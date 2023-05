Nur diese Woche: Großer Sony-Ausverkauf bei Amazon – mit Rabatten bis zu 48 %

Von: Ömer Kayali

Im Rahmen der Sony Brand Week hat Amazon viele Produkte der Marke zu reduzierten Preisen im Onlineshop. Fernseher, Smartphones, Kopfhörer und mehr sind bis zu 48 Prozent rabattiert.

Hamburg – Sony ist auf dem Markt eine feste Größe in Sachen Elektrotechnik. Der japanische Hersteller bietet Top-Produkte in verschiedenen Kategorien, darunter Fernseher, Smartphones, Kopfhörer und Soundanlagen erobert. All dies ist derzeit bei Amazon zu Schnäppchenpreisen erhältlich. Beim Versandriesen läuft nämlich diese Woche die Sony Brand Week, bei der Sie auf verschiedene Produkte bis zu 48 Prozent sparen können.

Sony Brand Week bei Amazon: Fernseher, Smartphones und mehr bis zu 48 % Rabatt

Die Top-Angebote im Überblick: Dank der Rabatt-Aktion sparen Sie auf Fernseher, Smartphones, Kopfhörer und auch Kameras und Zubehör teils mehrere Hundert Euro. Hier sind die besten Deals aus dem Sony-Sale:

Eine Übersicht über alle Angebote der Sony Brand Week, finden Sie hier.

Wie lange sind die Deals gültig? Wie der Name Brand Week schon verrät, läuft die Rabattaktion nur diese Woche. Sie haben somit bis Sonntag Zeit, von den Angeboten zu profitieren – beziehungsweise nur solange der Vorrat reicht.

