Reisegutschein im Wert von 100 Euro zu gewinnen

Von: Nina Dudek

Teilen

Vielleicht führt Sie Ihr Gewinn ja ans Meer? (Symbolbild) © EM_prize/PantherMedia

Einfach mal weg. Spontan ans Meer, in die Berge, die Herzensstadt, zum Wellnessen. Dieser Gutschein für eine kleine Auszeit zu zweit erfüllt Reiseträume, wann und wo Sie wollen. Mit etwas Glück gewinnen!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

So viel Auswahl, so viele Möglichkeiten und Ideen, sich eine wunderbare Auszeit zu gönnen: Rund 80 Partner in Deutschland, Italien, Österreich, Slowenien, Ungarn und Tschechien bieten Hotels auf 3- und 4-Sterne-Niveau für Ihre ganz persönliche „Rauszeit zu zweit“.

Mit etwas Glück gewinnen Sie als neuer Abonnent unseres Newsletters einen Reisegutschein für zwei Personen im Wert von über 100 Euro.

Newsletter abonnieren und gewinnen

Die Gutscheinbox „Kleine Auszeit“ im Wert von über 100 € enthält alles für den perfekten Trip zu zweit. © Urlaubsbox

Freuen Sie sich auf:

Einen Kurzurlaub für 2 Personen mit 1 Übernachtung im Doppel­zimmer

Inkl. Frühstücksbuffet

Inkl. € 30,- Wertgutschein für Hotelleistungen

Überwiegend Hotels mit 3- und 4-Sterne-Niveau

Kostenlose Buchungsbetreuung

Newsletter abonnieren und gewinnen

Jede Woche top informiert Die besten Technik-Deals, genial günstige Kaffeevollautomaten oder die neuesten Testsieger von Stiftung Warentest: Mit dem wöchentlichen Produktempfehlungs-Newsletter unseres Partners Merkur.de verpassen Sie nie wieder Angebote, Schnäppchen und Produktvergleiche.

Für die wöchentlichen News anmelden

In 3 Schritten zum Kurzurlaub

Sie gehören zu den glücklichen Gewinnern? Dann lösen Sie Ihren Reisegutschein so einfach ein wie nie.

Hotel auswählen: Buchungscode auf urlaubsbox.com/einloesen eingeben und Wunschhotel auswählen. Ob Stadthotel in einer spannenden Metropole, Wellness in den Bergen, Sporthotel mitten im Grünen oder doch lieber ein kuscheliges Romantik-Hotel? Über 80 Partner stehen Ihnen für Ihre Auszeit zu zweit zur Verfügung.

Reservierung anfragen: Kurzurlaub spätestens 4 Tage (höchstens 12 Wochen) vor dem gewünschten Reisetermin anfragen, die Buchung übernimmt das Urlaubsbox-Serviceteam für Sie.

Kurzurlaub genießen: Nach erfolgter Buchung erhalten Sie umgehend Ihre Reservierungsbestätigung und Ihren Wertgutschein. Einfach bei der Ankunft im Hotel abgeben und genießen!