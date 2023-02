Sauna: Der Beauty- und Gesundheitsbooster schlechthin

Von: Alina Wagner

„Die Sauna ist die Apotheke des armen Mannes“ – finnisches Sprichwort. © Yuri Arcurs/PantherMedia

Herrlich warm, entspannend und wohltuend: Saunieren. Aber wissen Sie, warum die Sauna eine Anti-Aging-Waffe mit Erkältungs-Stopp ist? Oder dass es sogar einen eigenen Sauna-Knigge gibt?

Saunieren ist bei Alt und Jung beliebt. Laut AOK gingen im Jahr 2020 rund 25 Millionen Mensch regelmäßig in die Sauna. Was das Schwitzen im Heißluftbad so populär macht, wird aus einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Sauna-Bunds ersichtlich. Dabei steht das Abschalten und Erholen vom Alltag an erster Stelle der deutschen Saunagäste. Den zweiten Platz belegte der Wechsel von Heiß- und Kalt-Reizen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war für die Befragten das Gefühl des unbekleideten Saunabadens sowie die Teilnahme an erlebnisorientierten Show- und/Eventaufgüssen. Welche Vorteile regelmäßiges Saunieren mit sich bringt und was zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Warum ist Saunieren so gesund ?

Gerade während der kalten Wintermonate nutzen viele Menschen Saunabesuche, um ihr Immunsystem zu stärken und sich gegen mögliche Erkältungen zu schützen. Regelmäßige Saunagänge haben langfristig positive Effekte auf Ihre Gesundheit und können Sie vor Infekten schützen.

Durch die verbesserte Durchblutung werden auch mehr Lymphozyten in die Schleimhäute transportiert und mehr Abwehrstoffe produziert. Dadurch können Viren direkt abgewehrt werden

Neben der Bildung von Abwehrzellen und der Stärkung Ihres Immunsystems profitieren Sie bei regelmäßigen Saunagängen in vielen weiteren gesundheitlichen Aspekten:

Gefäßtraining der Blutgefäße

Verbesserung der körpereigenen Thermoregulation

Senkung des Blutdrucks

Stärkere Durchblutung der Atemwege: ideal für Asthmatiker und bei chronischer Bronchitis

Sorgt für Entspannung und wirkt sich positiv auf die Psyche aus

Verbesserung des Hautbilds

Saunieren, aber richtig! Empfehlungen für den Saunabesuch

Wie viel Zeit Sie für einen Saunabesuch einplanen sollten, wie viel Saunagänge sinnvoll sind, was Sie vor dem Gang in die Sauna beachten müssen und warum die Sauna nur textilfrei zu betreten ist sowie weitere nützliche Tipps und Verhaltensregeln erfahren Sie in diesem informativen Sauna-Knigge Video.

Was benötigen Sie für einen Sauna-Besuch?

Um optimal für Ihren Saunabesuch gerüstet zu sein, sollte folgendes in Ihrer Tasche nicht fehlen:

Bademantel

Badeslipper

Mindestens 2 Handtücher

Körperpflegeprodukte

Peelings bei Bedarf

Der Bademantel für Männer und Frauen verfügt dank seines hochwertigen Baumwollmaterials über eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit, was sich ideal für Ihren Saunabesuch eignet. Zudem hat er eine Kapuze, einen Gürtel und zwei Taschen. Er ist in drei verschiedenen Farben erhältlich sowie in den Größen S-M und L-XL.

Die ideale Sauna-Hautpflege

Reichhaltige Cremes, Gesichtsöle oder Seren, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, unterstützen vor allem trockene Haut nach der Sauna optimal. Verzichten sollten Sie dabei unbedingt auf aggressive Fruchtsäure-Seren. Ein besonderer Pluspunkt ist, dass die pflegenden Produkte dank der geöffneten Poren besser in die Hautschichten eindringen und ihre maximale Wirkung entfalten können. Denken Sie daran, dass vor Ihrem Gang in die Sauna die Haut frei von Make-up sein muss, um die Poren nicht zu verstopfen. Während der Saunagänge bietet es sich an, die Haut mit Peelings oder alternativ einem Peelinghandschuh zu reinigen.

Sauna gegen Falten? Laut einer klein angelegten Studie zur Hautphysiologie kann die Haut bei regelmäßiger Sauna mehr Feuchtigkeit speichern, was wiederum einen positiven Effekt auf die Faltenbildung hat. Zudem wird durch regelmäßiges Schwitzen die natürliche Schutzbarriere der Haut gestärkt.

