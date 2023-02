Super Bowl 2023 – die besten Ideen für die eigene SB-Party

Von: Philipp Mosthaf

Der Super Bowl 2023 kann kommen. Mit typischen Snacks, einer coolen Deko und Fanartikeln sind Sie für Ihre eigene Party bestens gewappnet. © beats1 / PantherMedia

In der Nacht zum 13. Februar steigt mit dem Super Bowl das größte Sportereignis der Welt. Hier finden Sie die besten Ideen für die eigene Party.

In wenigen Tagen ist es endlich so weit, das größte Sportereignis der Welt findet wieder statt: der Super Bowl 2023! In der Nacht von 12. auf 13. Februar 2023 (Kick-off 0:30 Uhr MEZ) stehen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes gegenüber.

Alle Sportfans würden gerne einmal bei diesem Highlight live vor Ort dabei sein. Doch die Tickets sind begehrt – und zudem sehr teuer. Mehrere Tausende Dollar müssen Fans bezahlen, um beim Super Bowl dabei sein zu können. Das State Farm Stadium in Arizona, das Heim-Stadion der Arizona Cardinals, ist mit 72.000 Zuschauern natürlich längst ausverkauft. Daheim vor den Bildschirmen fiebern weitere 800 Millionen Zuschauer mit. Mit Rihanna kommt ein echter Superstar auf die Bühne der Halbzeitshow. Football-Herz, was willst du mehr?

In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Super-Bowl-Partys ins Leben gerufen. Für die Party in den eigenen vier Wänden gibt es jede Menge Ideen: von Deko-Artikeln über typisch amerikanische Lebensmittel bis hin zu Fanartikeln. Wir haben uns auf die Suche nach den coolsten Super-Bowl-Gadgets gemacht, damit Ihr eigene Party steigen kann.

Wer überträgt den Super Bowl 2023 im TV und Stream? ProSieben zeigt den Super Bowl 2023 ein letztes Mal im Free-TV. Denn zur kommenden Saison hat sich RTL die Übertragungsrechte an der NFL gesichert. Auch der Sport-Streamingdienst DAZN bietet einen Livestream an. Melden Sie sich heute noch bei DAZN an.

Fanshirt von Patrick Mahomes

Offiziell lizenziertes NFL-Fanshirt von Superstar Patrick Mahomes. © Fanatics (Hersteller)

Patrick Mahomes ist nicht nur das Aushängeschild der Kansas City Chiefs, der Quarterback ist der Superstar der NFL. So ist es kein Wunder, dass das Trikot von Mahomes das meistverkaufte aller Spieler ist. Bei OTTO gibt es das Fanshirt, mit dem Sie für den Super Bowl bestens ausgestattet sind.

Snackadium – Snackstadion zum Selbstbefüllen für echte Footballfans

SNACKADIUM – Snackstadion für echte Footballfans © Generisch (Hersteller)

Ein Snackstadion gehört zu jeder Football-Party, insbesondere zum Super Bowl. Das Stadion besteht aus hochwertigen Materialien und bietet zehn Fächer für Snacks aller Art. Die Größe des Snackstadions beträgt 55 x 44 x 8,3 cm.

Super Bowl Deko 2023 – XXL-Set für die eigene Footballparty

Super Bowl Deko 2023 © SicurezzaPrima (Hersteller)

Die Deko für den Super Bowl! 45-teiliges Set mit Pappgirlande, Luftballons, Folienluftballons und einem riesengroßen „Super Bowl“-Schriftzug. So sorgen Sie für die ideale Atmosphäre auf der Super-Bowl-Party.

Super Bowl 2023 – Tisch-Deko mit 81 Teilen

Super Bowl Tisch-Deko 2023 © luftgold

Sorgen Sie für die richtige Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer! Dieses Tisch-Deko-Set besteht aus 81 Teilen: Teller, Becher, Servietten, Strohhalme und Tischdecke. Machen Sie die eigenen vier Wände zum Footballstadion.

Das Accesoire fürs Footballstadion: XXL-Schaumstofffinger

Schaumstofffinger für Sportereignisse wie den Super Bowl 2023. © Partygeschenke24

Mit diesem XXL-Schaumstofffinger (48 x 25 x 4 cm) haben Sie den perfekten Fanartikel für eine lange Super-Bowl-Nacht 2023. Der Finger wurde zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt und eignet sich ideal für Sportereignisse, aber auch Konzerte und Festivals.

Servieren Snacks doch einfach in der Football-Schüssel

American Football Schüssel im maßstabsgetreuen Design. © 40YARDS

Besser können Snacks am Super Bowl 2023 nicht serviert werden: Diese Schüssel in der Form eines American Football ist maßstabsgetreu, aus Keramik und mit fühlbarer Naht. Achtung: Verwechslungsgefahr!

Der absolute Hingucker: Zahnstocher mit American Football

Zahnstocher mit American Football © 40YARDS

Wetten, sowas haben Ihre Gäste noch nicht gesehen: Diese Zahnstocher im American-Football-Design sind vielseitig einsetzbar. Servieren Sie Käsewürfel, Oliven, Club-Sandwich, Pommes oder Burger auf Ihrer Super-Bowl-Party. Besonderheit: Die Zahnstocher sind nachhaltig und handgefertigt: Die Spieße sind aus Bambus, der Football ist aus Ahornholz und wurde per Hand bemalt.

