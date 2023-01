Internationaler Tag der Jogginghose: Raus aus den engen Jeans

Der bequeme Feiertag

Der 21. Januar ist der internationale Tag der Jogginghose.

Der 21. Januar ist der internationale Tag der Jogginghose. Das heißt: Raus aus den Jeans und rein in bequeme Pants – hier finden Sie die besten Angebote.

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ So lautet Karl Lagerfelds wohl bekanntestes Zitat – obwohl eigentlich ungeklärt ist, ob und wann er diesen Satz so formuliert haben soll. Klar ist allerdings, dass die meisten Menschen dieser Aussage wohl nicht zustimmen sollten. Denn die Jogginghose ist nicht nur bequem, sie ist vielseitig einsetzbar: Ob beim Sport oder einfach an gemütlichen Tagen auf der Couch. Eine Jogginghose gehört in jeden Kleiderschrank.

Der 21. Januar ist der internationale Tag der Jogginghose, der jedes Jahr gefeiert wird. Aber was genau hat es damit eigentlich auf sich?

Woher stammt der Tag der Jogginghose?

Der Ursprung des Feiertages liegt in Graz, Österreich. Im Jahr 2009 hatten vier (damals) junge Männer die dazu. Sie beschlossen am 21. Januar an Fasching mit all ihren Mitschülern in Jogginghosen in die Schule zu kommen. Das gefiel allen so gut, dass sie das im Folgejahr wiederholen wollten.

Das Problem war allerdings, dass Fasching im Jahr 2010 in die österreichische Ferienzeit fiel. Aus diesem Grund entschieden sie sich dazu, einfach das Datum des Vorjahres zu wählen: Den 21. Januar. Große Wellen schlug die Aktion, nachdem die vier Freunde eine Facebook-Veranstaltung dazu erstellt hatten, die nach nur kurzer Zeit über 100.000 Teilnehmer vorweisen konnte.

Seitdem hat sich der Tag der Jogginghose zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, an dem die Menschen ihre Jogginghosen tragen.

Was macht man am Tag der Jogginghose?

Normalerweise eignet sich das Kleidungsstück nicht dafür, um damit zur Arbeit zu gehen, aber an diesem Tag haben Sie zumindest eine gute Ausrede – 2023 spielt das aber ohnehin keine Rolle, da der 21. Januar auf einen Samstag fällt. In jedem Fall ist es der wohl beste Zeitpunkt die Lieblings-Jogginghose anzuziehen oder sich neue zu kaufen.

Auch wenn Karl Lagerfeld nicht viel davon hielt, sind Jogginghosen die Alltag-tauglichste Klamotte, die sie sich über die Beine streifen können. Und wer sagt außerdem, dass diese hässlich sein müssen?

Falls Sie anlässlich des Jogginghosen-Tages eine Hose kaufen möchten, finden Sie nachfolgend beliebte Modelle unterschiedlicher Marken aufgelistet.

Jogginghosen für Herren

Nike Jogginghose

Nike Jogginghose für Herren

Preis ab 18,85 € Material 100 % Polyester Verfügbare Größen S, M, L, XL, XXL Verfügbare Farben Schwarz

Nike Jogginghose

Adidas Jogginghose für Herren

Preis ab 23,95 Material 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Verfügbare Größen XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL Verfügbare Farben Grau, Schwarz, Blau

Nike Jogginghose

Puma Jogginghose für Herren

Preis ab 29,79 € Material 68 % Baumwolle, 32 % Polyester Verfügbare Größen XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL Verfügbare Farben Blau, Grau, Schwarz, Dunkelgrau, Hellgrau

Adidas Jogginghose

Adidas Jogginghose für Herren

Preis ab 27,39 € Material 100 % Polyester Verfügbare Größen XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL Verfügbare Farben Schwarz

Fruit of the Loom Jogginghose

Fruit of the Loom Jogginghose für Herren

Preis ab 12,87 € Material 80 % Baumwolle, 20 % Polyester Verfügbare Größen S, M, L, XL, XXL, 3XL Verfügbare Farben Schwarz, Hellgrau, Grau, Dunkelblau, Weiß, Blau

Jogginghosen für Frauen

Adidas Jogginghose

Adidas Jogginghose für Damen

Preis ab 29,95 € Material 53 % Baumwolle, 36 % Polyester, 11 % Viskose Verfügbare Größen XS, S, M, L, XL Verfügbare Farben Grau, Blau

Nike Jogginghose

Nike Jogginghose für Damen

Preis ab 30,73 € Material 82 % Baumwolle, 18 % Polyester Verfügbare Größen XS, S, M, L, XL Verfügbare Farben Schwarz, Grau, Dunkelblau

Under Armour Jogginghose

Under Armour Jogginghose für Damen

Preis ab 39,04 € Material 80 % Baumwolle, 20 % Polyester Verfügbare Größen S, M, L, XXL Verfügbare Farben Grau, Schwarz

Puma Jogginghose

Puma Jogginghose für Damen

Preis ab 28,90 € Material 68 % Baumwolle, 32 % Polyester Verfügbare Größen XS, S, M, L, XL Verfügbare Farben Schwarz, Grau

Tommy Hilfiger Jogginghose

Tommy Hilfiger Jogginghose für Damen

Preis ab 43,69 € Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Verfügbare Größen XS, M, L, XL Verfügbare Farben Grau, Schwarz, Rot

Jogginghosen stammen ursprünglich aus Frankreich

Die ersten Jogginghosen stammen vom französischen Sportartikelhersteller Le Coq Sportif. Der Gründer der Marke, Émile Camuset, entwarf die Hose in den 1920er-Jahren für Sportler, damit diese sich darin freier bewegen und Sport betreiben konnten.