Mähroboter – alles, was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Von: Nina Dudek

Teilen

Mähen oder mähen lassen? Am besten erst informieren – dann entscheiden © kjpargeter/PantherMedia

Lautlos rollen sie durch den Garten und verwandeln Wiese in Rasen: Mähroboter. Doch was ist besser? Mit Begrenzungsdraht oder GPS? Worauf ist beim Kauf zu achten? Ihre Fragen – und alle Antworten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Fast zu schön um wahr zu sein: perfekter Rasen auf dem ganzen Grundstück, ohne selbst einen Finger krümmen zu müssen. Was vor Jahrzehnten noch reine Wunschvorstellung war, ist heute Realität. Möglich machen dies Rasenmäherroboter, die vollkommen selbständig das Gras schneiden.

Wer darüber nachdenkt, sich selbst solch einen cleveren Gartenhelfer anzuschaffen, hat mittlerweile die berühmt-berüchtigte Qual der Wahl. Auf dem Markt gibt es die unterschiedlichsten Modelle in ganz verschiedenen Preisklassen. Doch ist teuer immer gut? Und worin unterscheiden sich die besten Modelle?

Wir klären auf und helfen Ihnen bei der Entscheidung, den perfekten Mähroboter für Ihre Ansprüche (bzw. Ihr Grundstück) zu finden.

Inhaltsverzeichnis

Mähroboter mit Begrenzungsdraht

Diese Modelle waren die ersten auf dem Markt. Ein im Boden verlegter Draht grenzt dabei den Bereich ein, der gemäht werden soll. So lassen sich bestimmte Bereiche des Gartens wie beispielsweise Blumenbeete oder andere empfindliche Pflanzen vor dem fleißigen Mähhelfer schützen.

Klare Vorteile von Mährobotern mit Begrenzungsdraht: Sie sind relativ einfach zu installieren und in der Regel günstiger als Modelle mit GPS-Technologie.

Präzise bis an den Rand & geländegängig – Worx Landroid M700Plus

Worx Landroid Mähroboter L800 Plus © Worx

In zahlreichen Tests und Rezensionen schneidet dieses Modell mit Begrenzungsdraht hervorragend ab. Mit der Cut to Edge Funktion mäht das Modell präzise bis zum äußersten Rand, der schwimmender Messerteller passt sich optimal ans Gelände an.

829,99 € statt 1.349,00 € bei OBI

Flächen bis zu 800 m² Für unebene Grundstücke, bis zu 35 % Steigung Automatischer, personalisierter Mähplan für jeden einzelnen Rasen App-Steuerung ✔️ Sicherheits- und Regensensoren ✔️ Bürstenlose Motor: längere Lebensdauer, höhere Energieeffizienz Inklusive: Ladestation, 150 m Begrenzungskabel, 9 Ersatzklingen und Schrauben

Preis-Favorit für verwinkelte Kleingärten – Bosch Indego S+ 400

Bosch Mähroboter Indego 400 S+ © Bosch

Wenig Fläche, aber viele Ecken und Kanten? Für solche Grundstücke ist dieses Modell von Bosch prädestiniert

739 € bei eBay

Bis zu 400 m² Mäht ordentlich in effizienten, parallelen Bahnen Vollautomatisch erstellter, ständig aktualisierter Mähplan App-Steuerung ✔️ Hebe- und Stoßsensor ✔️ Inklusive: 125 m Begrenzungsdraht, 140 Befestigungshaken, Bedienungsanleitung, Ladestation, 4 Befestigungsschrauben

Mähroboter mit GPS

Die nächste Generation der Rasenmäherroboter wird über GPS-Signale gesteuert. Es muss also keine Begrenzung angelegt werden – das erledigt das Satelliten-Signal.

Vorteile von GPS-Mährobotern: Sie arbeiten flexibler und genauer und können auch in unregelmäßigen oder verwinkelten Gärten eingesetzt werden.

Das High-End-Produkt für Anspruchsvolle – Husqvarna Automower 430X

Husqvarna Automower 430X © Husqvarna

Husqvarna zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Mährobotern. Wer einen großen Garten und ebenso große Ansprüche an Haltbarkeit, Mähergebnis und Bedienung hat, investiert beim Automower 430X in ein echtes Premium-Gerät.

Bestpreis für 2.720 € bei eBay

Für schwieriges Gelände mit Hindernissen und Steigungen bis zu 45% Schafft bis zu 3.200 m² Extra leises Fahrverhalten, bürstenloser 3-Phasen DC Motor GPS Diebstahlschutz ✔️ App-Steuerung ✔️ Sicherheits- und Regensensoren ✔️ Sehr einheitliches Schnittergebnis Inklusive: Ladestation, Netzteil, Verbindungskabel, Ersatzklingen, Bedienungsanleitung, Kleinstteile

Rasenmäherroboter mit App und WLAN-Unterstützung

Moderner geht‘s kaum: Etliche Modelle lassen sich per Fernsteuerung über eine App bequem vom Smartphone aus steuern. Das bedeutet, Sie müssen nicht einmal vor Ort sein, um dem Mähroboter Befehle zu erteilen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Sind Sie nicht vor Ort, aber es zieht beispielsweise ein Unwetter auf, lässt sich der Mähroboter per App-Anweisung zur sicheren Mähroboter-Garage fahren. Außerdem können diese smarten Geräte anhand von Wetterdaten aus dem Internet Mähpläne erstellen.

