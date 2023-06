Tabletten oder Nasenspray bei Heuschnupfen? Das rät der Experte

Von: Nina Dudek

Wenn die Pollen fliegen, ist Heuschnupfen-Hochsaison. Was am besten hilft, wissen Mediziner. © Randolf Berold/PantherMedia

Allergiker leiden derzeit besonders unter dem Pollenflug. Tabletten und Nasensprays gegen Heuschnupfen versprechen Linderung. Was besser ist, erklärt Professor Dr. Ludger Klimek.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Erle, Weide, Buche, Eiche ... Im Sommer blühen viele heimische Bäume. Zusammen mit dem steten Sommerwind verteilen sie ihre Pollen überall – Horror für Heuschnupfen-Patienten und Pollenallergiker. Die gute Nachricht: Die Medizin entwickelt sich jedes Jahr weiter. So gibt es in der Apotheke mittlerweile jede Menge wirksame Heuschnupfenmittel mit kaum Nebenwirkungen – auch ohne Rezept.

Die Frage aber ist: Was ist besser? Tabletten oder Sprays? Die Antwort hat jemand, der es wissen muss. In der Apotheken Umschau berichtet Professor Dr. Ludger Klimek, Präsident des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen und HNO-Arzt in Wiesbaden, wie Patienten die Symptome am besten in den Griff bekommen.

Heuschnupfen unbedingt behandeln

Eines vorneweg: Ob mit Tabletten, Tropfen oder Spray – Heuschnupfen sollte unbedingt behandelt werden. Darin sind sich Mediziner einig. Denn unbehandelt können sich die typischen Symptome wie verstopfte Nase, Jucken und tränende Augen zu einem allergischen Asthma entwickeln. Und dessen Behandlung ist weit komplizierter als jene von Heuschnupfen.

Kein Medikament hat so viele schädliche Wirkungen wie der Heuschnupfen selbst.

Bei Heuschnupfen müssen es nicht sofort Tabletten sein

„Man behandelt erst mal dort, wo es juckt“, sagt Professor Dr. Ludger Klimek. Das bedeutet: Bevor Patienten Tabletten schlucken, kommen erst einmal Sprays oder auch Tropfen zur Anwendung. Sie wirken an Ort und Stelle und lindern tränende Augen oder juckende Nasen. Dabei spielen sogenannte Antihistaminika eine Schlüsselrolle: Sie verhindern, dass der allergieauslösende Botenstoff Histamin seine Wirkung entfaltet. So kommt es gar nicht erst zu den typischen Reaktionen.

Testsieger der Stiftung Warentest Heuschnupfen-Sprays

Stiftung Warentest hat unzählige rezeptfreie Nasensprays genau unter die Lupe genommen. Diese sind die klaren Favoriten im Test gewesen:

Heuschnupfen-Nasensprays mit kortisonähnlichen Wirkstoffen

Besonders effektiv sind Nasensprays mit kortisonähnlichen Wirkstoffen, sogenannten Kortikoiden. Allerdings schrecken viele Patienten davor zurück, weil sie die Nebenwirkungen des „Kortison-Hammers“ fürchten. Doch diese Angst ist unbegründet, erklärt der Experte in der Apotheken Umschau: „Der Wirkstoff gelangt direkt in die Schleimhaut und wird auch dort abgebaut.“ Das Besondere an diesen Nasensprays ist, dass sie nicht nur in der Nase wirken. Sie beseitigen die schnupfenartigen Beschwerden und helfen gleichzeitig gegen juckende Augen und allergisches Asthma.

Kortisonhaltige Nasensprays ohne Rezept unter 10 €

Wann Tabletten bei Heuschnupfen sinnvoll sind

Tabletten sind der nächste Schritt, wenn zu den klassischen Symptomen weitere Beschwerden im Rachen oder an der Haut auftreten. „Sind die Beschwerden hartnäckig, kann man zusätzlich zu den lokal wirkenden Mitteln Tabletten nehmen“, sagt Klimek. Für Kinder sind Tropfen oder Saft die bessere Lösung gegenüber Tabletten, denn die Dosis lässt sich damit gezielter an das Körpergewicht anpassen.

Rezeptfreie Heuschnupfen-Tabletten

Allergiker und Heuschnupfen-Patienten können auf eine ganze Palette verschiedener Heuschnupfenmittel in Tablettenform zurückgreifen. Rezeptfreie Mittel dürfen auch über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Die genaue Anwendung und Dosierung entnehmen Sie der Packungsbeilage. Normalerweise genügt eine Tablette am Tag.

Die Tabletten gegen Heuschnupfen unterscheiden sich vor allem in ihren Inhaltsstoffen und deren spezifischer Wirkung:

Wirkstoff Wirkungsweise Ceterizin 30 Minuten nach der Einnahme, kann müde und unkonzentriert machen, nicht für Patienten mit Nieren- oder Leberproblemen Levocetirizin Weiterentwicklung von Ceterizin, besser verträglich, geringere Dosis nötig Loratadin Geringere Wirkung, macht nicht müde, besonders bei geröteten oder juckenden Augen, nicht bei Leberproblemen Desloratadin Weiterentwicklung von Loratadin, schnellere und stärker antientzündliche Wirkung

Heuschnupfentabletten mit Ceterizin

Cetirizin-ratiopharm Filmtabletten 10 mg © ratiopharm

Für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren geeignet. Eine Tablette pro Tag lindert die typischen Nasen- und Augensymptome.

Mein Mann nimmt dieses Produkt jetzt schon seit Jahren und ist damit sehr zufrieden. Es wirkt schnell und nachhaltig. Er nimmt es nur am Abend, da es, wenn er es tagsüber nimmt, sehr müde macht. Also in oder bei der Arbeit wäre es nicht zu empfehlen. Ansonsten ein sehr gutes Produkt.

5,43 € bei Shop Apotheke

Heuschnupfentabletten mit Levocetirizin

1A Pharma Levocetirizin 5 mg - 100 Stück © 1A Pharma

Gilt als gut verträglich, geeignet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, eine Tablette täglich.

Genauso wirkstark wie Cetirizin mit nur halber Dosis.

17,73 € bei DocMorris

Perfekt dosiert mit Loratadin in Tropfenform

LoranoPro 0,5mg/ml - 50 ml © Lorano

Tropfen sind für Kinder besser geeignet, weil sie sich genauer dosieren lassen. Diese punkten mit fruchtigem Geschmack, für Kinder ab zwei Jahren.

Zur erleichterten Dosierung und Anwendung – vor allem bei Kindern – liegt eine Applikationsspritze bei.

7,79 € bei DocMorris

Heuschnupfentabletten mit Desloratadin

Desloratadin-ADGC 5 mg © Shop Apotheke

Nicht schläfrig machendes Antihistaminikum, für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren, hilft auch gegen Juckreiz und Quaddeln bei Urtikaria.

Sehr zu empfehlen, da es nicht müde macht und sehr hilft – auch sonst habe ich keine Nebenwirkungen spüren können, im Gegensatz zu den anderen herkömmlichen Mitteln. Eine Tablette am Tag hat bei mir ausgereicht, man kann sie auch halbieren und auf zweimal aufteilen.

8,05 € bei Shop Apotheke

Hinweis Bitte sprechen Sie immer mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie rezeptfreie Medikamente gegen Heuschnupfen oder Allergien einnehmen!