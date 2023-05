Eisfrei & energieeffizient: die coolsten Gefrierschränke laut Stiftung Warentest

Von: Alina Wagner

Die coolsten Marken Gefrierschränke laut Stiftung Warentest jetzt entdecken © PantherMedia/VitalikRadko

Entdecken Sie die Top-Empfehlungen von Stiftung Warentest für eine effiziente Gefrierlösung in Ihrem Zuhause mit Gefriergeräten von Liebherr, Bosch und Siemens.

Stiftung Warentest bewertet aktuell Gefriergeräte in sechs verschiedenen Disziplinen. Die Bereiche werden unterschiedlich gewichtet, um das Test-Qualitätsurteil zu ermitteln.

Einfrieren: 25 %

Temperaturstabilität beim Lagern: 10 %

Geräusch: 5 %

Energieeffizienz: 30 %

Hand­habung: 25 %

Verhalten bei Störungen: 5 %

Was sagt eigentlich das Energielabel aus?

Das Energielabel ist eine Kennzeichnung für elektrische Geräte und soll Verbrauchern dabei helfen, Strom, Geld und Kohlendioxidemissionen einzusparen. Seit dem 1. März 2021 gilt das neue Energielabel. Der Grund für die Aktualisierung war, dass immer neue Effizienzklassen am oberen Ende der Skala, wie A++ und A+++, die Aussagekraft des Labels verringert haben. Viele Gefriergeräte waren in den letzten Jahren so energieeffizient geworden, dass sie in die effizienteste Klasse A+++ eingeordnet wurden.

Mit dem neuen Energielabel wird die Effizienz nun nicht mehr mit den Klassen A+++ bis D, sondern von A bis G bewertet. Die Klasse A bleibt vorerst leer, um Hersteller dazu anzuregen, noch energieeffizientere Geräte zu entwickeln, damit sie in Zukunft wieder zu den Spitzenreitern gehören können. Das neue Label enthält - ähnlich wie das alte - zusätzliche Informationen zum Rauminhalt, den Schallemissionen und dem jährlichen Energieverbrauch der Geräte. Ein QR-Code in der oberen rechten Ecke des neuen Labels führt zur europäischen Produktdatenbank EPREL, wo vor dem Kauf weitere Informationen über den Gefrierschrank abgerufen werden können.

Welche Gefrierschrank Größe benötigen Sie?

Eine Faustregel besagt, dass pro Person ein Volumen von 40 bis 80 Litern im Gefriergerät zur Verfügung stehen sollte. Dieser Platzbedarf kann je nach individuellen Vorlieben und Aktivitäten variieren. Menschen, die gerne gärtnern, angeln oder jagen, benötigen beispielsweise relativ viel Platz für die Lagerung von Lebensmitteln. Personen, die nur eine kleine Auswahl an Fertiggerichten oder Pizzen vorrätig haben möchten, können hingegen mit einem kleineren Gefriergerät auskommen.

Vorteile frei stehende Gefrierschränke

Flexibilität bei der Platzierung: Da frei stehende Gefrierschränke keine festen Einbaumöglichkeiten erfordern, können sie in nahezu jedem Raum oder jeder Küche platziert werden. Sie können problemlos umgestellt oder bei einem Umzug mitgenommen werden.

Unabhängigkeit von Kücheneinrichtungen: Frei stehende Gefrierschränke benötigen keine speziellen Einbauschränke oder -strukturen. Sie können unabhängig von der Kücheneinrichtung platziert werden, was die Flexibilität bei der Raumgestaltung erhöht.

Größere Auswahlmöglichkeiten: Da frei stehende Gefrierschränke beliebig positioniert werden können, haben Verbraucher eine breitere Auswahl an Modellen, Größen und Designs zur Verfügung. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, um den individuellen Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz gerecht zu werden.

Einfache Installation: Die Installation eines frei stehenden Gefrierschranks ist in der Regel unkompliziert. Es sind keine aufwendigen Umbauten oder Montagearbeiten erforderlich. Das Gerät muss lediglich an eine geeignete Stromquelle angeschlossen werden.

Unabhängige Nutzung: Frei stehende Gefrierschränke sind eigenständige Geräte und können unabhängig von anderen Küchengeräten genutzt werden. Dies ermöglicht eine separate Organisation und Zugänglichkeit von Tiefkühlprodukten.

Portabilität: Die frei stehende Bauweise erleichtert den Transport des Gefrierschranks bei Bedarf. Wenn Sie umziehen oder den Standort des Geräts ändern möchten, ist dies in der Regel unkompliziert möglich.

