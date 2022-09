SodaStream Wassersprudler DUO: 13 % beim Kauf sparen & supergünstig Sprudelwasser herstellen

Sparen mit Wassersprudler

+ © SodaStream Bei diesem Angebot Sparen Sie 13 % auf den Normalpreis. © SodaStream

Von Nina Dudek schließen

Den SodaStream Wassersprudler DUO inklusive CO 2 -Zylinder & vier Flaschen gibt es derzeit für nur 109 Euro. Eine Investition, die Sie langfristig ordentlich Bargeld sparen lässt.

Die Kollegen von chip.de haben es einmal ausgerechnet: Im ersten Jahr kostet ein Liter SodaStream Wasser nur 0,26 Euro, im zweiten Jahr sogar nur noch 0,17 Euro. Günstiger kann man sprudelndes Trinkwasser eigentlich nicht bekommen – noch dazu, wo die Leitungswasserqualität in Deutschland hervorragend ist. Für alle Sparfüchse hat Amazon derzeit den SodaStream Wassersprudler DUO um 13 Prozent reduziert für nur 109,99 Euro statt 126,99 Euro – inklusive CO 2 -Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche.

Großes Plus eines SodaStream: Ihr Trinkwasser kommt gar nicht oder nur kurze Zeit mit Kunststoff in Berührung. Gut für die Gesundheit, denn Plastikflaschen können gesundheitsschädlich sein.

SodaStream: Weniger Plastikmüll, mehr Geld gespart

Greifen Sie auch ganz gerne zu Sprudelwasser in Kunststoffflaschen, weil diese nicht ganz so schwer sind? Vollkommen verständlich: Doch die Herstellung selbst von recycelten Flaschen bedeutet jede Menge Plastikmüll, schädliche Emissionen und damit auch Leid für Tier, Natur und Mensch. Mit SodaStream lassen sich tausende Einwegflaschen einsparen. Selbst gesprudeltes Wasser hilft, unsere Umwelt zu schonen – und gleichzeitig auch Ihren Geldbeutel.

Immer wieder anders Das Sprudelwasser lässt sich mit Sirup beispielsweise in Pfirsich-Eistee oder Ginger-Ale verwandeln. Für figur- und gesundheitsbewusste Genießer gibt es Sirup natürlich auch zuckerfrei, beispielsweise in der Sommersorte wilde Beeren.

+ Set mit CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche. © SodaStream

Sodastream DUO: Ihre Vorteile im Überblick

Bis zu 60 Liter Sprudelwasser mit 1 Kohlensäurezylinder

Nur ca. 0,26 € pro Liter Sprudelwasser

Vermeidet tausende Tonnen Plastikmüll

Kein gesundheitsschädliches Mikroplastik

Kein Wasserkasten-Schleppen oder Pfandflaschen zurückgeben

Ihre Wahl: Sprudeln Sie leicht, medium oder besonders spritzig

Beste Trinkwasserqualität direkt aus der Leitung

Mit verschiedenen Sirup-Sorten lassen sich immer neue Variationen kreieren

