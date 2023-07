Kuscheln Sie mit Milben? Wie Sie Ihr Schlafzimmer wirklich hygienisch sauber halten

Von: Nina Dudek

Teilen

Sie sind nachts nie allein! Denn bis zu 1,5 Millionen Milben tummeln sich im Bett. Das ist ungesund und kann sich sogar negativ auf den Schlaf auswirken. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Schlafzimmer sauber halten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wussten Sie, dass manche Frauen ihren Pyjama länger als zwei Wochen tragen? Oder in einer zehn Jahre alten Matratze theoretisch bis zu 1.800 Liter Schweiß aufgesaugt werden? Ist Ihr Kopfkissen schon 20 Jahre alt, könnten darin bereits 17 verschiedene Pilzarten siedeln. Und hätten Sie geahnt, dass Sie täglich rund eineinhalb Gramm abgestorbener Hautschuppen verlieren? Das ist fast ein halber Teelöffel voll toter Haut – und das meiste davon reibt sich beim Schlafen im Bett ab.

Das alles finden Sie ekelhaft? Tatsächlich handelt es sich bei diesen Ekel-Fakten aber um reine Tatschen, die den meisten von uns gar nicht auffallen. Denn bei der Hygiene in Bett und Schlafzimmer heißt es leider: „Aus den Augen, aus dem Sinn“. Dabei sind die unsichtbaren Bettbegleiter nicht nur unappetitlich, sondern können auch gesundheitsgefährdend sein.

Das sind die 4 ekligsten Hygienefallen im Schlafzimmer

Die Hygiene-Falle Nummer 1 ist der Schlafanzug. Eine Umfrage hat ergeben, dass Männer ihren Pyjama im Schnitt 13 Tage tragen – Frauen sogar 17 Tage. Hygienisch sieht anders aus, denn zu lange getragene Schlafwäsche kann zu Blasenentzündungen oder sogar Hautinfektionen führen. Schlafanzug oder Nachthemd am besten zweimal pro Woche wechseln und bei 60 Grad waschen. Ebenfalls oft richtige Ekelpakete: Matratzen und Kissen. Von Staubmilben über Pilzsporen bis hin zu Hautschuppen und Haaren sammelt sich hier einiges an, was zu Allergien oder Hautproblemen führen kann. Da hilft nur: Regelmäßig gut in der Sonne lüften und alle 4 bis 5 Jahre eine neue Matratze bzw. Kissen kaufen. Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer kann zu Schimmelbildung führen. Bis zu zwei Liter Schweiß verliert ein Erwachsener pro Nacht – das führt zu geradezu tropischer Feuchte. In Ecken, hinter Möbeln oder an Wänden fühlen sich Schimmelpilze pudelwohl. Richtig Lüften ist hier das A und O. Auch, wenn Mieze oder Bello so gerne bei Herrchen und Frauchen schlafen: Haustiere im Bett sind ein hygienischer Super-GAU. Neben Schmutz und Haare können sie sogar Parasiten wie Flöhe oder Zecken mitbringen.

Warum ist Hygiene in Bett und Schlafzimmer besonders wichtig?

Die Hygiene in Bett und Schlafzimmer ist nicht nur wichtig, um Krankheiten und Allergien vorzubeugen, sondern auch, um einen erholsamen Schlaf zu fördern. Eine saubere Schlafumgebung kann dazu beitragen, dass Sie sich entspannter und ausgeruhter fühlen und am Morgen erfrischt aufwachen.

Denken Sie mal an Ihre Küche oder das Badezimmer. Wie oft wird hier gewischt und geputzt? In den meisten deutschen Haushalten lautet die Antwort „fast täglich nach Benutzung“. Und das Schlafzimmer? Wird einmal in der Woche gesaugt und die Bettwäsche nach Gefühl gewechselt. Matratze und Kissen sehen frische Luft höchstens einmal im Jahr zum „Frühlingsputz“.

Aber die Hygiene von Bett und Schlafplatz sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn sie spielt eine wesentliche Rolle für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Eine unhygienische Schlafumgebung kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, von Allergien und Asthma bis hin zu Infektionen und Hautproblemen.

Top-Tipp: Der Milbensauger

Hoover Ultra Vortex Milbensauger © Hoover

Die UV-C-Lampe beseitigt bis zu 99,9 % aller Milben, Bakterien und Allergene. Dafür erhielt der Hoover Milbensauger das Qualitätssiegel von Allergy UK. Der zusätzliche Hoover Roll & Beat Modus wirbelt Bakterien und Milben auf, sodass sie noch effektiver abgesaugt werden können.

131,86 € statt 149 € bei Amazon

Was hat Schlafhygiene mit der Schlafqualität zu tun?

Unterschiedliche Studien führen immer wieder zu demselben Ergebnis: In einem sauberen, aufgeräumten und gut riechenden Schlafzimmer schläft es sich besser. Das hat zum einen natürlich Gründe, die auf der Hand liegen: Muffelige Bettwäsche, ein unordentliches Zimmer oder abgestandene Luft sind einfach unangenehm. Und führen dazu, dass Sie sich am Morgen weniger ausgeruht fühlen. Dies kann wiederum Ihre Produktivität und Leistungsfähigkeit während des Tages beeinträchtigen.

Zum anderen reagieren vor allem Kinder und empfindliche Menschen stark auf Schmutz aller Art. Sei das nun der allergieauslösende Milbenkot, der Staub unter dem Bett oder die Pilzsporen im Kopfkissen. Das Atmen fällt schwerer, die Lungen leiden, Augen und Nase werden gereizt. An erholsamen Schlaf ist da nicht zu denken!