Wir stellen Ihnen die drei bestbewerteten, frei stehenden Kühlschränke von Stiftung Warentest vor:

Liebherr FNd 4655-20: Stiftung Warentest Note „Sehr Gut“ (1,5)

Gefrierschrank Liebherr FNd 4655-20 © Liebherr

Energieeffizienzklasse : Der Gefrierschrank gehört zur Energieeffizienzklasse D und hat einen jährlichen Energieverbrauch von 176 kWh.

: Der Gefrierschrank gehört zur Energieeffizienzklasse D und hat einen jährlichen Energieverbrauch von 176 kWh. Nutzinhalt: Der Gefrierschrank bietet einen Nutzinhalt von 200 Litern, was ausreichend Platz für die Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln bietet.

Der Gefrierschrank bietet einen Nutzinhalt von 200 Litern, was ausreichend Platz für die Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln bietet. Touch & Swipe-Display: Der Gefrierschrank verfügt über ein 2,4“ TFT-Farbdisplay mit Touch & Swipe-Funktion, das eine intuitive Bedienung und eine klare Anzeige der Einstellungen ermöglicht.

Der Gefrierschrank verfügt über ein 2,4“ TFT-Farbdisplay mit Touch & Swipe-Funktion, das eine intuitive Bedienung und eine klare Anzeige der Einstellungen ermöglicht. Schubfächer mit FrostSafe: Der Gefrierschrank ist mit 5 Schubfächern ausgestattet, die eine effiziente Aufbewahrung von Lebensmitteln ermöglichen. Das FrostSafe-System sorgt dafür, dass beim Öffnen des Gefrierschranks kein Kälteverlust auftritt.

Der Gefrierschrank ist mit 5 Schubfächern ausgestattet, die eine effiziente Aufbewahrung von Lebensmitteln ermöglichen. Das FrostSafe-System sorgt dafür, dass beim Öffnen des Gefrierschranks kein Kälteverlust auftritt. NoFrost: Der Gefrierraum ist mit der NoFrost-Technologie ausgestattet, die die Bildung von Eis verhindert und das manuelle Abtauen überflüssig macht.

Der Gefrierraum ist mit der NoFrost-Technologie ausgestattet, die die Bildung von Eis verhindert und das manuelle Abtauen überflüssig macht. LED-Gefrierteilbeleuchtung: Eine LED-Beleuchtung im Gefrierteil sorgt für eine gute Ausleuchtung und eine bessere Sichtbarkeit des Inhalts.

Eine LED-Beleuchtung im Gefrierteil sorgt für eine gute Ausleuchtung und eine bessere Sichtbarkeit des Inhalts. VarioSpace, SpaceBox: Das VarioSpace-System ermöglicht eine flexible Anpassung des Stauraums durch herausnehmbare Glasböden und die SpaceBox bietet zusätzlichen Stauraum für sperrige Lebensmittel oder Gefriergut.

Das VarioSpace-System ermöglicht eine flexible Anpassung des Stauraums durch herausnehmbare Glasböden und die SpaceBox bietet zusätzlichen Stauraum für sperrige Lebensmittel oder Gefriergut. EasyTwist-Ice: Mit dem EasyTwist-Ice-System können Sie bequem Eiswürfel herstellen und entnehmen.

Mit dem EasyTwist-Ice-System können Sie bequem Eiswürfel herstellen und entnehmen. SmartDeviceBox: Sie haben die Möglichkeit, eine SmartDeviceBox nachzurüsten, um den Gefrierschrank mit dem Internet zu verbinden und von den Funktionen des Smart Home zu profitieren.

Sie haben die Möglichkeit, eine SmartDeviceBox nachzurüsten, um den Gefrierschrank mit dem Internet zu verbinden und von den Funktionen des Smart Home zu profitieren. Abmessungen (HxBxT): Der Gefrierschrank hat Abmessungen von 145,5 x 59,7 x 67,5 cm (Höhe x Breite x Tiefe) und wiegt 58,9 kg.

Stiftung Warentest Note „Gut“ (2,1) Bosch GSN36VLFP

Gefrierschrank Bosch GSN36VLFP © Bosch

Energieeffizienz­klasse: Der Gefrierschrank gehört zur Energieeffizienzklasse F und hat einen jährlichen Energieverbrauch von 260 kWh.

Der Gefrierschrank gehört zur Energieeffizienzklasse F und hat einen jährlichen Energieverbrauch von 260 kWh. NoFrost-Technologie: Der Gefrierschrank ist mit einer NoFrost-Funktion ausgestattet, die eine automatische Abtauung ermöglicht. Dadurch wird die Bildung von Eis verhindert, was Zeit und Mühe beim manuellen Abtauen spart.

