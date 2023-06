5 super luftige Fahrradhelme für den Sommer

Sport

+ © Canva Viel Luft, viel Schutz: Mit dem richtigen Fahrradhelm schwitzen Sie auch im Hochsommer nicht beim Radsport. © Canva

Von Nina Dudek schließen

Gehen Sie auch bei Hitze auf Nummer sicher! Mit leichten Fahrradhelmen mit großen Lüftungsschlitzen. Das sind die besten Modelle, die auch im Sommer angenehm zu tragen sind.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bei 30 Grad im Schatten ist eine massive Kopfbedeckung unangenehm. Viele Radfahrer verzichten deshalb bei sommerlichen Temperaturen schnell mal auf den Fahrradhelm, gerade beim anstrengenden Bergauf fahren. Doch ein Sturz macht auch vor Hitze nicht Halt!

Auf einen Fahrradhelm zu verzichten, um weniger zu schwitzen, ist keine Lösung. Doch es gibt eine: ultraleichte, super luftige Helme mit großen Belüftungsschlitzen – und großer Sicherheit. Die Idee zu solch luftigen Helmen kommt zwar aus dem Rennradsport, doch die Helme sind universell einsetzbar.

Der Leichtgewicht-Helm aus dem Rennradsport

+ ABUS Ultralight-Helm Viantor © Abus

Bei Amazon bestellen

Dank der patentierten ActiCage-Technologie können die Belüftungsöffnungen am Helm extrem groß ausfallen, ohne dass er die notwendige Sicherheit verliert. Die vier Luftein- und 14 Luftauslässe sind durch Strömungskanäle verbunden und sorgen für ein Fahrgefühl wie „oben ohne“. Den Helm gibt es in zehn verschiedenen Farben, ab 50,19 €.

Lazer Strada Kineticore mit Knautschzonen

+ Lazer Strada Kineticore © Lazer

Bei Rose Bikes bestellen

Ein Helm für alle Fälle: Seine integrierte Knautschzone schützt sowohl auf kurzen Fahrten in der City als auch auf herausfordernden Biketouren in den Bergen. Das flexible Stirnband und die XL Lüftungsöffnungen sorgen für eine schweißfreie Fahrt. Den Kineticore gibt es in fünf verschiedenen Farben für 79,95 € statt 109,95 € .

Extra luftiger Gravel-Helm

+ 100 % Altis Gravel Helmet © 100 Percent

Bei Bergfreunde bestellen

Der 340 Gramm leichte und mit 14 Belüftungsöffnungen optimal belüftete Fahrradhelm wurde speziell für Gravelbiker entwickelt. Er ist mit der Smartshock-Technologie ausgestattet und reduziert auch seitliche Aufprallkräfte. Den Helm gibt es in zwei verschiedenen Farben, ab 116,96 €.

Faltbarer Ultralight-Helm

+ Zusammengefaltet passt der Helm in jede Handtasche © Amazon

Bei Amazon bestellen

Luftiger und leichter geht‘s kaum: Dieser Helm lässt sich kompakt zusammenfalten und ist ein prima Begleiter für wenig anspruchsvolle Touren. Praktisch zum Beispiel beim Einkaufen oder auf dem Weg ins Büro, wenn ein großer Helm unpraktisch mitzunehmen ist. Bei Amazon gibt es den Fahrradhelm in fünf verschiedenen Farben, ab 38,99 €.

Sommerhelm für Mountainbiker

+ Cannondale Intent MTB Fahrradhelm © Cannondale

Bei Amazon bestellen

Die Marke Cannondale gehört unter Mountainbikern zu den festen Größen, was Top-Equipment anbelangt. Dieser Helm mit MIPS-Technologie ist mit nicht einmal 400 Gramm ein Leichtgewicht unter den MTB-Helmen. Extrabreite Belüftungsschlitze machen ihn auch beim Bergauffahren zum idealen Begleiter. Den Cannondale-Helm gibt‘s in vier Farben, ab 108,90 €.

Die besten Fahrradhelme für Herren der Stiftung Warentest finden Sie hier.