PS5- und PS4-Games günstig kaufen – im Sony Spring Sale bei Saturn

Von: Ömer Kayali

Teilen

Bei Saturn sind Toptitel für PS5 und PS4 im Sony Spring Sale im Angebot. Viele PlayStation-Games sind schon für unter 30 Euro erhältlich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Sony hat über die Jahre eine beeindruckende Sammlung an Top-Spielen für die PlayStation auf den Markt gebracht: Von den ergreifenden Geschichten von The Last of Us Part I und Part II bis zu Action-geladenen Games wie Spider-Man und Ghost of Tsushima. Bei Saturn sind mehrere PS5- und PS4-Titel im Sony Spring Sale günstiger erhältlich. Viele davon sind schon für unter 30 Euro zu haben.

Sony Spring Sale bei Saturn: PS5- und PS4-Games bis zu 86 % günstiger

PS5- und PS4-Games günstig kaufen – im Sony Spring Sale bei Saturn © Sony/Insomniac Games

Welche PlayStation-Spiele sind im Angebot? Der Sony Spring Sale beinhaltet einige der besten Exklusivtitel für die PS5 und PS4. Für PlayStation-Fans sind sicherlich Spiele dabei, die sie bisher noch nicht gespielt haben. Hier sind alle Deals aufgelistet:

Hinweis: Es werden Liefergebühren von bis zu 4,99 Euro fällig.

PS5-Konsolen-Bundles bei Saturn – jetzt erhältlich

Die PS5 ist jetzt im Bundle mit „God of War Ragnarök“ erhältlich. © Sony Interactive Entertainment

Nachdem die PS5 rund zwei Jahre lang nur eingeschränkt erhältlich war, hat sich die Lage mittlerweile gebessert und die Konsole ist jetzt bei den meisten Händlern durchgehend verfügbar. Bei Saturn stehen einige Bundles zur Auswahl:

Weitere Deals gefällig? Momentan finden bei Saturn auch die Samsung Deal Days statt. Dort sind Fernseher, Smartphones und Haushaltsgeräte zu Schnäppchenpreisen erhältlich. Die Highlights des Samsung-Ausverkaufs von Saturn finden Sie hier.