Preissturz bei der Samsung Galaxy Watch 5

Von: Olga Krockauer

Die Galaxy Watch 5 von Samsung ist ein treuer Begleiter durch den Alltag und beim Sport. © Samsung

Die schlichte, flache, wasserdichte Samsung Galaxy Watch 5 gibt es gerade als Schnäppchen mit satten 16 Prozent Rabatt! Mit coolen Features wie Schrittzähler, Schlafüberwachung oder Musik-Play

Die Galaxy Watch 5 kommt sportlicher und ausdauernder als das Vorgängermodell daher. Mit ihrem großen Akku (laut Hersteller 40 Betriebsstunden) wirkt sie robuster und ist präziser, was die Datenanalyse anbetrifft. Diese Smartwatch ist nicht nur beim Sport praktisch. Dienste wie Google Pay, Google Maps und Google Messages stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung wie die üblichen Samsung-Dienste wie Bixby oder Samsung Pay. Aktuell ist die Galaxy Watch 5 für 239,90 Euro zu haben. Übrigens: Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Display-Größe 3,04 cm Gehäusegröße 40,0 mm Gewicht 28,7 g Speicherkapazität 16 GB Maße 3,93 x 4,04 x 0,98 cm Gehäusematerial Aluminium Armbandmaterial Kunststoff Armbandfarbe Graphit Kompatibilität mit Android ✔️ Kompatibilität mit iOS ❌

Samsung spendiert der Galaxy Watch 5 eine kleine, aber entscheidende Verbesserung: einen etwas größeren Akku. Der sorgt (immerhin) dafür, dass die 40-mm-Version über einen Tag Laufzeit hinauskommt. Nach einem Jahr mit dem Google-System an Bord haben sich die Kinderkrankheiten gelegt und die vielen Apps aus dem Play Store laufen insgesamt flüssig. Es bleibt bei einem Duett aus Samsung- und Google-Diensten mit der Samsung-eigenen Bedienoberfläche, die sich bewährt hat. Die Fitnessfunktionen geben ein gewohnt rundes Bild ab, doch die neuen sportbezogenen Routenfunktionen bleiben der Pro-Version vorbehalten.

Eine für alles: Top ausgestattet und praktisch in der Anwendung

Die Galaxy Watch 5 hat alle nützlichen Funktionen, mit denen sie Ihr Android-Smartphone perfekt ergänzt – und die Sie bei einer Smartwatch gewohnt sind:

Samsung BioActive Sensor

Bioelektrische Impedanzanalyse (Körperfettanteil)

Herzfrequenzmessung (EKG)

Blutdruckmessung (HR)

Schrittzähler mit über 90 Übungen

Schlafanalyse

u.v.m.

Überzeugend sind auch die technischen Daten: Mit dem 1,5 GB großen Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher (davon 7,6 GB frei belegbar) ist genügend Platz für Ihre Daten und für die eine oder andere App vorhanden. Dank der Schnellladefunktion laden Sie sie in 30 Minuten von 0 auf 45 Prozent. Das Armband der Watch 5 sitzt besser und enger an der Haut als das ihres Vorgängers und ermöglicht so präzisere Sensordaten.

WLAN, LTE und Bluetooth 5.2 sind nur einige wenigen Features. Für Ihre Sportaktivitäten oder einen Spaziergang stehen GPS-, Glonass-, Beidou- und Galileo-Sensoren sowie ein Barometer ein Kompass bereit – damit Sie sich in der Gegend präzise orten können. Übrigens: Mit der Smartwatch können Sie ruhig ins Schwimmtraining gehen – sie ist laut Samsung wasserdicht (bis zu 50 m Tiefe). Aber nur für Süßwasser geeignet!

Galaxy Watch 5 im schlichtem Unisex-Design

Das verbaute Saphirkristallglas ist besonders widerstandsfähig gegen Kratzer. Das flache 40 mm dünne Gehäuse der Galaxy Watch 5 wirkt edel und sieht an jedem Handgelenk elegant aus. Die Smartwatch wiegt nur 28,7 g und ist darum besonders bequem zu tragen – sowohl beim Sport als auch beim Ausruhen.

Apropos Ausruhen: Mit diesem Watch-Modell baut Samsung die Gesundheitsanalyse weiter aus, vor allem bezüglich Schlaf. Tragen Sie sie eine Woche lang auch nachts, sammelt das Gerät Ihre Schlafdaten und aktiviert die spezielle Funktion. Diese ermöglicht der Galaxy Watch 5, das Schlafverhalten einem Typus zuzuordnen und jedem Typ sogar persönliche Schlaftipps zu geben.