Der Gefrierschrank ist mit einer NoFrost-Funktion ausgestattet, die eine automatische Abtauung ermöglicht. Dadurch wird die Bildung von Eis verhindert, was Zeit und Mühe beim manuellen Abtauen spart. BigBox-Gefriergutschublade: Der GSN36VLFP verfügt über eine geräumige BigBox-Gefriergutschublade, die ideal zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut geeignet ist. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung des verfügbaren Platzes.

Der GSN36VLFP verfügt über eine geräumige BigBox-Gefriergutschublade, die ideal zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut geeignet ist. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung des verfügbaren Platzes. VarioZone: Mit dem VarioZone-System können Sie die Schubladen im Gefrierraum variabel einsetzen. Dadurch erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Anordnung und Organisation Ihrer Lebensmittel.

Mit dem VarioZone-System können Sie die Schubladen im Gefrierraum variabel einsetzen. Dadurch erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Anordnung und Organisation Ihrer Lebensmittel. Transparente Gefriergutschubladen: Der Gefrierschrank verfügt über vier transparente Gefriergutschubladen, die eine gute Übersicht über den Inhalt bieten. Dies erleichtert die Organisation und den schnellen Zugriff auf die eingefrorenen Lebensmittel.

Der Gefrierschrank verfügt über vier transparente Gefriergutschubladen, die eine gute Übersicht über den Inhalt bieten. Dies erleichtert die Organisation und den schnellen Zugriff auf die eingefrorenen Lebensmittel. Multi Airflow-System: Das Multi Airflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im Gefrierraum. Dies trägt dazu bei, die Frische der Lebensmittel länger zu erhalten.

Das Multi Airflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im Gefrierraum. Dies trägt dazu bei, die Frische der Lebensmittel länger zu erhalten. Die Abmessungen des Bosch GSN36VLFP (ohne Verpackung) betragen ca. 186 cm Höhe, 60 cm Breite und 65 cm Tiefe.

Siemens GS36NAXEP: Stiftung Warentest „Gut“ (2,2)

Gefrierschrank Siemens GS36NAXEP © Siemens

Energieeffizienz­klasse: Der Gefrierschrank gehört zur Energieeffizienzklasse E und hat einen jährlichen Energieverbrauch von 223 kWh.

Der Gefrierschrank gehört zur Energieeffizienzklasse E und hat einen jährlichen Energieverbrauch von 223 kWh. NoFrost: Dank der NoFrost-Technologie ist das manuelle Abtauen des Gefrierschranks nicht mehr erforderlich. Dies spart Zeit und Aufwand.

Dank der NoFrost-Technologie ist das manuelle Abtauen des Gefrierschranks nicht mehr erforderlich. Dies spart Zeit und Aufwand. VarioZone: Die Schubladen und Glasablagen im Gefrierschrank können problemlos neu angeordnet werden, um den Innenraum flexibel zu gestalten. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung des Stauraums an Ihre Bedürfnisse.

Die Schubladen und Glasablagen im Gefrierschrank können problemlos neu angeordnet werden, um den Innenraum flexibel zu gestalten. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung des Stauraums an Ihre Bedürfnisse. MultiAlarm-System: Das MultiAlarm-System benachrichtigt Sie sowohl optisch als auch akustisch, sobald die Temperatur im Gefrierschrank ansteigt. Dadurch werden Sie frühzeitig über mögliche Probleme informiert und können geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Lebensmittel sicher zu lagern.

Das MultiAlarm-System benachrichtigt Sie sowohl optisch als auch akustisch, sobald die Temperatur im Gefrierschrank ansteigt. Dadurch werden Sie frühzeitig über mögliche Probleme informiert und können geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Lebensmittel sicher zu lagern. MultiAirflow-System: Das MultiAirflow-System sorgt für eine gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen des Gefrierschranks. Dadurch wird eine optimale Temperaturverteilung und eine längere Frische der Lebensmittel gewährleistet.

Das MultiAirflow-System sorgt für eine gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen des Gefrierschranks. Dadurch wird eine optimale Temperaturverteilung und eine längere Frische der Lebensmittel gewährleistet. iceTwister: Der iceTwister ermöglicht die einfache Herstellung von Eiswürfeln nach Bedarf. Er ist leicht nachfüllbar und bietet somit eine bequeme Lösung für die Eiswürfelbereitstellung.

Der iceTwister ermöglicht die einfache Herstellung von Eiswürfeln nach Bedarf. Er ist leicht nachfüllbar und bietet somit eine bequeme Lösung für die Eiswürfelbereitstellung. Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Erfahren Sie noch mehr über Gefrierschränke bei Stiftung Warentest.