3 starke SUP-Boards jetzt zum Schnäppchenpreis – Sie sparen mehrere Hundert Euro

Von: Ömer Kayali

Teilen

Stand-up-Paddling ist mit der entsprechenden Ausrüstung auf fast allen Gewässern möglich. © EpicStockMedia/PantherMedia

Liebäugeln Sie auch mit dem Kauf eines SUP-Boards? Dann werden Sie aktuell bei eBay fündig. Drei Modelle sind mehrere Hundert Euro günstiger zu haben.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Surfbretter sind ohne Wellen recht nutzlos. Doch mit einem Paddel ausgerüstet, kann man sich selbst antreiben und die Gewässer erkunden. Genau das steckt hinter der Trendsportart Stand-up-Paddling (SUP). In der Regel sind die SUP-Boards aufblasbar und dadurch einfach überallhin zu transportieren. Sie eignen sich bestens für stille Gewässer wie Seen. Anfänger können sich auch kniend fortbewegen, falls sie noch ein wenig Übung brauchen, um stehend das Gleichgewicht auf dem Board zu halten. So oder so, wenn man den Dreh erst raus hat, ist das Stand-up-Paddling ein großer Spaß und man möchte es beim nächsten Seeausflug nicht missen. Falls Sie auch auf der Suche nach einem geeigneten Board sind, dann werfen Sie einen Blick auf die aktuellen Angebote bei eBay. Dort sind drei verschiedene SUP-Boards sehr stark vergünstigt zu haben. Sie sparen mehrere Hundert Euro. Die SUP-Boards sind auch für Anfänger geeignet. Wir stellen die Deals im folgenden Abschnitt vor.

SUP-Boards: Welches passt zu mir?

Bei der Auswahl des passenden SUP-Boards sind vor allem zwei Eigenschaften wichtig: Die Größe des Boards und die maximale Traglast .

und die . Für Anfänger eignen sich meist SUP-Boards mit einer Länge zwischen 270 und 340 cm und einer Breite zwischen 80 und 90 cm.

Was die Ausstattung angeht, ist bei den meisten Modelle das gleiche Zubehör enthalten: Board, Paddel, Knöchelband, Luftpumpe und eine Tragetasche.

SUP-Board von EASYmaxx – 78% Rabatt

EASYmaxx SUP-Board. © EASYmaxx

Preis: 149,90 € statt 699,99 €

Zum Angebot bei eBay

Zustand neu Größe 325 x 76 x 15 cm Maximalgewicht 110 kg Aufblasbar ✔️ Paddel ✔️ Knöchelband ✔️ Luftpumpe ✔️ Tasche ✔️ Integriertes Fenster ✔️ Weiteres Zubehör Reparatur-Kit, 3 abnehmbare Finnen, Gepäck-Spanngurt, Fenster-Abdeckung

SUP-Board von 24Move – 71% Rabatt

SUP-Board von 24Move. © 24Move

Preis: 199,- € statt 699,99 €

Zum Angebot bei eBay

Zustand Neu Größe 366 x 80 x 15 cm Maximalgewicht 200 kg Aufblasbar ✔️ Paddel ✔️ Knöchelband ✔️ Luftpumpe ✔️ Tasche ✔️ Integriertes Fenster ❌ Weiteres Zubehör Kamerahalterung, Gepäckspanngurt, Reparatur-Set, 3 Finnen

SUP-Board von 24Move – 58% Rabatt

SUP-Board 24Move. © 24Move

Preis: 229,- € statt 549,- €

Zum Angebot bei eBay

Zustand Neu Größe 320 x 76 x 15 cm Maximalgewicht 180 kg Aufblasbar ✔️ Paddel ✔️ Knöchelband ✔️ Luftpumpe ✔️ Tasche ✔️ Integriertes Fenster ❌ Weiteres Zubehör Kamerahalterung, Gepäckspanngurt, Reparatur-Set, 3 Finnen