfannen-Set mit Ingenio-Griff – 24 und 28 cm Durchmesser – 45 % Rabatt

Tefal Pfannenset mit Ingenio-Griff © eBay

Preis: 54,99 € statt 99,99 € UVP

Durchmesser: 24 und 28 cm

Material: Aluminium

Mit Thermo-Spot

Mit abnehmbarem Ingenio-Griff

Backofengeeignet

