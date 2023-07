Reiseapotheke – die ultimative Checkliste zum Nachbestellen

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Mit dieser super praktischen Bestellliste für Ihre Reiseapotheke haben Sie wirklich alles dabei. Und das auch noch günstig, denn viele wichtigen Medikamente für den Urlaub sind im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Praktischer geht‘s nicht! In diesem Beitrag haben wir alle wirklich wichtigen Medikamente für eine Reise für Sie zusammengestellt. Und gleich mit einer Bestellliste kombiniert. So können Sie abhaken, was schon da ist – und mit nur einem Klick alles nachbestellen, was fehlt. Und das zum günstigen Angebotspreis bei Shop Apotheke.

Alles dabei, alles von einem Shop geliefert.

Tipp unserer Redaktion Setzen Sie auf bewährte Marken und Medikamente, die Sie bereits kennen. Nicht immer bekommt man im Ausland die gleiche Qualität. Oft werden zudem nur Alternativen zu deutschen Produkten angeboten und dabei wissen Sie nicht, ob diese verträglich sind. Packen Sie die wichtigsten Medikamente ins Handgepäck, falls der Koffer verloren geht oder später ankommt.

Reiseapotheke Checkliste: Diese Medikamente sollten Sie dabei haben

Mittel gegen Schmerzen und Fieber

IbuHEXAL 400 mg Schmerztabletten

IbuHEXAL 400 mg akut Schmerztabletten © Hexal

50 % günstiger bestellen

Der Allrounder bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber. Auf Ibuprofen vertrauen viele Erwachsene, wenn Kopf- und Gliederschmerzen auftreten. Die Packung enthält 20 Filmtabletten. Für Kinder ab 6 Jahren.

Klassiker bei Fieber & Schmerzen: Aspirin

Aspirin Plus C Brausetabletten © Aspirin

20 % günstiger bestellen

Die praktischen Brausetabletten enthalten immunstärkendes Vitamin C. Der Wirkstoff wird beim Auflösen schon im Wasser aktiviert, und hilft so schnell bei stärkeren Kopf- und Erkältungsschmerzen wie Hals- und Gliederschmerzen und Fieber.

Mittel bei Reisekrankheit

Reisetabletten von STADA

Reisetabletten von STADA © STADA

51 % günstiger bestellen

Bei Schwindel, Übelkeit und Erbrechen sowie Reisekrankheit helfen die Reisetabletten von STADA. Zur Vorbeugung von Reisekrankheiten sollte dreimal täglich eine Tablette eingenommen werden, die erste Tablette 30 Minuten vor Reisebeginn. Die Packung enthält 10 Stück.

Soforthilfe bei Durchfall

Reise-Set Imodium akut lingual + Okoubaka D3

Reise-Sparset Imodium akut lingual + Okoubaka D3 © Shop Apotheke

30 % günstiger bestellen

Imodium akut helfen zuverlässig bei akutem Durchfall. Der Wirkstoff Loperamid wirkt umgehend. Die Tabletten schmelzen sofort auf der Zunge, können ohne Wasser eingenommen werden und sind daher ideal für unterwegs. Die Okoubaka-Globuli wirken beruhigend und regulierend auf das Verdauungssystem.

Saltadol Elektrolyt Pulver

Saltadol Pulver zur Elektrolyt- und Flüssigkeitszufuhr © Aristo Pharma GmbH

Günstig bei Shop Apotheke

Saltadol ist für viele Feierwütige das Wundermittel nach einer durchzechten Nacht und bei Kater. Das Pulver versorgt den Körper mit Elektrolyten, Flüssigkeit und Glucose. Das ist auch bei Durchfallerkrankungen wichtig, da der Körper Salz und Wasser verliert. Vor allem bei Kindern sollte dieser Verlust schnellstmöglich ausgeglichen werden.

Desinfektionsmittel für die Reiseapotheke

Desinfektionsspray in der Reisegröße

10x 15 ml in der Reisegröße: Hand-Desinfektions Spray © Shop Apotheke

49 % günstiger bestellen

Die kleinen Sprühfläschchen sind perfekt für eine Reise. Das Spray ist hochwirksam gegen ein breites Spektrum von Bakterien, Pilzen und Viren. Lässt sich fein dosierten und auch zur Flächenreinigung verwenden.