Extrahygiene im Kinderzimmer In Kinderbettwäsche findet man häufiger Madenwürmer, deren Eier sich über die Luft verbreiten und so die ganze Familie infizieren können, erklärt Professor Markus Egert, Mikrobiologe und Experte für Haushaltshygiene an der Hochschule Furtwangen gegenüber dem Magazin Focus. Kinderbettwäsche darum mindestens einmal pro Woche bei mindestens 60 Grad Celsius mit einem Pulver-Vollwaschmittel waschen.

In 5 Schritten zum hygienischen Schlafzimmer

Wo um Himmels Willen soll man bloß mit dem Putzen anfangen, fragen Sie sich jetzt vielleicht? Wie wird man all der mikroskopisch kleinen Ekel Herr? Das ist gar nicht so aufwändig, sie befürchtet!

Schritt 1: Etablieren Sie eine regelmäßige Reinigungsroutine. Das bedeutet, dass Sie einen festen Tag in der Woche einplanen, um den Boden zu staubsaugen und Staub zu wischen.

Schritt 2: Wechseln Sie Ihre Bettwäsche regelmäßig. Experten empfehlen, die Bettwäsche mindestens einmal pro Woche zu wechseln. Wenn Sie nachts stark schwitzen oder krank sind, sollten Sie sie öfter wechseln.

Schritt 3: Lüften Sie Ihr Bett jeden Tag. Dies hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren. Das hält Milben und Schimmel fern. Auch regelmäßiges lüften oder der Einsatz von Luftreinigern und Entfeuchtern hilft zusätzlich.

Schritt 4: Pflegen Sie Ihre Matratze. Entweder durch regelmäßiges Drehen und Lüften der Matratze. Empfehlenswert ist es, die Matratze alle 7-10 Jahre zu ersetzen.

Schritt 5: Verwenden Sie einen Matratzenschoner. Ein Matratzenschoner kann dazu beitragen, Ihre Matratze vor Flecken, Schmutz und Allergenen zu schützen. Er sollte regelmäßig gewaschen werden, um sicherzustellen, dass er sauber und hygienisch bleibt.

Schritt 6: Beseitigen Sie Unordnung. Ein überfülltes Schlafzimmer kann Staub und Schmutz ansammeln – und führt unterbewusst zu Stress. Versuchen Sie, regelmäßig auszumisten und nur die Dinge in Ihrem Schlafzimmer zu behalten, die Sie wirklich brauchen.

Die Top-Basics für Ihr hygienisch reines Wohlfühl-Schlafzimmer

Es kann so einfach sein! Mit einigen wenigen, aber ausgesuchten Produkten halten Sie die Hygiene kinderleicht aufrecht. Wenig Aufwand – große Wirkung.

Matratzenschoner – praktisch wie ein Spannbettlaken

Matratzenschoner LISA mit Seitenwänden © Third of Life

Beim Hersteller bestellen

Dieser Matratzenschoner des Schlafspezialisten Third of Life lässt sich wie ein Spannbettlaken überziehen. Faltenfrei und ohne zu verrutschen. 100 % wasserdicht & atmungsaktiv, schadstoffgeprüft nach Standard 100 by OEKO-TEX®

Hochwertige Bettwäsche

Diese Bettwäsche gibt es in vielen verschiedenen Designs. © OTTO

Achten Sie auf hochwertige Materialien wie reine Baumwolle. Sie ist atmungsaktiv und verliert auch nach mehreren heißen Waschgängen nicht an Qualität. So können Sie die Bettwäsche bedenkenlos stets bei 60° C, besser noch bei 95° C, waschen.

39,99 € statt 59,99 € bei OTTO

Nutzen Sie Encasings gegen Milben

Kopfkissenbezug-Milben Encasing von Blumtal © OTTO

Ein „Encasing“ ist ein Milbenschutzbezug aus sehr dicht gewebtem Stoff, der Matratze, Bettdecke oder Kissen komplett umschließt. So schützt er Sie vor den schädlichen Ausscheidungen von Hausstaubmilben.

9,99 € statt 24,99 € bei OTTO

Milben Waschmittel

PARAM Milbenwaschmittel © Amazon

Vernichtet Milben, deren Eier oder Larven bei jedem Waschgang – auch bei niedrigen Waschtemperaturen. Duftet angenehm blumig durch den natürlichen Wirkstoff Geraniol.

Bei Amazon bestellen

Luftreiniger

Der Philips Luftreiniger 800 Serie reinigt Räume bis 49 m² © Philips

Nicht jeder hat die Möglichkeit, wirklich frische Luft ins Schlafzimmer zu lassen. Sei es im Winter, wenn es super kalt ist, oder weil das Fenster zu einer viel befahrenen Straße führt. Luftreiniger sind hier eine clevere und sichere Lösung. Vor allem bei kleinen Kindern oder empfindlichen Personen. Sie filtern sämtliche „Hinterlassenschaften“ von Milben & Co. aus der Luft.

Versandkostenfrei bei Amazon

Milbenspray für Matratzen

DFNT Milbenspray für Matratzen 500 ml © Amazon

Manchmal geht es nicht anders, um die ekligen Biester loszuwerden: Dieses Anti-Milben-Spray wird in Deutschland aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Auf der Basis von Teebaumöl bietet es einen Langzeitschutz und muss nur alle 3 Monate angewendet werden.

Bei Amazon bestellen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.