Siemens Kaffeevollautomat: EQ.6 plus s700 jetzt zum Tiefpreis dank doppeltem Rabatt

Von: Ömer Kayali

Der Siemens EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomat. © Siemens

Auf den Siemens EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomaten erhalten Sie derzeit bei eBay einen doppelten Rabatt dank Rabattcode.

Viele Menschen brauchen morgens eine Tasse Kaffee, um in die Gänge zu kommen. Mit einem Kaffeevollautomaten bekommen Sie das einfach und schnell per Knopfdruck. Es gibt etliche Modelle auf dem Markt mit den unterschiedlichsten Funktionen. Bei eBay sparen Sie aktuell über 50 Prozent auf den Siemens EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomaten. Damit bekommen Sie die Kaffeemaschine von Siemens schon für 739,90 Euro statt 1.626,98 Euro .

Siemens EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomat: Die Funktionen

Die Bedienung ist dank des Touchfelds sehr einfach.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Zubereitungsoptionen aus: Espresso, Macchiato, Cappuccino und mehr.

Bestimmen Sie, wie das Verhältnis zwischen Kaffee und Milch sein soll und speichern Sie Ihre Einstellungen ab. Sie können so bis zu vier Variationen speichern.

Bereiten Sie zwei Getränke gleichzeitig zu dank des doppelten Kaffeeauslaufs.

Das Keramikmahlwerk mahlt die Kaffeebohnen frisch vor der Zubereitung des Kaffees.

Die Brüheinheit lässt sich problemlos abmontieren und unter fließendem Wasser am Wasserhahn ausspülen.

Siemens EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomat im Video

Für Nutzer, die gern und oft Kaffeespezialitäten trinken und eine preiswerte Maschine suchen, ist die Siemens im Test eine lohnenswerte Entscheidung. Manchmal sind weniger Einstellungen ein Plus, denn viele Funktionen, die sich nicht auf das Wesentliche beschränken, können auch verwirrend und nervig sein.

Siemens EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomat Datenblatt

Maße 38,5 x 28,1 x 46,8 cm Gewicht 10,5 kg Wassertankvolumen 1,7 l Füllvermögen Bohnenbehälter 300 g höhenverstellbarer Kaffeeauslauf ✔️ automatisches Reinigungsprogramm ✔️ entnehmbare Brüheinheit ✔️