Hilfe bei Insektenstichen

Gegen Mückenstiche

Autan Family Care Pumpspray © Autan

14 % günstiger bestellen

Schützt bis zu 4 Stunden gegen lästige Mücken. Sanft und pflegend mit Aloe vera, auch für Kinder ab 2 Jahren geeignet

Autan Defense Akut

Autan Defense Akut Gel © Autan

5 % günstiger bestellen

Praktischer, hygienischer Pumpspender; kühlt und pflegt die Haut nach Insektenstichen oder Kontakt mit Brennnesseln, geeignet für die ganze Familie (Kinder ab 6 Monaten)

bite away – Der Stichheiler

bite away – elektronischer Stichheiler © bite away

17 % günstiger bestellen

bite away ist ein elektronischer Stichheiler. Durch die konzentrierte Wärme auf der Keramikfläche werden die Proteine der Fliegen quasi zerstört und der Juckreiz gelindert. Funktioniert chemiefrei.

Pflaster gehören in die Reiseapotheke

Wasserfeste Pflaster

Hansaplast Aqua Protect Pflaster Strips © Hansaplast

Nur 4,15 €

Dank extra starker Klebkraft bleiben diese Pflaster auch beim Schwimmen haften. Die hautverträglichen Stripes sind wasserdicht und eignen sich für alle Arten von kleineren Wunden bzw. Verletzungen.

Fieberthermometer für die Reiseapotheke

Stirnthermometer Contact-Free 4

aponorm Stirnthermometer Contact-Free 4 © aponorm

11 % günstiger bestellen

Fieber messen kinderleicht, ohne Berührung. Das ist besonders angenehm und hygienisch. Neben der Körpertemperatur lassen sich Oberflächen- und Umgebungstemperatur von 0 - 100 °C messen.

Digitales Fieberthermometer

Domotherm Rapid – digitales Fieberthermometer © Domotherm Rapid

Nur 7,01 €

Digitales Fieberthermometer für die orale, rektale und axillare Messung. Die Messzeit beträgt nur 30 Sekunden, mit Fieberalarm und Messwertspeicher.

Spartipp: Reise-Sets Sie möchten Ihre Reiseapotheke ohnehin einmal wieder aufstocken? Dann könnte eines der Sparsets interessant für Sie sein. Bei Shop Apotheke gibt es verschiedene Ausführungen. . Zu den Spar-Sets

Nützliches für den Fall der Fälle

Augentropfen

Cromo-ratiopharm Augentropfen Einzeldosis © ratiopharm

37 % günstiger bestellen

Sonne, Wind, Salzwasser, Chlor im Pool ... Im Urlaub müssen die Augen einiges aushalten. Gegen Reizungen und Rötungen helfen diese Augentropfen in der hygienischen, praktischen Einzeldosis (20 x 5 ml). Empfohlen bei allergisch bedingter, akuter und chronischer Bindehautentzündung.

Nasenspray

nasic® Nasenspray © nasic

29 % günstiger bestellen

Klimaanlage, Flugzeug oder kühler Wind nach dem Baden können schnell mal einen Schnupfen auslösen. Damit Sie auch im Urlaub frei durchatmen können, ist ein abschwellendes Nasenspray Pflicht in der Reiseapotheke.

Bei Husten und Schnupfen

GeloMyrtol forte bei Sinusitis und Bronchitis mit Husten & Schnupfen © Shop Apotheke

21 % günstiger bestellen

Ein bewährter Klassiker gegen verstopfte Nase und bei Husten: GeloMyrtol mit dem natürlichen Wirkstoff aus Myrten, Zitronen- und Eukalyptus-Öl ist ein natürlicher Schleimlöser, der bei Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen und Druckkopfschmerzen hilft.

Sonnenschutz im Spar-Set

Ladival Sonnenschutz-Set für allergische Haut © Ladival

36 % günstiger bestellen

Für besonders empfindliche Haut ist diese Kombi top: Sonnencreme mit LSF 30 und pflegende After-Sun-Lotion. Leichte Textur auf Wasserbasis ohne allergieauslösende Fette oder Emulgatoren – die häufigsten Auslöser für sogenannte „Mallorca-Akne“. Die Haut Aprés-Pflege sorgt für viel Feuchtigkeit nach dem Sonnenbaden.