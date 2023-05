Bello geht auf Reisen: So wird Ihr Urlaub mit Hund ein Erfolg

Von: Julia Schuster

Ein Urlaub mit Hund muss gut geplant werden. © PantherMedia / damedeeso

Echte Hundeliebhaber wollen ihre Vierbeiner stets um sich haben. Klar, dass die Fellnasen dann auch mit in den Urlaub kommen. Mit diesen Tipps und Produkten sind Sie für eine Reise mit Hund bestens gerüstet.

Nicht nur wir Menschen lieben es, in den Urlaub zu fahren. Im Meer plantschen, am Strand spielen oder relaxen, neue Orte entdecken – das gefällt auch unseren Hunden. Zu einer guten Urlaubsplanung gehört einiges an Vorbereitung, was den Hund betrifft. Je besser Sie gerüstet sind, desto schöner und stressfreier wird Ihre gemeinsame Zeit.

So können Sie die Reise für Ihren Hund angenehmer gestalten

Weil ein neuer Ort, ungewohnte Tagesabläufe und ein anderes Klima für den Hund sehr aufregend sein können, gibt es einige Tipps, mit denen Sie die Reise angenehmer gestalten können. Wenn Sie mit dem Auto verreisen ist das ein Vorteil, denn Ihr Hund ist das Autofahren in der Regel schon gewöhnt. Gerade für längere Fahrten gelten stabile Hundeboxen aus Aluminium als besonders sicher. Viele Hunde sehen in einer Box auch einen Zufluchtsort. Wenn Ihr Vierbeiner die Box kennt und sich gerne darin aufhält, können Sie die geöffnete Box auch in Ihrem Feriendomizil aufstellen und eine Decke darüber legen. So schaffen Sie für Ihren Hund eine Höhle zum Zurückziehen und Zur-Ruhe-Kommen.

Trixie Transportbox aus Aluminium

Trixie Transportbox aus Aluminium © Trixie

Mit einem stabilen Aluminiumrahmen bietet die Transportbox von Trixie Ihrem Hund maximale Sicherheit. Die Box gibt es in verschiedenen Größen für jeden Hund und jeden Autotyp. Gewöhnen Sie Ihren Hund schon vor der Reise langsam an die Box und verknüpfen Sie sie mit positiven Erfahrungen, zum Beispiel mit Leckerlis oder einem Lieblingsspielzeug.

Ideal zum Stressabbau eignen sich Kauartikel. Gerade sensible Hunde entspannen besser beim Kauen oder Schlecken. Je nach Vorliebe der Fellnase kann dies ein Kauknochen oder -spielzeug sein. Besonders effektiv sind Spielzeuge, die Sie mit Leckereien füllen können.

Kong Classic Red

Kong Classic Red © Kong

Das Spielzeug von Kong eignet sich ideal zum Kauen und Schlecken. Um den Kong für Ihren Hund besonders interessant zu machen, können Sie diesen mit Leckerchen, Leberwurstpaste oder Nassfutter befüllen. Wenn Sie im Urlaub über ein Gefrierfach verfügen, lässt sich der Kong auch mit laktosefreiem Naturjoghurt füllen und einfrieren. Das garantiert langen Schleckspaß und eine tolle Abkühlung an heißen Tagen.

Original Bachblüten Rescura Tropfen für Tiere

Nelsons Original Bach Rescura Tropfen © Nelsons GmbH

Falls die Aufregung mal zu groß wird, helfen Rescura Tropfen. Zur Beruhigung vier Rescura Tropfen ins Trinkwasser oder Futter geben. Die Tropfen wurden speziell für Tiere und selbstverständlich alkoholfrei hergestellt. Sie sind auch das Mittel der Wahl für alle Situationen, die Ihr Haustier stressen. Dazu zählen nicht nur Reisen, sondern beispielsweise auch Gewitter, Feuerwerk oder Tierarztbesuche.

Weitere Tipps für einen entspannten Urlaub mit Hund

Eine große Belastung für Hunde kann die Klimaumstellung sein. Geht es an einen Ort, an dem es deutlich wärmer ist als zuhause, kann dies Stress auslösen. Meiden Sie möglichst die Mittagshitze. Überfordern Sie Ihren Hund nicht mit anstrengenden Aktivitäten, wie beispielsweise langen Wanderungen mit Ihrem Hund. Bedenken Sie: Sie fühlen sich im T-Shirt und kurzer Hose wohl, Ihr Vierbeiner trägt einen warmen Pelzmantel.

Viele Hunde leben eher im ländlichen Bereich und sind Menschenmassen nicht gewohnt. Wenn Sie einen sensiblen Hund haben, überlegen Sie, ob Sie ihm einen Stadtbummel oder eine Sightseeing-Tour nicht besser ersparen. Je nachdem, ob Ihr Tier unter Trennungsangst leidet oder nicht, kann ein Aufenthalt im Hotel oder in der Ferienwohnung während eines kurzen Ausflugs angenehmer sein.

