„Die Ringe der Macht“ kostenlos streamen: So geht‘s

Von: Philipp Mosthaf

Galadriel (gespielt von Morfydd Clark) ist eine der Hauptcharaktere in der neuen Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Gemeinsam mit anderen stellt sie sich dem Bösen. © Ben Rothstein/Prime Video_Amazon Studios

Die neue „Herr der Ringe“-Serie startet am 2. September und wird hoffnungsvoll erwartet. Hier können Sie „Die Ringe der Macht“ kostenlos streamen.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bringt zum ersten Mal die großen Heldentaten des zweiten Zeitalters aus Mittelerde als Serie auf den Bildschirm. Die neue Serie beginnt am 2. September und spielt Jahrtausende vor den Ereignissen um Bilbo, Frodo, Gandalf, Aragorn und Co. „Die Ringe der Macht“ erscheint exklusiv bei Amazon Prime Video. Erfahren Sie hier, wie Sie die neue „Herr der Ringe“-Serie kostenlos streamen können.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ – darum geht es in der neuen Serie

Amazon nimmt alle „Herr der Ringe“-Fans mit in eine neue Ära von Mittelerde. Im sagenumwobenen zweiten Zeitalter wurden große Mächte geschmiedet, Königreiche stiegen empor und stürzten und unvorhergesehen Helden wurden auf die Probe gestellt. „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bringt die übelsten Bösewichte zum Vorschein, die wohl je aus der Feder J.R.R. Tolkiens entsprungen sind. Die ganze Welt steht vor dem Kollaps und droht in Dunkelheit zu versinken.

Die neue Serie auf Prime Video beginnt in einer Zeit, in der noch alles friedlich und ruhig scheint. Die Zuschauer folgen einer Gruppe aus bekannten und neuen Charakteren. So sind beispielsweise Elrond, Galadriel, Prince Durin IV und Isildur wiederzusehen. Die Rückkehr des Bösen nach Mittelerde steht bevor. Die Truppe wird sich diesem entgegenstellen müssen.

„Der Herr der Ringe“-Serie – so streamen Sie „Die Ringe der Macht“ kostenlos

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ wird exklusiv bei Prime Video gezeigt. So kommen nur Prime-Mitglieder in den Genuss der neuen Heldentaten in Mittelerde. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Tolkien-Fans nun in die Röhre schauen müssen. Wer jetzt noch eine Prime-Mitgliedschaft abschließt, kann nicht nur die neue Serie sehen. Neben kostenlosem Versand und Prime Music gibt es noch weitere zahlreiche Serien und Filme zu bestaunen. Das Beste: Für Neukunden sind die ersten 30 Tage kostenlos. So können Sie die „Herr der Ringe“-Serie völlig kostenlos streamen.

Die erste Staffel von „Die Ringe der Macht“ umfasst insgesamt acht Episoden. Am 2. September feiert die Serie mit den ersten beiden Folgen ihr Debüt. Anschließend erscheint im wöchentlichen Rhythmus eine neue Episode – am 14. Oktober ist das Staffelfinale. Falls Sie mit dem Probe-Abo alle Folgen ansehen möchten, sollten Sie das bedenken.

