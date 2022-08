Schultüte sinnvoll füllen: Lernspaß & Denkspiele für kleine ABC-Schützen

Von: Nina Dudek

Die Schultüte: Der ganze Stolz kleiner Erstklässler – und eine Herausforderung für Eltern. Was soll rein? Statt ungesunder Süßigkeiten und nutzlosem Kleinkram am besten etwas, das Spaß und klug macht.

Eigentlich ist so eine Schultüte ja eine Wundertüte und die Spannung steigt mit jeder Minute: Was da wohl drin ist? Natürlich zählen Süßigkeiten zu den beliebtesten Füllungen und das ist in Maßen auch gut so, denn sie versüßen den kleinen Schulneulingen bei der Einschulung den Einstieg in das unbekannte Universum Schule.

Aber wie groß ist die Überraschung erst, wenn zwischen Gummibärchen und Lakritzschnecken richtig tolle Spielsachen sind! Spielsachen? Jein. Denn was auf den ersten Blick nach reinem Spielzeug aussieht, hat bei genauem Hinsehen einen sensationellen „Nebeneffekt“: Die Kinder lernen dabei spielerisch rechnen, schreiben, lesen und Konzentration.

Schultüten-Füllung Nummer 1: Gehirnjogging im dreidimensionalen Raum

IQ-Fit ist ein Puzzle zwischen den Dimensionen. © hugendubel-de

Wie funktioniert‘s? Bei diesem Spiel werden 2-dimensionale Aufgaben mit 3-dimensionalen Spielsteinen gelöst. Die farbigen 3D-Spielsteine werden wie in der Vorlage gezeigt platziert – und müssen ein 2D Bild ergeben. Mit 120 Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.

Was bringt‘s? Fördert Logik, Konzentration, Planung, Problemlösung und räumliches Denken

Was kostet‘s? Amazon-Preis 11,81 Euro

Schultüten-Füllung Nummer 2: Rechentrainer „Magisches Dreieck“

Mit dem Rechentrainer lernen Kinder spielerisch Kopfrechnen und logisch Denken. © Amazon

Wie funktioniert‘s? Der Rechen-Trainer eignet sich für Additions-/Subtraktions- und Multiplikations-/Divisions-Aufgaben in drei verschiedenen Levels. Im Zeitraum von 1 Minute können, je nach eingestelltem Schwierigkeitsgrad und Schnelligkeit, beliebig viele Aufgaben gelöst werden. Geeignet bis zur 6. Jahrgangsstufe.

Was bringt‘s? Fördert spielerisch Kopfrechnen, logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und Schnelligkeit

Was kostet‘s? Amazon-Preis 21,60 Euro

Achtung Zuckerbombe! Die Initiative proDente e.V. Eltern hat fertig befüllte Schultüten unter die Lupe genommen und kommt zu einem wenig erfreulichen Schluss: Die meisten enthalten viele ungesunde, zuckerhaltige und damit zahnschädliche Süßigkeiten. Fazit: Schultüte lieber selbst befüllen!

Schultüten-Füllung Nummer 3: Wortspiele und Buchstabenakrobatik

Junior Scrabble bedeutet: doppelter Spiel- und Lernspaß. © Amazon

Wie funktioniert‘s? Junior Scrabble enthält 2 Spiele für Kinder von 5 bis 7 und Kinder von 7 bis 10 Jahren. Mit den Buchstaben-Würfeln werden einfache Wörter in der für Scrabble typischen Kreuzwortart gelegt.

Was bringt‘s? Kinder lernen zunächst das Alphabet, dann neue Wörter und ihre Schreibweise kennen.

Was kostet‘s? Amazon-Preis 16,99 Euro

Schultüten-Füllung Nummer 4: Vier gewinnt mit Logik

Vier gewinnt mit Logik und Spaß. © Pup Go

Wie funktioniert‘s? Je zwei Spieler wählen jeweils eine andere Chipfarbe. Wer es zuerst schafft, vier gleichfarbige Chips in einer horizontalen, vertikalen oder diagonalen Reihe zu legen, gewinnt.

Was bringt‘s? Schult vorausschauendes, strategisches Denken, Planungsvermögen und Konzentration

Was kostet‘s? Amazon-Preis 12,99 Euro

Schultüte befüllen: Expertentipps zum richtigen Inhalt

Schultüten-Füllung Nummer 5: Eindeutig Zweideutig

Wortschatz und Sprache schulen mit diesem pfiffigen Memospiel. © Amazon

Wie funktioniert‘s? Wörter mit doppelter Bedeutung wie „Kiwi“, „Strudel“ oder „Erde“ bilden die Grundidee dieses Memospiels. Die verschiedenen Wortbedeutungen machen das Suchen und Finden der zusammengehörenden Paare selbst für erwachsene Spieler zur Herausforderung.

Was bringt‘s? Kinder lernen den spielerischen Umgang mit der komplexen deutschen Sprache kennen und trainieren nebenbei Konzentration und Gedächtnis.

Was kostet‘s? Amazon-Preis 12,99 Euro

Schultüten-Füllung Nummer 6: Drachenflügel gegen Stress

Fingerkreisel sorgen für Stressabbau und Konzentration. © Hulale-Direct

Wie funktioniert‘s? Der Fingerkreisel wird zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmt und wird mit den Fingern der jeweils anderen Hand in Rotation versetzen: der Hand Spinner dreht sich.

Was bringt‘s? Sogenannte „Fidget Spinner“ bei der Stressbewältigung, fördern Konzentrationsvermögen und Feinmotorik.

Was kostet‘s? Amazon-Preis 12,98 Euro