Je nachdem, wohin Sie reisen, kann es sein, dass Leitungswasser nicht trinkbar ist. Hier ist Vorsicht geboten. Dies gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Hunde. Sind Sie nicht sicher mit der Wasserqualität, greifen Sie zu abgefülltem Stillen Wasser aus dem Supermarkt. Damit Ihr Vierbeiner den ganzen Urlaub über versorgt ist. Für Ausflüge sollten Sie immer eine gefüllte Trinkflasche für Ihren Hund dabei haben.

PETKIT Hundetrinkflasche für unterwegs

Petkit Eversweet Hundetrinkflasche für unterwegs © Petkit

Mit der BPA-freien Wasserflasche können Sie Ihren Hund immer und überall trinken lassen. Drücken Sie einfach den Verschlussknopf und das Wasser läuft in den integrierten Napf. Hat Ihr Liebling genug, können Sie das übrige Wasser per Knopfdruck zurück in die Flasche laufen lassen.

Seien Sie für den Notfall vorbereitet

Damit Sie im Notfall schnell handeln können, gehört auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Set für Hunde ins Gepäck. Informieren Sie sich vorab über Tierärzte oder Tierkliniken an Ihrem Urlaubsort. So können Sie im Ernstfall wertvolle Zeit sparen. Was jeder Hundehalter immer dabei haben sollte, egal ob zu Hause oder auf Reisen, ist Aktivkohle für Vergiftungen. Leider werden nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Giftköder von Tierhassern ausgelegt. Lassen Sie sich darum von Ihrem Tierarzt die richtige Menge Aktivkohle geben. Die Kohle dient als Erste-Hilfe-Maßnahme. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Tier Gift gefressen hat, bringen Sie es schnellstmöglich zum nächsten Tierarzt. Kohletabletten helfen übrigens auch gegen Durchfall.

Kurgo Erste-Hilfe-Set für Hunde

Kurgo Erste-Hilfe-Set für Hunde © Kurgo

Das Set beinhaltet neben einer Erste-Hilfe-Anleitung alles, was Sie für kleinere Verletzungen benötigen. Je nach Schwere der Verletzung ersetzt es nicht den Besuch beim Tierarzt.

Einreisebestimmungen in die beliebtesten europäischen Urlaubsländer

Zur Einreise in alle EU-Länder benötigt Ihr Hund:

EU-Heimtierausweis

Gültige Tollwutimpfung (mindestens 21 Tage alt)

Mikrochip

Einreisebestimmungen für Italien

Leinenpflicht an öffentlichen Orten

Je nach Region Maulkorbpflicht

Keine Einschränkungen für bestimmte Hunderassen

Einreisebestimmungen für Frankreich

Einreiseverbot für Hunderassen der Kategorie 1, z. B. Pitbulls oder Boerbulls und Tosa

Hunderassen der Kategorie 2, z. B. Rottweiler, dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen einreisen

Je nach Region Leinen- und Maulkorbpflicht

Einreisebestimmungen für Kroatien

Leinenpflicht

Maulkorbpflicht für bestimmte Rassen, z. B. Rottweiler, Dobermann, American Staffordshire Terrier und weitere

Einreiseverbot für Pitbulls und Pitbull-Mischlinge

Einreisebestimmungen für Spanien

Leinen- und Maulkorbpflicht für bestimmte Hunderassen, z. B. Pitbulls, Staffordshire Terrier, Rottweiler und weitere

Hundeverbot an Stränden, Promenaden und in öffentlichen Verkehrsmitteln

Einreisebestimmungen für Großbritannien, Nordirland und Irland

Behandlung gegen Bandwürmer vor Reiseantritt

Strenges Einreiseverbot für bestimmte Hunderassen, z.B. Dogo Argentinos, FilaBrazilieros, Tosas und Pitbulls

Achtung: Bitte halten Sie sich an diese Auflagen. Hunde dieser Rassen können von der Polizei konfisziert und schlimmstenfalls sogar eingeschläfert werden.

Ein Maulkorb ist in vielen Ländern Pflicht

OHCOZZY Maulkorb für Hunde

Ohcozzy Maulkorb für Hunde © Ohcozzy

Den Maulkorb von OHCOZZY gibt es in verschiedenen Größen. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund genug Platz darin hat, um hecheln zu können. Trainieren Sie vor der Reise bereits das Tragen mit ihrem Liebling, damit er sich schon vor der Reise daran gewöhnen kann.

Packliste für eine Reise mit Hund

Wenn Sie mit Ihrem Hund verreisen möchten, benötigen Sie die verschiedensten Utensilien. In der folgenden Checkliste haben Sie nochmal alles, was wichtig ist, auf einen Blick.

Impfpass

Wassernapf und evtl. stilles Wasser

Brustgeschirr oder Halsband, Leine

Evtl. Maulkorb

Hundekörbchen, -kissen oder -decke

Futternapf und ausreichend Futter

Evtl. Medikamente (für kranke Hunde)

Spielzeug oder Kauknochen

Tüten für die Hinterlassenschaften

Zeckenzange, -karte oder -haken

Erste-Hilfe-Set