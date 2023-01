Praktisch & platzsparend: Tefal Ingenio Pfannen mit abnehmbaren Griffen im 2er-Set im Angebot

Von: Ömer Kayali

Die abnehmbaren Griffe sind aus mehreren Gründen vorteilhaft. © Tefal

Die Tefal Ingenio Pfannen haben einen einzigartigen, abnehmbaren Griff. Ein Set mit zwei Pfannen ist derzeit zum Tiefpreis bei eBay erhältlich.

Der französische Hersteller Tefal ist für viele verschiedene Haushaltsgeräte bekannt. Bei vielen Leuten sind besonders die Pfannen beliebt, da die Marke für gute Qualität steht. Darüber hinaus hat Tefal eine große Auswahl an unterschiedlichen Pfannen – und die Ingenio-Reihe sticht aufgrund der abnehmbaren Griffe besonders hervor. Denn diese Funktion bietet mehrere Vorteile. Zum einen haben Sie dadurch mehr Platz im Küchenschrank und auch auf den Herdplatten, was besonders in kleineren Küchen ein Problem sein kann. Zum Anderen passen die Pfannen so auch besser in den Backofen – da die Ingenio-Pfannen backofengeeignet sind, können Sie bei der Zubereitung Ihrer Speisen noch kreativer und flexibler sein. Aktuell ist das Ingenio Preference 2er-Set bei eBay im Angebot. Sie zahlen dort nur 59,99 Euro statt des UVPs von 129,99 Euro. Nirgendwo sonst finden Sie derzeit einen besseren Deal für dieses Set. Was genau die Unterschiede zwischen Edelstahl-, Gusseisen- und Keramik-Pfannen sind, erfahren Sie hier.

Tefal Ingenio Pfannen-Set: Die wichtigsten Infos

Das Set enthält zwei Ingenio-Preference-Pfannen mit Durchmessern von 24 und 28 Zentimetern.

Zudem ist ein Ingenio-Griff inkludiert. Dieser lässt sich an beiden Pfannen an einer beliebigen Stelle befestigen. Dank des 3-Punkt-Sicherheitssystems ist der Griff stets sicher und fest und er kann mit einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm belastet werden.

Die Pfannen sind aus Edelstahl und Aluminium. Sie verfügen über eine spezielle Titan-Antihaftbeschichtung, die laut Hersteller dreimal so lange hält, wie die Standard-Versiegelung.

Außerdem verfügen die Pfannen über den genialen Thermo-Spot von Tefal. Sobald die Pfanne die optimale Hitze erreicht, zeigt das der rote Punkt in der Mitte der Bratfläche an.

Zum Angebot bei eBay

Im Video: Jamie Oliver präsentiert Ingenio-Pfannen