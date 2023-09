Saugstarke Schnäppchen: Roomba Staubsauger mit bis zu 55 % Rabatt auf Amazon

Staubsauger-Roboter Sale

Sparen Sie auf Amazon bis zu 55 Prozent auf die Roomba i-Serie – clevere Staubsaugerroboter mit App, die Räume erkennen und gezielt reinigen.

Alle Roomba-Modelle navigieren geschickt, umgehen Hindernisse, meiden Treppen und erkennen verschmutzte Stellen per Dirt-Detect-Technologie. Sie passen ihre Saugkraft auf den Boden an, laden sich selbst auf und setzen die Reinigung am letzten Punkt fort. Die Saugroboter lassen sich per Sprachbefehl (Alexa, Google oder Ali Genie) aktivieren und haben einen Timer für Abwesenheitsreinigung.

Roomba i -Series bis zu 55 % auf Amazon

Die iRobot Roomba Saugroboter sind in Serien organisiert, von i3 bis i7. Mit höheren Nummern steigt die Leistung. Ein Plus im Namen kennzeichnet Modelle, die eine Absaugstation („Clean Base“) enthalten, aber diese kann auch separat erworben werden.

Die i6- und i7-Roomba-Serien bieten zusätzliche Funktionen, wie intelligente Kartierung und gezielte Reinigung von spezifischen Bereichen. Sie ermöglichen das Einrichten von Schutzbereichen und die individuelle Anpassung von Reinigungszonen innerhalb von Räumen. Außerdem können Sie mit Sprachbefehlen die Roboter der Serien i6 und i7 zur Reinigung kleinerer Bereiche in Ihren Räumen aktivieren.

Wie lange hält ein Saugroboter im Durchschnitt?

Ein Saugroboter arbeitet viel länger als ein manueller Staubsauger, oft bis zu zehn- oder zwanzigmal mehr Stunden. Generell geht man davon aus, dass ein Saugroboter in der Regel etwa zwei bis fünf Jahre lang funktionieren kann, bevor er Reparaturen benötigt oder nicht mehr auf dem neuesten Stand ist.

Wie lange ist die Garantie auf Roomba?

Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum ab. Wenn das Produkt während dieser Zeit den Garantiestandard nicht erfüllt, wird iRobot es reparieren oder ersetzen, abhängig von den Garantiebedingungen. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen iRobot-Website.