Englischer Rasen für zu Hause – Yard Force FORCE SA650B

Design ohne Titel (3).jpg © Yard Force

Nirgendwo findet man schönere Rasen als in englischen Gärten. Dem perfekten Mähergebnis hat sich der britische Hersteller Yard Force verschrieben – und diesen Mähroboter entwickelt. Sein Schnittbild ist einfach „very british“ makellos.

479,99 € bei Amazon

Für bis 800 m² Besonders einfach zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld Bürstenloser Motor: robust, zuverlässig, wartungsfrei, leise Extra Kantenschneidefunktion Neigungs-, Hebe-, Kipp- und Kollisonssensoren ✔️ App-Steuerung via Bluetooth-Verbindung ✔️

Schon gewusst? Mähroboter kürzen nicht nur das Gras – sie tragen gleichzeitig zur Rasenpflege durch Mulchen bei. Das bedeutet, das abgemähte Schnittgut bleibt liegen und düngt somit den Boden. Das beugt Verfilzen und Mooswachstum vor und fördert gleichzeitig die Artenvielfalt.

Mähroboter für steiles Gelände: die Allrad-Lösung

Husqvarna Automower 435X AWD © Husqvarna

Es gibt schönere Gartenarbeiten, als Rasenmähen am Hang. Also überlassen sie diese Arbeit einfach einem Roboter. Mittlerweile haben verschiedene Hersteller Kraftpakete mit 4x4-antrieb entwickelt, die auch im steilen Gelände für perfekte Ergebnisse sorgen. Zweifelsfrei der Platzhirsch ist der schwedische Hersteller Husqvarna mit seinem Automower 435X AWD. Bis zu 70 Prozent Hangneigung (35 Grad) schafft das Modell.

Gratis-Lieferung bei eBay

Bis zu 70 % Steigung und 3.500 m² Geländeprofi dank zwei getrennt motorisierten und ansteuerbaren Rädern Schwenkbaren Heck für maximale Manövrierfähigkeit X-Line-Design mit LED-Scheinwerfern GPS-Diebstahlverfolgung App-Steuerung ✔️

Worauf muss ich achten, wenn ich einen Rasenmäherroboter kaufen möchte?

Ganz entscheidend ist die Größe der Rasenfläche, die der Mähroboter bearbeiten soll. Je nach Quadratmetern benötigen Sie ein Modell mit mehr oder eben weniger starkem Akku. Im Zweifelsfall lieber „eine Nummer größer“ kaufen. Ist die Reichweite zu gering, muss der Roboter zu oft zum Laden zurück an die Station fahren – und das kostet Zeit.

Auch die Beschaffenheit Ihres Gartens spielt eine Rolle. Steigungen von bis zu 15 Prozent schaffen alle Modelle, viele sogar bis zu 35 Prozent. Ist die Hangneigung deutlich steiler, benötigen Sie ein extra geländegängiges Modell.

Gibt es viele Bäume, Sträucher und Beete innerhalb der Rasenfläche, empfiehlt sich ein GPS-gesteuerter Mähroboter, der diese Hindernisse automatisch erkennt. Muss der Helfer mehr oder weniger nur eine rechteckige Fläche mähen, genügen auch Modelle mit Begrenzungsdraht.

Es lohnt außerdem immer ein Blick auf die Sensoren des Rasenmäherroboters. Diese vereinfachen den Einsatz im Garten, da Sie das Gerät beruhigt sich selbst überlassen können, ohne Probleme zu befürchten. Ein Regensensor ist ein Muss, damit die Mäharbeiten bei Nässe unterbrochen werden (und kein nasses Gras im Mähwerk verklumpt). Für die Sicherheit sollte das Gerät über Hebe- und Neigesensoren verfügen. Sie sorgen dafür, dass die Messer sofort stoppen, sollte das Gerät umkippen. So kann sich niemand verletzen.

Bitte nicht nachts! Auch, wenn es laut Gesetz nicht verboten ist, den Mähroboter nachts arbeiten zu lassen. Verzichten Sie darauf. Denn für nachtaktive Tiere, vor allem Igel, können Rasenmäherroboter zur tödlichen Falle werden. Denn bei Gefahr rollen sich Igel instinktiv ein, statt davonzulaufen, was zu lebensgefährlichen Schnittverletzungen führen kann.

Welches Mähwerk ist das beste bei einem Mähroboter?

So sehr sich viele Mähroboter von oben ähneln – von unten betrachtet gibt es beim Mähwerk Unterschiede.

Mähwerk-Typ Vorteile Nachteile Messerteller (rotierende Scheiben) leise, preisgünstig, sauberes Schnittbild Klingen nutzen schnell ab, häufiger Klingenwechsel nötig Sternmesser (rotierendes, eckiges Messer) robust, lange haltbar, kein Problem mit kleinen Ästen/Fallobst lauter, teurer, Tausch bei Zackenstern-Klingen kniffelig