Schnürsenkel ohne binden: Nie wieder nerviges Schuhe binden

Von: Melanie Staudacher

Teilen

Wen es nervt, ständig seine Schuhe binden zu müssen, kann das Problem mit Schnürsenkeln mit Metallverschluss umgehen. © Canve

Zu eng, zu locker, zu kurz, zu lang: Schuhe binden kann lästig sein. Auf Amazon gibt es ealstische Schnürsenkel, die Sie nicht binden müssen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schnürsenkel mit Metallverschluss fädeln Sie einmal in die Schuhe – danach müssen Sie die Schnürsenkel nie wieder binden. Dank des elastischen Materials können Sie einfach in den Schuh schlüpfen. Eine Metallkapsel ist an beiden Enden der Schnürsenkel angebracht. Damit schließen Sie Ihre Schuhe einmal, anstatt jedes Mal einen Knoten zu machen, der entweder viel zu fest ist oder nach kurzer Zeit zu locker.

Bei Amazon gibt es viele Hersteller, die Schnürsenkel mit Metallverschluss anbieten:

Wie funktionieren elastische Schnürsenkel ohne Schleife?

Schnürsenkel ohne Metallkapsel in den Schuh fädeln. In den Schuh schlüpfen und die Schnürsenkel bequem festziehen. Metallkapsel aufdrehen und auf die Schnürsenkel ziehen. Mit einem Knoten die zwei Teile der Metallkapsel befestigen und den Rest der Schnürsenkel abschneiden. Die Teile der Metallkapsel zusammendrehen. In den Schuh und hinausschlüpfen – ohne die Schnürsenkel erneut zu öffnen.

Auch ohne binden: Barfußschuhe für Damen im Stil von Ballerinas, Espadrilles und Sandalen.

Doch was bringen Barfußschuhe überhaupt? Alles über die Schuhe mit den dünnen Sohlen und wo Sie Barfußschuhe zum Wandern, Joggen und Klettern finden, lesen Sie nach nur einem Klick.